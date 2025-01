Schweizer Tierschutz STS

Einladung zu einer Medienkonferenz «Augen auf beim Hundekauf: Massnahmen von BLV und STS gegen verantwortungslose Hundekäufe im Internet»

Einladung zu einer Medienkonferenz

«Augen auf beim Hundekauf: Massnahmen von BLV und STS gegen verantwortungslose Hundekäufe im Internet»

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kauf von Hunden über das Internet hat in der Schweiz stark zugenommen. Tiere aus unseriösen Inseraten sind meist krank und verhaltensauffällig. Hundekäufe im Internet unterstützen zudem oft unseriöse Anbieter und illegale Hundehändler und fördern tierschutzwidrige Zucht- und Haltungsbedingungen im Ausland.

Der Schweizer Tierschutz STS und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) lancieren deshalb gemeinsam eine schweizweite Informationskampagne für den verantwortungsvollen Hundekauf.

Wir laden Sie ein, in Bern an der Medienkonferenz teilzunehmen.

Datum: Dienstag, 11. Februar 2025

Zeit: 10.00 – 11.00 Uhr

Ort: Vatter Business Center, Raum Adrian Frutiger, 2. Stock, Bärenplatz 2, 3011 Bern

Die Medienkonferenz findet in deutscher Sprache statt.

Teilnehmende:

Martin Reist, PhD, Leiter Fachbereich Tiergesundheit und Tierschutz, Mitglied der Geschäftsleitung BLV

Julika Fitzi-Ratghen, Dr. med. vet. MLaw, Leitung Tierschutz, Mitglied der Geschäftsleitung STS

Liv Sigg, Dr. med. vet., leitende amtliche Tierärztin, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. BLV

Lucia Oeschger, Biologin MSc, Fachstelle Heimtiere, STS

Ablauf:

Martin Reist, BLV: «Verantwortungsvoller Hundekauf»

Julika Fitzi-Ratghen, STS: «Tierschutz-Probleme beim unseriösen Hundekauf»

Fragen & Antworten

Gelegenheit für Einzelinterviews (in deutscher Sprache)

Hinweis für Radio/TV

Von 14.30 bis ca. 15.30 Uhr besteht die Möglichkeit, im Berner Tierzentrum in Hinterkappelen Film- und Tonaufnahmen sowie Interviews mit den beiden Referierenden und Mitarbeitenden des Tierzentrums durchzuführen.

Anmeldung und Einzelinterviews

Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme an der Medienkonferenz, an den Film- und Tonaufnahmen im Berner Tierzentrum sowie Wünsche für Einzelinterviews bis am 5. Februar 2025 um 17.00 Uhr anzumelden unter: https://forms.gle/LjapPBP23hPrSzQCA

Für Rückfragen

Schweizer Tierschutz STS

Medienstelle

media@tierschutz.com

Mobile +41 76 531 52 80

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Medienstelle

media@blv.admin.ch

Tel. +41 58 463 78 98