Cornèr Banca SA

Kapitalbeteiligung der Cornèr Bank an Finpromotion

Lugano (ots)

Im Rahmen des im letzten Dezember unterzeichneten Vertrags hat die Cornèr Bank AG eine Aktienbeteiligung von 30 % sowie eine Option zur Aufstockung ihres Anteils an der Finpromotion Gruppe erworben. Die Finpromotion spezialisiert sich seit 1972 auf die Vermögensverwaltung für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Diese bedeutende Transaktion wird in den nächsten Wochen ihren Abschluss finden. Sie ermöglicht beiden Akteuren des Finanzplatzes Lugano den Austausch und die Erweiterung ihrer Kompetenzen im Private Banking. In diesem Geschäftsbereich sind die Parteien durch ihre in beiden Fällen familiär geprägte Unternehmensphilosophie und ihre unabhängige Organisation in der Lage, ausgezeichnete Dienstleistungen zu erbringen. Ziel dieser Beteiligung ist es, auf den bisher erzielten Erfolgen aufzubauen, um sowohl lokal als auch international weiter zu wachsen. Die Firmenzentralen verbleiben in Lugano.

"Es bestehen zahlreiche Affinitäten zwischen uns, was die Geschäftsführung und den Modus Operandi angeht. Unsere Einigung fusst daher auf dem Grundsatz der Reziprozität und wird beiden Seiten mit Sicherheit Vorteile bringen", so der Generaldirektor der Cornèr Bank, Ing. Vittorio Cornaro. "Wir suchten nach einer bereits bestehenden Struktur, die es uns ermöglichen würde, unsere Präsenz im Private Banking hier in Lugano auszubauen. Die Wahl von Finpromotion erfolgte aus wohlüberlegten Gründen. Bei Finpromotion handelt es sich um ein Unternehmen, das in den ersten 50 Jahren seiner Tätigkeit sowohl in der Schweiz als auch im Ausland Schlüsselziele erreicht hat, indem es seine Handlungsweise stets an den typischen Werten eines Familienunternehmens orientierte - genau wie wir bei Cornèr. Daher ist dieser Abschluss für uns ein ganz besonderer Anlass zu Stolz und Freude. Wir wollen damit zum weiteren Wachstum von Finpromotion - einer auch in Zukunft separaten Rechtseinheit - beitragen."

Der Präsident von Finpromotion, Elio Colombi, erklärte seinerseits: "Die Beteiligung der Cornèr Bank an unserem Aktienkapital stellt eindeutig einen Pluspunkt für unsere Gruppe dar. Für uns ist es in der Tat eine Ehre, in unserer Tätigkeit an eine Bank anzuschliessen, die gut im lokalen Wirtschaftsleben verwurzelt ist und sich durch einen ausgeprägten Unternehmergeist und Familiensinn auszeichnet. Unsere Vereinbarung stellt die langfristige Kontinuität von Finpromotion sicher. Daher bin ich überzeugt, dass aus diesem Zusammenschluss eine Realität von grosser Tragweite für unseren Finanzplatz entstehen wird."

Die Cornèr Gruppe

Die Cornèr Gruppe ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Die Bank wurde 1952 in Lugano, dem nach Zürich und Genf drittwichtigsten Finanzplatz der Schweiz, gegründet. Die an die Kundschaft gerichteten Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierungen, Zahlungskarten (Cornèrcard) und Online-Trading (Cornèrtrader) sind dabei die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Gruppe besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den vier Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno und Zürich, der Zweigniederlassung BonusCard sowie den ausländischen Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèrcard UK Ltd, Cornèr Europe AG, Diners Club Italia S.r.l. und Dinit d.o.o.

Finpromotion Gruppe

Finpromotion, Société de Promotion Financière SA, ist ein privates und unabhängiges Unternehmen, das sich seit 1972 auf die Vermögensverwaltung am Finanzplatz Lugano spezialisiert ist.

Finpromotion befasst sich hauptsächlich mit der Vermögensverwaltung in einer Private-Banking-Optik, um die eigenen Privatkunden rundum zu betreuen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen den Herausforderungen der Finanzwelt mit Engagement und Geschick gestellt und erfolgreich auch Projekte ausserhalb der Landesgrenzen sowie zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen durchgeführt, sodass es in der Lage ist, Anlagelösungen nach Mass anzubieten und gezielt auf die wachsenden Ansprüche der Kunden einzugehen.