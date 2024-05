Brand Affairs AG

Neben alter Erdölraffinerie – Electra feiert Eröffnung der ersten Schnellladestation in der Schweiz

Am Montag, 27. Mai 2024, wurde die erste Schnellladestation von Electra in der Schweiz eröffnet. Mit dem Einweihen der neuen Ladestation in Collombey, Wallis wird ein weiterer Meilenstein von Electra gefeiert. Mehr als 100 weitere Standorte sind in der Schweiz bis 2026 geplant. Mit der Standortwahl Collombey wird eine Region mit vielen beliebten Ski- und Feriendestinationen abgedeckt und versichert so eine bequeme und sorgenfreie An- und Abreise. Die stillgelegte Ölraffinerie neben der Ladestation symbolisiert zusätzlich den positiven Wandel der Zeit.

Schweiz, 28. Mai 2024 - Die gestrige Eröffnungsfeier wurde durch Alessandro Inderbitzin, General Manager Electra Schweiz & Österreich, eröffnet, der die zukünftigen Pläne Electras für die Schweiz bekannt gab. An seiner Seite stand unter anderem Helion CEO Noah Heynen, der die Zusammenarbeit von Electra und Helion lobte und sich auf künftige Projekte freut. Im Anschluss wurde demonstriert, wie die Reservierung und das Autocharge der Electra Schnellladestation funktionieren.

«Wir sind begeistert, unseren ersten Standort in der Schweiz eröffnet zu haben! Damit wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht – für Electra, aber auch für die Schweiz. Ich freue mich, die nächsten Herausforderungen mit meinem Team anzugehen und unsere Pläne in die Tat umzusetzen», teilte Alessandro Inderbitzin während des Apéros mit.

Die Standortwahl geschah nicht zufällig. Das Wallis zeigt sich mit seiner bergigen Umgebung als wunderbares Ferienziel, wobei die Nachfrage nach Elektromobilität stetig steigt. Sorgen wegen der Vernetzung der Lademöglichkeiten sollten in der Region und bald in der gesamten Schweiz keine mehr bestehen. Bis 2015 wurde in Collombey, ganz in der Nähe der Electra Schnellladestation, eine Erdölraffinerie betrieben. Vom Erdöl zum Schnellstrom – Electra treibt den Wandel voran, um die Zukunft der Mobilität in einer zunehmend nachhaltigen Welt zu gestalten.

Kontakt Medienstelle: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch