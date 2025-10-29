Cornèr Banca SA

Cornèr Group und SAP Taulia lancieren Visa-gestützte virtuelle Karten in der Schweiz und in Europa

Lugano/San Francisco (Kalifornien) (ots)

Die Cornèr Group hat gemeinsam mit SAP Taulia, einem führenden Anbieter von Working-Capital-Management-Lösungen und einem Unternehmen der SAP-Gruppe, die Lancierung der Cornèrcard SAP Taulia Visa Virtual Cards bekannt gegeben. Die Lösung ist vollständig in SAP ERP, SAP Ariba Buying und in das SAP Business Network integriert und steht nun Unternehmenskunden in der Schweiz und über Cornèr Europe auch in weiteren europäischen Märkten zur Verfügung.

Die am 20. März 2025 angekündigte Partnerschaft (erste Veröffentlichung auf cornergroup.ch/de/medien) hat nun eine vollständig marktreife Lösung hervorgebracht: Als erste ihrer Art ermöglicht sie in der Schweiz intelligente, vollständig automatisierte B2B-Zahlungen, die nahtlos in das SAP-Ökosystem integriert sind. Die virtuellen Karten werden sofort ausgestellt, sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und bieten vollständige Ausgabenkontrolle, Transparenz und operative Effizienz. Gleichzeitig unterstützen sie die Liquiditätsoptimierung und finanzielle Agilität.

Die Lösung richtet sich an grosse Unternehmen und multinationale Konzerne - insbesondere in Branchen wie Pharma, Healthcare, Detailhandel, Mode und Luxus. Zu den wichtigsten Entscheidungsträgern gehören CFOs, Treasury Leads, Einkaufsleiter und Supply-Chain-Manager, die ihre Strategien bezüglich des Umlaufvermögens modernisieren, manuelle Arbeitsabläufe reduzieren und Lieferantenbeziehungen stärken möchten.

Vollständig integriertes, nahtloses Liquiditätsmanagement

Die Lösung bietet Unternehmen einen direkten und flexiblen Zugang zum Umlaufvermögen - selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Neben der zeitnahen Bezahlung der Lieferanten können dynamische Skonti genutzt und robuste Lieferpartnerschaften gestärkt werden.

Danielle Weinblatt, Chief Product Officer bei SAP Taulia, erläutert dazu:"Unser Ziel war klar: Unternehmen eine Zahlungslösung an die Hand zu geben, die modern, sofort einsetzbar und tief in das ERP integriert ist. Gemeinsam mit der Cornèr Bank bieten wir Unternehmen die Effizienz, Kontrolle und Liquiditätsflexibilität, die sie brauchen - unmittelbar im Herzen ihrer Finanzsysteme."

Automatisierte Finanzprozesse und verbesserte Datenintegrität

Von der Rechnungsstellung bis zur Zahlungsausführung ist der Prozess vollständig automatisiert. Der manuelle Aufwand wird reduziert, die Transparenz erhöht. Jede Transaktion ist mit einer bestimmten Rechnung verknüpft, wodurch die Audit-Bereitschaft und Rückverfolgbarkeit verbessert werden.

Alessandro Seralvo, Executive Vice President der Cornèr Bank: "Wir sind stolz darauf, unseren Firmenkunden eine Lösung anbieten zu können, die weit über digitale Zahlungen hinausgeht: Es handelt sich um ein strategisches Instrument für modernes Liquiditätsmanagement - sicher, flexibel und vollständig SAP-kompatibel."

Globale Reichweite, basierend auf bewährter Innovation

Die weltweite Akzeptanz und Infrastruktur von Visa gewährleisten eine reibungslose Abwicklung - auch bei internationalen Zahlungen.

Lucy Demery, Head of Visa Commercial Solutions bei Visa Europe: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Cornèr Bank und SAP, um Visa-Zahlungsdaten in Software zu integrieren, die Unternehmen täglich im Einsatz haben. Mit dieser innovativen Lösung können Unternehmen ihre Arbeitsabläufe optimieren und nahtlos auf Kapital zugreifen, um ihr Wachstum zu finanzieren."

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Sofortzahlungen und Skonti: Die Lieferanten werden pünktlich bezahlt, während die Käufer von Skonti für frühzeitige Zahlungen profitieren.

Flexibler Zugang zu Liquidität: Das Umlaufvermögen kann strategisch eingesetzt werden.

Automatisierte Prozesse: Keine manuelle Abstimmung, keine separaten Zahlungsdateien.

Hohe Sicherheit: Einmalig verwendbare virtuelle Kartennummern mit vordefinierten Ausgabenlimits.

Vollständige SAP-Integration: Kompatibel mit SAP ERP, SAP Ariba Buying und dem SAP Business Network.

Verfügbarkeit

Visa Virtual Cards, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen Cornèrcard und SAP Taulia ausgestellt werden, sind jetzt über die Cornèr Group in der Schweiz und über Cornèr Europe in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich.

Die Abbildung der Lösungsarchitektur kann hier heruntergeladen werden.

Über Cornèr Group

Die Cornèr Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornèrcard) sowie OnlineTrading (Cornèrtrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG.

Informationen über cornergroup.ch

Über Taulia

SAP Taulia, ein weltweit führender Fintech-Anbieter, liefert KI-gestützte Working-Capital-Lösungen, die Liquidität freisetzen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärken. Mit einem globalen Netzwerk von über 40 Finanzierungspartnern und einem jährlichen Transaktionsvolumen von über 800 Milliarden US-Dollar bietet SAP Taulia die umfassendsten Tools für das Working Capital Management der Branche - nahtlos in die SAP Business Suite eingebettet. Führende globale Unternehmen wie Airbus, Red Bull, T-Mobile und Bridgestone vertrauen auf die zuverlässige und innovative Plattform von SAP Taulia, die es Unternehmen ermöglicht, ihren Cashflow zu beschleunigen und Wachstumschancen in grossem Umfang zu erschliessen. Erleben Sie die Zukunft des Finanzwesens mit SAP Taulia:taulia.com

Über Visa

Über Visa Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen und ermöglicht Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstum zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass inklusive Wirtschaftssysteme weltweit allen zugutekommen und dass der Zugang zu Finanzdienstleistungen eine grundlegende Voraussetzung für die Zukunft des Zahlungsverkehrs ist. Mehr unter visa.com