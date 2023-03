Cornèr Banca SA

Gute Ergebnisse für die Cornèr Group

2 Dokumente

Lugano (ots)

In einem äusserst turbulenten Jahr, mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der plötzlichen Leitzinserhöhung durch die wichtigsten Zentralbanken der Welt, weist die Cornèr Group in ihrem 71. Geschäftsbericht gute Ergebnisse aus. Die Erträge sind auf CHF 436 Millionen gestiegen, während sich der Reingewinn auf CHF 53,2 Millionen beläuft, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (CHF 22,7 Millionen). Die erfreulichen Bilanzdaten zeigen, dass die finanzielle Solidität der Bank weiter gestärkt werden konnte: Die Eigenmittel haben CHF 1'075,8 Millionen erreicht und die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 9'018,3 Millionen, bei einem Rückgang von 7,9 %, da die Kunden wieder verstärkt an einer Investition ihrer Einlagen interessiert sind.

Im Jahr 2022 setzte die Gruppe ihr Wachstum in allen wichtigen Geschäftsbereichen fort, während die Geschäftstätigkeiten in Italien und England nach einer teilweisen Zentralisierung in der Schweiz eingestellt wurden. Die Cornèr Group ist somit noch stärker auf den Schweizer Binnenmarkt ausgerichtet. Gleichzeitig wurde im vergangenen Jahr die Erneuerung der IT-Plattformen im Rahmen umfangreicher, mehrjähriger Projekte abgeschlossen, wodurch die Cornèr Group nun mit einer äusserst modernen und vielseitigen Infrastruktur für künftige Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet ist.

Die Analyse der Bilanz zeigt einen Anstieg der Kundenkredite auf CHF 4,9 Milliarden (+1,0 %), während die Kundeneinlagen weiterhin deutlich über CHF 6 Milliarden liegen.

Der Betriebsertrag beläuft sich auf CHF 435,5 Millionen (+3,0 %), getragen von einem um 6,7 % auf CHF 136,6 Millionen gestiegenen Zinsgeschäft und einem auf CHF 100,0 Millionen (+28,1 %) stark wachsenden Handelsgeschäft. Diese Ergebnisse kompensieren den Rückgang beim Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 5,7 % auf CHF 202,9 Millionen, infolge der Einstellung des Zahlungskarten-geschäfts in Italien und Grossbritannien. Diese Aktivitäten wurden teilweise direkt von der Muttergesell-schaft übernommen. Die übrigen Zahlen der Erfolgsrechnung zeigen einen leichten Anstieg des Geschäftsaufwands um 0,7 % (CHF 313,2 Millionen) und einen Rückgang der Abschreibungen sowie Rückstellungen, die sich auf CHF 57,5 Millionen gegenüber CHF 81,2 Millionen im Vorjahr belaufen und ebenfalls auf den geringeren Investitionsbedarf im IT-Bereich zurückzuführen sind. Des Weiteren nahm die Bank im Berichtsjahr ihre erste Emission am Kapitalmarkt vor, mit einem Covered Bond im Umfang von CHF 100 Millionen, der von Fitch mit einem AAA-Rating bewertet wurde.

Insgesamt konnte der Reingewinn nach Steuern in Höhe von CHF 12,0 Millionen mit CHF 53,2 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (CHF 22,7 Millionen) mehr als verdoppelt werden.

Zum Jahresende 2022 beschäftigte die Cornèr Group 1'158 Vollzeitmitarbeitende (-66 gegenüber 2021), davon 918 im Tessin, 118 in der übrigen Schweiz und 122 im Ausland.

Der Jahresbericht wird per 30. April 2023 auf cornergroup.ch veröffentlicht.