Cornèr Banca SA

Invest- die neue digitale Anlageplattform der Cornèr Gruppe

Ein Dokument

Lugano (ots)

Cornèrtrader, das seit 2012 aktive Online-Trading-Angebot der Cornèr Gruppe, legt mit Invest eine Plattform für Anlegerinnen und Anleger auf, die unkompliziert und direkt zu äusserst wettbewerbsfähigen Bedingungen investieren möchten.

Das neue System von Invest bietet alle wesentlichen Eigenschaften einer Handelsplattform. Die für solche Plattformen typischen Komplexitäten wurden eliminiert. So können auch Anlegerinnen und Anleger mit weniger vertieften Informatik-Kenntnissen oder beschränkter Zeit für ihre Anlagetätigkeit die von den neuen Technologien gebotenen Chancen nutzen. Die intuitive Navigation führt von Aktien über Anleihen, Anlagefonds bis hin zu ETF. Anlegerinnen und Anleger können eine Reihe von Produkttypen nutzen oder eine eigene Produktauswahl zusammenstellen.

Besonders hervorzuheben ist die sorgfältige Klassifizierung der Anlageinstrumente nach Themen, die auch Inspirationen aus grossen Trends schöpft: Die Themen Digitalisierung, Automatisierung, verantwortungsbewusste Anlagen und Schwellenländer sind nur einige wenige Beispiele, wie sich die Navigation der Nutzerinnen und Nutzer in den zahlreichen Diversifikationsangeboten vereinfachen lässt.

Die Kontoeröffnung erfolgt in einem einfachen, durchgehend digitalisierten Verfahren.

Weitere Informationen: info@cornertrader.ch // www.cornertrader.ch/de/tools/trading-platforms/invest/

Cornèr Bank Gruppe

Die Cornèr Bank Gruppe ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornèrcard) sowie Online-Trading (Cornèrtrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen drei Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Bank Gruppe besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den vier Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno und Zürich sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, BonusCard.ch AG, Cornèrcard UK Ltd., Cornèr Europe AG, Diners Club Italia S.r.l. und Dinit d.o.o.

Pressekontakt:

Weitere Informationen: info@cornertrader.ch//

www.cornertrader.ch/de/tools/trading-platforms/invest/