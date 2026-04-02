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Electra versteckt goldene Eier in ganz Europa - und deine nächste Ladung könnte darunter sein

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Electra versteckt goldene Eier in ganz Europa – und deine nächste Ladung könnte darunter sein

Electra bringt ab den Osterzauber auf die Strasse. Vom 2. bis 9. April warten an allen Electra-Ladestationen in Europa digitale Ostereier auf Entdecker:innen. Darin verstecken sich attraktive Rabatte für die nächste Ladung.

So funktioniert die Suche

Ganz einfach: Sobald eine Ladesession startet, einfach am Terminal den Button „Easter Bonus" antippen. Ein persönlicher Promo-Code erscheint und mit einem Scan des QR-Codes landet man direkt in der Electra-App, wo der Rabatt für die nächste Ladung eingelöst werden kann.

Zwei Arten von Eiern – mit etwas Glück ein echter Treffer

Standard-Ei – 50 % Rabatt auf die ersten beiden Ladevorgänge über die Electra-App. Gültig vom 2. bis 16. April 2026.

Goldenes Ei – Ein seltener Fund: CHF 10 Ladeguthaben, gültig bis zum 9. Juli 2026. Nur 500 goldene Codes, Chance 1:100.

Jede:r hat die Chance, ein Standard-Ei und ein goldenes Ei erhalten.

Noch nicht dabei?

Wer die Electra-App noch nicht hat, gelangt über den QR-Code direkt zum Download und startet gleich mit dem ersten Rabatt.

Mehr als Ostern

Die Easter-Egg-Kampagne steht für eine grössere Idee: Laden soll mehr sein als ein technischer Vorgang. Electra entwickelt seine Stationen zu vernetzten Erlebnispunkten, die direkt im Lademoment echten Mehrwert schaffen: durch Aktionen, Angebote und digitale Services, die nahtlos mit der physischen Infrastruktur verbunden sind. Ein wachsendes Ökosystem, das mit jeder Station und jeder Session ein Stück grösser wird.

Medienkontakt: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch