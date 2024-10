Kunstsupermarkt

Kunstskandal feiert Jubiläum

25 Jahre Kunstsupermarkt

Solothurn (ots)

Der erste Kunstsupermarkt in Solothurn ist vor 25 Jahren stark kritisiert worden. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass man 25 Jahre später den Kunstsupermarkt zu den bedeutenden jährlich wiederkehrenden Events in der Schweizer Kunstszene zählt.

Leserbriefe, böse Zeitungsartikel und gehässige Kommentare führten in den ersten Ausstellungsjahren dazu, dass sich viele Tausend Besucher:innen den Kunstskandal in Solothurn selber anschauen wollten. Mit dem Resultat, dass viele von Ihnen ein Bild kauften, denn die Auswahl und die Qualität der angebotenen Werke war schon damals aussergewöhnlich.

25 Jahre später, ist die Ausstellung anerkannt und beliebt. Jährlich wird sie von rund 25000 Personen besucht. Entsprechend gut sind die Verkäufe und entsprechend beliebt ist der Event auch bei den Künstler:innen, welche die zusätzliche Ausstellungsmöglichkeit gerne nutzen. Der Schweizer Kunstsupermarkt arbeitet eng mit den gleichnamigen Events in Frankfurt, Berlin, München und Wien zusammen. So erhält die Ausstellung internationale Reichweite.

In diesem Jahr zeigen 123 Kunstschaffende aus 14 Nationen in Solothurn über 7000 Unikate. Sie werden in vier Preiskategorien von CHF 99.-, 199.-, 399.- und 599.- angeboten. Und auch wenn die Preise sehr günstig sind, ist die Qualität überdurchschnittlich gut. So kommen im Kunstsupermarkt Schnäppchenjäger:innen genauso zum Zuge, wie Kunstkenner:innen oder jene, welche ihr ersten eigens Unikat kaufen wollen.

Der 25. Schweizer Kunstsupermarkt findet vom 8. November bis zum 12. Januar 2025 in der RothusHalle in Solothurn statt. Öffentliche Vernissage: Donnerstag, 7. November um 18 Uhr. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Eintritt gratis.