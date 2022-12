Cornèr Banca SA

Cornèr Group lanciert Visa Commercial Pay als erste Bankengruppe in Europa

Lugano/Zürich (ots)

Ausgehend von der Schweiz führt die Cornèr Group Visa Commercial Pay (VCP) ein und unterstützt dabei Unternehmen bei der schnellen Digitalisierung von B2B-Zahlungen.

Die zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen stellt neue Anforderungen an die Zahlungsmöglichkeiten von Unternehmen. Eine umfassende Lösung von Visa, die alle B2B-Zahlungen abwickeln kann und dabei veraltete manuelle Prozesse ersetzt, wird nun von der Cornèr Group in der Schweiz angeboten: Visa Commercial Pay (VCP). Als innovative B2B-Zahlungslösung, die ausschliesslich auf virtuellen Karten basiert, umfasst die Plattform verschiedene Programme, die den Zahlungsverkehr von Unternehmen vollständig automatisieren.

"Wir freuen uns, dass wir als erste Bankengruppe in Europa unseren Kundinnen und Kunden Visa Commercial Pay anbieten können. Diese Lösung ist auf das wachsende Bedürfnis von Unternehmen zugeschnitten, ihre Zahlungsprozesse flexibel, digital und effizient zu gestalten", sagt Alessandro Seralvo, Head Cornèr Group Cards Division. "Mit Visa Commercial Pay müssen Mitarbeitende keine persönlichen Karten mehr für Geschäftsausgaben verwenden, Einkäufer und Lieferanten erhalten effiziente Zahlungsmöglichkeiten und die Finanzabteilungen haben stets einen Überblick über die Ausgaben, was den Zahlungsverkehr verbessert und Risiken mindert. Nach der Schweiz wollen wir Visa Commercial Pay in naher Zukunft auch in anderen europäischen Ländern anbieten."

"Während der Pandemie haben sich Unternehmen an Visa und unsere Kunden gewandt mit der Bitte um Unterstützung bei der Entwicklung automatisierter und sicherer Zahlungslösungen für Geschäftsausgaben. Mit Visa Commercial Pay können wir B2B-Zahlungen beschleunigen, weg von langsamen, veralteten Methoden hin zu schnellen und sicheren digitalen Zahlungen, die Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Finanzen geben", erklärt Santosh Ritter, Country Manager Schweiz bei Visa. "Unternehmenskunden können VCP für eine Vielzahl von Anwendungen im B2B-Bereich nutzen, ohne die zusätzlichen Entwicklungskosten oder die operative Komplexität, die oft mit der Einführung neuer Services einhergeht, und sich dabei auf unser sicheres Visa Zahlungsnetzwerk verlassen."

Jederzeit den Überblick über alle B2B-Zahlungen

Die VCP-Plattform unterstützt Unternehmen bei einer besseren Steuerung des Cashflows sowie der Erfassung aufbereiteter Daten für Abgleich- und Berichtszwecke. Je nach Bedarf kann VCP als eigenständige Lösung betrieben oder nahtlos in bestehende ERP-Plattformen integriert werden. Virtuelle Karten, die über die Plattform ausgegeben werden, lassen sich für einen bestimmten Zweck aktivieren und ermöglichen eine genaue Nutzungsbestimmung und -überprüfung sowie eine genaue Kostenabrechnung. Auf diese Weise vereinfacht VCP die Zuordnung und das Reporting von Unternehmensausgaben, sei es für regelmässige Abteilungsausgaben oder einmalige Lieferantenzahlungen. Die zeitaufwändige Nachverfolgung einzelner Rechnungen ist nicht mehr notwendig.

Virtuelle Karten werden direkt in Wallets geschickt

VCP kann über eine exklusiv für Visa Geschäftskunden entwickelte App vollständig in Wallets integriert werden. Dank der nahtlosen Einbindung in mobile Wallets, können Mitarbeitende Visa Karten auf Abruf verwenden, um ihre Geschäftseinkäufe online oder in Läden zu tätigen. Insbesondere für Geschäftsreisen bietet VCP erweiterte Daten, umfassende Ausgabentransparenz und einen automatischen Abbuchungsabgleich.

Höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit

Die Sicherheit der Zahlungen wird durch die Verwendung der Token-Technologie von Visa erhöht. Der Visa Token Service ersetzt die 16-stellige Visa Kartennummer durch einen digitalen Token, der nur von Visa freigeschaltet werden kann und auf diese Weise die zugrunde liegenden Kontoinformationen schützt. Im Tokenisierungsprozess werden die sensible Zahlungsdaten verschlüsselt, um Betrug zu minimieren und die Sicherheit digitaler Zahlungen weiter zu erhöhen.

Mehr Informationen zu Visa Commercial Pay: cornercard.ch/visacommercialpay

Über Visa

Visa ist ein weltweit führendes Netzwerk für digitales Bezahlen, das Transaktionen zwischen Konsumentinnen und Konsumente, Händlern, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ermöglicht. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften erfolgreich sein können. Wir glauben, dass eine Wirtschaft, die alle Menschen miteinbezieht, auch alle voranbringt, und sehen diesen Zugang als Voraussetzung für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren unter visaeurope.ch

Über Cornèr Group

Die Cornèr Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die klassische Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Die Cornèr Bank wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornèrcard) sowie Online-Trading (Cornèrtrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen drei Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und BonusCard, sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe AG, Dinit d.o.o. und Finpromotion. Informationen unter cornergroup.ch