Brand Affairs AG

Electra eröffnet erste Schnellladestationen in der Deutschschweiz und kündigt weitere Standorte an

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Electra eröffnet erste Schnellladestationen in der Deutschschweiz und kündigt weitere Standorte an

Mit den Standorten Zürich und St. Gallen baut Electra das Netz der Schnellladestationen in der Schweiz weiter aus. Als schnellste Ladestationen in Zürich mit einer Leistung von 400 kW und einer Leistung von 200 kW in St. Gallen bieten sie den Nutzenden den Vorteil, zentral und bequem rund um die Uhr laden zu können. Mit verschiedenen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten in unmittelbarer Stadtnähe wird der Ladevorgang zu einem gelegenen Zwischenstopp.

Mit den neuen Schnellladestationen in Zürich und St. Gallen zeigt sich Electra mit ihren effizienten Leistungen von 400 kW in Zürich und 200 kW in St. Gallen an der Spitze. Mit der Reservierungsmöglichkeit der Ladestationen wird der Kundschaft ein zusätzlicher Nutzen geboten, indem Bescheid gegeben wird, wenn die Schnellladestation bereits in Verwendung ist. Dies erspart der Kundschaft die mühsame Suche nach einer freien Station und garantiert, dass die Ladestation zum Zeitpunkt der Reservierung frei und vorbereitet ist.

«Die neuen Standorte in Zürich und in St. Gallen widerspiegeln das Netzwerk, das wir zu bauen anstreben: urban, gut gelegen und mit Shopping- und Kaffeemöglichkeiten, die ein grossartiges Kundenerlebnis erlauben», berichtet Alessandro Inderbitzin, General Manager Electra Schweiz & Österreich, stolz und weist darauf hin, dass weitere Ladestationen in Planung sind, um die Schweiz noch besser zu vernetzen.

Einzelne Standorte im Wallis und in der Deutschschweiz erst der Anfang

Mit der Platzierung der Ladestation in Zürich am Bucheggplatz liegt die Lademöglichkeit nicht nur zentral, sondern bietet allerlei Möglichkeiten, um das Laden mit eigenen Aktivitäten zu verbinden. Cafés, Supermärkte und Kioske befinden sich in unmittelbarer Nähe und sorgen dafür, dass sich das Laden ganz praktisch in den Alltag einbauen lässt. Dies gilt auch für die Infrastruktur in St. Gallen. Als zentrale Ladeinfrastruktur in der Innenstadt bietet sie ab der Eröffnung Ende September 2024 vielfältige Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit den ersten 45 Minuten kostenfrei und direktem Zugang zur Innenstadt ist sie verkehrsgünstig gelegen und bietet den Kundinnen und Kunden Komfort.

Um diese Ladeinfrastruktur nicht nur in Zürich, St. Gallen und im Wallis anbieten zu können, arbeitet Electra auf Hochtouren an der Planung: Zwei weitere Stationen in Zürich sind bereits bestätigt, gefolgt von zusätzlichen in Waadt, Aargau und Freiburg.

Über Electra Electra ist ein europäischer Spezialist für das Schnellladen von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist in acht Ländern vertreten und baut und betreibt ein Netzwerk von derzeit über 1’000 Ladepunkten, das bis 2030 auf 15’000 anwachsen soll. Allein in diesem Jahr will man in der Schweiz über 100 Schnellladepunkte errichten, bis 2027 sollen es über 600 sein.

Electra hat das Vertrauen grosser Unternehmen wie VINCI Autoroutes, Stellantis, Altarea, AccorInvest, Louvre Hôtels Groupe, Delhaize Group, Aéroport Toulouse Blagnac, G7, Bolt, Europcar, Sixt, Honda, MG, In Vivo, Chopard Group und Hertz gewonnen. Das Unternehmen profitiert ausserdem von der finanziellen Unterstützung renommierter Investoren wie Eurazeo, Eurazeo VC, Serena, der SNCF-Gruppe über 574 Invest, Ratp Capital Innovation, Rive Private Investment, Rgreen Invest, Frst, der Chopard-Gruppe, der Banque des Territoires, der Eiffel Investment Group, Ademe in Frankreich oder EIP in der Schweiz und Österreich.

Mit einem Team von 180 Spezialisten investiert Electra massiv in Innovation und Forschung, um eine maximal vereinfachte Benutzererfahrung zu bieten.

Weitere Informationen: https://www.go-electra.com/de/