Brand Affairs AG

Electra präsentiert Electraline: Eine vernetzte Ladestation für ein revolutionäres Benutzererlebnis

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Electra präsentiert Electraline: Eine vernetzte Ladestation für ein revolutionäres Benutzererlebnis

Seit der Gründung hat es sich Electra zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu einem nachhaltigen Elektroverkehr zu beschleunigen. Das Unternehmen arbeitet tagtäglich daran, die Nutzererfahrung zu revolutionieren, um das Aufladen so einfach wie das herkömmliche Tanken zu machen. Heute erreicht Electra mit der Vorstellung der Electraline einen weiteren Meilenstein. Dabei handelt es sich um eine Ladestation, die das Beste aus Technologie und Design vereint.

Electra hat sich in wenigen Jahren zum führenden Anbieter von Schnellladestationen in Europa entwickelt. Das Unternehmen ist bereits in 9 Ländern mit über 350 Ladestationen vertreten und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 2'200 Standorte zu betreiben. Ein Team von mehr als 45 Mitarbeitenden arbeitet täglich fieberhaft an Innovationen für ein besseres Ladeerlebnis: Service, Design, Komfort, Bezahlung etc. Ziel ist es, das Aufladen zu einem angenehmen Erlebnis zu machen, um das Leben der Nutzer zu erleichtern und neue Kunden für die Elektromobilität zu gewinnen.

Die Lösung von Electra ist einfach, umfassend und intuitiv. Das Unternehmen hat sein Angebot kontinuierlich weiterentwickelt: seine Dienstleistungen, das Design der Ladestationen, die Erfahrungen neuer Kunden und die Preisgestaltung. Mit individuellen, leicht erkennbaren Ladestationen möchte Electra noch einen Schritt weiter gehen und durch eine starke Identität noch mehr Markenbindung und -affinität schaffen. Zu diesem Zweck wurde beschlossen, die Electra-Station neu zu gestalten.

Ein solides, modulares Konzept

Electra hat sich zum Ziel gesetzt, Ladestationen anzubieten, die Lust aufs Laden machen und keine Fragen offen lassen. Ruhezonen und schattige Bereiche für sonnige Tage sind integriert. Das geschwungene Design schafft eine einladende und dynamische Atmosphäre. Die verwendeten Materialien (z.B. Holz) sind warm und umweltfreundlich und schaffen ein einladendes Ambiente.

Mehr Services und Benutzerinteraktionen

Der LED-Bildschirm und das in den Stelen integrierte Display sind mehr als nur visuelle Elemente; sie sind Kommunikations- und Interaktionswerkzeuge, die die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich ziehen, Informationen liefern und auch der Unterhaltung dienen.

Zwei Stelen bilden einen wichtigen Teil der Ladestationen. Sie sind mit Sitzgelegenheiten ausgestattet, damit sich die Nutzer ausruhen können.

Ein grosser Steletyp soll die Station schon von weitem sichtbar machen und den Preis deutlich anzeigen.

Eine kleinere Säule steht in der Nähe der Ladestation, damit die Passanten alle wichtigen Informationen auf dem Display sehen können: Dienstleistungen in der Nähe, Mitteilungen von Electra und Partnern, Preislisten usw.

Wie ist das Ladeerlebnis?

Nach dem Einstecken des Ladekabels und dem Start des Ladevorgangs wird ein Fortschrittsbalken angezeigt; diese Indikatoren sind auch aus der Entfernung gut sichtbar. Die Electraline ist ausserdem mit Lautsprechern ausgestattet, die dem Benutzer während des Ladevorgangs Anweisungen und Rückmeldungen geben: Vorbereitung, Beginn und Ende des Ladevorgangs. Überwachungskameras und Lichtspots sind ebenfalls in die Electraline-Stationen integriert, um jederzeit absolute Sicherheit zu gewährleisten.

Das Erlebnis soll auch ein spielerisches Element haben. Deshalb wird Electra über die Electra-App oder über das LED-Display und die Station verschiedene Spiele anbieten, die man allein oder mit anderen spielen kann und die weniger als 20 Minuten dauern (die Zeit, die zum Aufladen benötigt wird). Das erste verfügbare Spiel ist "Shi Fu Mi" (Schere, Stein, Papier). Wenn Sie gewinnen, können Sie eine bestimmte Menge kW direkt von Ihrer Rechnung abziehen!

4 Formate: S, S+, M, L

Die Ladestationen Electraline M und L sind mit integrierten Sitzgelegenheiten ausgestattet, damit sich die Benutzer während des Ladens ausruhen und frische Luft schnappen können.

Die Formate S+ und L sind überdacht, um die Benutzer vor der Sonne und schlechtem Wetter zu schützen.

Über Electra Electra ist ein europäischer Spezialist für das Schnellladen von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist in acht Ländern vertreten und baut und betreibt ein Netzwerk von derzeit über 1’000 Ladepunkten, das bis 2030 auf 15’000 anwachsen soll. Allein in diesem Jahr will man in der Schweiz über 100 Schnellladepunkte errichten, bis 2027 sollen es über 600 sein.

Electra hat das Vertrauen grosser Unternehmen wie VINCI Autoroutes, Stellantis, Altarea, AccorInvest, Louvre Hôtels Groupe, Delhaize Group, Aéroport Toulouse Blagnac, G7, Bolt, Europcar, Sixt, Honda, MG, In Vivo, Chopard Group und Hertz gewonnen. Das Unternehmen profitiert ausserdem von der finanziellen Unterstützung renommierter Investoren wie Eurazeo, Eurazeo VC, Serena, der SNCF-Gruppe über 574 Invest, Ratp Capital Innovation, Rive Private Investment, Rgreen Invest, Frst, der Chopard-Gruppe, der Banque des Territoires, der Eiffel Investment Group, Ademe in Frankreich oder EIP in der Schweiz und Österreich.

Mit einem Team von 180 Spezialisten investiert Electra massiv in Innovation und Forschung, um eine maximal vereinfachte Benutzererfahrung zu bieten.

Weitere Informationen: https://www.go-electra.com/de/