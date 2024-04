Source Agriculture Corp

Source Agriculture erwirbt Farm in Macon County, Illinois (USA).

Reno, Nevada (ots/PRNewswire)

Source Agriculture ist hocherfreut, den kürzlichen Erwerb einer 158 Hektar großen Farm in Macon County, Illinois (USA), bekannt zu geben. Source AG zahlte $2.732.000 USD für den hohen Produktivitätsindex des Betriebs von ca. 139.

Source AG ist äußerst zufrieden mit dieser jüngsten Übernahme, da sie einen wichtigen Meilenstein beim Erwerb einiger der ertragreichsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt darstellt.

Das Unternehmen schätzt es sehr, dass seine Aktionäre die Möglichkeit haben, an diesem Kauf teilzuhaben. Source AG dankt für ihre kontinuierliche Unterstützung auf dem Weg, das führende Landwirtschaftsunternehmen in den Vereinigten Staaten zu werden.

Das erworbene Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe von Umspannwerken sowie Überlandleitungen. Source Agriculture erwartet durch die Installation eines Projekts zur Gewinnung erneuerbarer Energien einen höheren Cashflow.

Source hat zudem einen Bewirtschaftungsvertrag mit einem der renommiertesten Betriebe in der Region unterzeichnet, um Mais und Sojabohnen anzubauen, wobei eine überdurchschnittliche Pacht entrichtet wird. Source wird mit dem Bewirtschafter an der Umstellung hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft arbeiten, um Kohlenstoff zu speichern und letztendlich Emissionszertifikate zu verkaufen.

In Zeiten der globalen Erwärmung und des Klimawandels ist Source Agriculture darauf bedacht, Grundstücke zu erwerben, die reich an Wasserressourcen sind und eine Bodenqualität aufweisen, die Emissionszertifikate zu einer realisierbaren Option macht, und zwar an Standorten, die sich hervorragend für erneuerbare Energieprojekte eignen.

Vare Grewal erklärte: „Wir sind mit diesem jüngsten Landerwerb äußerst zufrieden. Unsere Partner in Illinois waren maßgeblich an dieser Akquisition beteiligt und wir freuen uns auf viele weitere Zukäufe von ertragreichem Ackerland, bis wir das größte Ackerlandunternehmen in den Vereinigten Staaten werden. Diese Farm hat einen Produktivitätsindex von 139 und gehört zu den ertragreichsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt. Wir konnten das Grundstück bereits an einen der renommiertesten Landwirte in Illinois verpachten, der dort Mais und Sojabohnen zu höchsten Pachtpreisen anbauen wird."

Über uns:

Source Agriculture ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb von fruchtbarem Ackerland in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Zukunftschancen von Ackerland, wie z.B. Farmen mit reichhaltigen Wasserressourcen, Potential für Emissionszertifikate durch den Einsatz nachhaltiger Bewirtschaftungsmethoden und erstklassige Standorte für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Source Agriculture hat sich zum Ziel gesetzt, das größte Landwirtschaftsunternehmen in den Vereinigten Staaten zu werden.