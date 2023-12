Brand Affairs AG

Haltbarkeitstest für den Bentley Blower Jnr beginnt mit einer weihnachtlichen Mission

Bentley Blower Jnr fährt im Rahmen des Haltbarkeitstests 8’000 Kilometer auf drei Kontinenten.

Testwagen holt Weihnachtsbaum in der Schweiz ab.

Umfangreiches Programm zur Erlangung der EU-Typgenehmigung L7e für die Strassenzulassung enthält Tests zu Bedienung, realer Laufleistung und Sicherheitsgurten.

Vor dem Produktionsstart im Jahr 2024 unterziehen sich sechs Bentley Blower Jnrs ausführlichen Tests in Bezug auf Haltbarkeit und Fahrerlebnis.

Die Schmohl Exclusive Cars AG ist der weltweit erste exklusive Vertriebspartner von The Little Car Company.

Schweiz, Dezember 2023 – Der Bentley Blower Jnr wurde in enger Zusammenarbeit zwischen The Little Car Company und Bentleys Heritage Collection entwickelt. Als Inspiration diente das Team Car No. 2, der wohl berühmteste, wertvollste und legendärste Bentley der Welt. Das Jnr Modell wird in Handarbeit und nach aussergewöhnlich hohen Qualitätsrichtlinien gefertigt und zeichnet sich durch wunderschöne Details aus, die alle vom ursprünglichen Blower inspiriert sind. The Little Car Company führt nun eine Haltbarkeitsprüfung mit mehr als 8’000 gefahrenen Kilometer auf drei verschiedenen Kontinenten durch, um die hohe technische Qualität sowie die Funktionalität des Designs unter Beweis zu stellen. Die Mission begann passend zur Jahreszeit festlich: einer der Testwagen wurde hierfür extra in die verschneite Schweiz geschickt, um einen Weihnachtsbaum für die gemeinsame Weihnachtsfeier abzuholen.

Die im Film und auf den Bildern zu sehende Strecke führte von Schänis über Lantsch/Lenz, wo der Weihnachtsbaum verladen wurde, weiter über den Malojapass bis nach St. Moritz.

Nachdem auf diversen Social Media-Kanälen Bilder von Weihnachtsbäumen in Supersportwagen trendeten, haben auch Bentley und The Little Car Company die Gelegenheit ergriffen, ihren Meilenstein in der Entwicklung des Bentley Blower Jnr weihnachtlich zu feiern. Denn der Bentley Blower Jnr ist perfekt geeignet, um den Weihnachtsbaum für die bevorstehende Weihnachtsfeier zu besorgen.

Das Team von The Little Car Company & Schmohl Exclusive Cars AG wünscht Ihnen allen fröhliche Weihnachten und erholsame und entspannte Feiertage. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen und den Serienanlauf des Bentley Blower Jnr im Jahr 2024.

Bevor die Produktion im Jahr 2024 aufgenommen wird, durchläuft das Fahrzeug Haltbarkeitstests mit Fahrten unter realen Bedingungen und dem Einsatz auf verschiedenen Testgeländen. Der dem Bentley von 1929, der im Original mit einem 4½-Liter-Kompressor ausgestattet ist, zu 85 Prozent massstabsgetreu nachgebildete Wagen verfügt über einen 48-V-Elektroantrieb mit einem 15 kW (20 PS) starken Motor. In Grossbritannien und der EU liegt seine Höchstgeschwindigkeit bei 72 km/h. Die voraussichtliche Reichweite des mit Tandem­-Sitzplätzen für zwei Erwachsene ausgestatteten Fahrzeugs beträgt rund 100 Kilometer.

Der Bentley Blower Jnr besteht aus 700 Teilen und wird aus authentischen Materialien, die dem ursprünglichen Modell entsprechen, vollständig von Hand gefertigt. Die Karosserie besteht aus zwei Teilen, allerdings ist der hintere Teil nicht wie beim Original aus einem Eschenholzrahmen gefertigt, sondern aus hochwertigem Carbon, das wie beim Original mit imprägniertem Stoff bespannt ist. Die Motorhaube mit ihren zahlreichen Lüftungsschlitzen wird in traditioneller Handarbeit aus Aluminium gefertigt und mit klassischen Lederschnallen befestigt.

Der Bentley Blower Jnr verfügt über ein Fahrgestell mit Blattfedern, das den ursprünglichen Spezifikationen entspricht, sowie massstabsgetreuen, historisch korrekten Stossdämpfern. Brembo-Bremsen an der Vorderachse und Trommeln an der Hinterachse sorgen für die nötige Bremskraft. Der Elektromotor ist über der Hinterachse montiert, während die Batterien und die Antriebselektronik in einem versteckten Unterboden untergebracht sind.

