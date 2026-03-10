Roland Berger

Roland Berger stärkt sein Batterie-Beratungsgeschäft durch die Übernahme von Alexec Consulting

München/Breslau (ots)

Roland Berger gibt heute die Übernahme von Alexec Consulting bekannt, einem Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Breslau, Polen. Die Beratung ist auf operative und technische Lösungen für die globale Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie spezialisiert.

Der Batteriesektor ist zu einem kritischen Faktor für die Weltwirtschaft geworden. Experten von Roland Berger prognostizieren globale Investitionen entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette von 850 - 900 Milliarden Euro bis 2035. Die weltweite Nachfrage nach Batteriezellen wird voraussichtlich bis 2035 jährlich um 12 Prozent wachsen, die Nachfrage in Europa soll mit 17 Prozent sogar noch schneller steigen.

"Batterien sind von integraler Bedeutung für kritische Infrastruktur, Rechenzentren und den Weg zur Klimaneutralität. Die globalen Batteriemärkte befinden sich an einem strategischen Wendepunkt, der eine schnelle industrielle Umsetzung erfordert", sagt Marcus Berret, Global Managing Director bei Roland Berger. "Unsere Stärke bei Roland Berger war schon immer unsere tiefe Branchenexpertise. Mit Alexec Consulting gewinnen wir hochqualifizierte technische Experten hinzu, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen und Mehrwert für sie zu schaffen. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Wachstumsstrategie."

Alexec Consulting hat sich seit der Gründung im Jahr 2020 als einflussreicher Akteur im Batterie-Ökosystem etabliert. Das Leistungsspektrum reicht von Beratung in der Batteriezell- und Systementwicklung über Kostenoptimierungen bis hin zum Betrieb von Fabriken und Lieferketten. Alexec Consulting verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Steuerung unternehmenskritischer Taskforces für führende globale Automobilhersteller und Batterieproduzenten.

"Die enge Zusammenarbeit mit Roland Berger ist für uns der ideale Weg, unser Geschäft global zu skalieren", sagt Idriss Alami, Managing Partner bei Alexec Consulting. "Durch das internationale Netzwerk und die starke Marke von Roland Berger erhalten wir Zugang zu neuen Märkten und attraktiven Kunden." Jan Wasserbaech, Partner bei Alexec Consulting, ergänzt: "Durch die Kombination unserer stark technischen DNA mit der strategischen Exzellenz von Roland Berger können wir Unternehmen nun vom initialen Konzept über das gesamte Aufsetzen der Produktion bis zum Fabrikbetrieb unterstützen. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Elektromobilität als Teil von Roland Berger zu gestalten."

Roland Berger und Alexec Consulting blicken auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten für internationale Kunden zurück. Durch die Bündelung ihrer Kräfte bauen beide Unternehmen nun ein Kompetenzzentrum für die Batterieindustrie auf, das zentrale Marktanforderungen adressiert - etwa im technischen Lieferantenmanagement oder bei industriellen Ramp-Up-Projekten. Die Akquisition unterstreicht Roland Bergers Anspruch, in wachstumsstarken und strategisch wichtigen Industriesektoren weiter zu expandieren. Die Akquisition wurde am 9. März 2026 abgeschlossen. Alexec Consulting bleibt innerhalb des Roland-Berger-Netzwerks als eigenständige Einheit unter seiner bisherigen Marke bestehen.

Über Roland Berger

Roland Berger ist eine weltweit führende Strategieberatung mit einem breiten Leistungsangebot für alle relevanten Branchen und Unternehmensfunktionen. Roland Berger wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Die Strategieberatung ist vor allem für ihre Expertise in den Bereichen Transformation, industrieübergreifende Innovation und Performance-Steigerung bekannt und unterstützt zahlreiche internationale Kunden bei der Umsetzung von KI-Projekten. Roland Berger hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in all seinen Projekten zu verankern. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro.