Medskin Solutions Dr. Suwelack AG

Erste bahnbrechende Studie unterstreicht die Überlegenheit von MatriDerm® bei der Wundheilung

Billerbeck, Deutschland (ots/PRNewswire)

MatriDerm® von MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG verbessert nachweislich die Zellaktivität, reduziert Entzündungen und liefert bessere Wundheilungsergebnisse laut einer Forschungsstudie

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG freut sich, die Veröffentlichung einer neuen Studie im International Wound Journal mit dem Titel "Comparison of cell-scaffold interactions in a biological and a synthetic wound matrix" bekannt zu geben. Diese Studie unterstreicht die Vorteile von MatriDerm®, einer biologischen dermalen Matrix, gegenüber synthetischen Alternativen bei der Wundheilung.

Die von Prof. JP. Hong, Dr. J. Maitz und Dr. M. Mörgelin geleitete Studie zeigt, dass MatriDerm® eine überlegene Zelladhäsion, -proliferation und -differenzierung ermöglicht, was zu einer effektiveren Geweberegeneration und Wundheilung führt. Darüber hinaus führt die natürliche Zusammensetzung von MatriDerm®, bestehend aus nativem Kollagen und Elastin, zu einer geringeren Immunogenität, wodurch unerwünschte Entzündungsreaktionen im Vergleich zu synthetischen Matrizen minimiert werden.

"MatriDerm® repliziert die Architektur der nativen extrazellulären Matrix genau und bietet so eine optimale Umgebung für die Zellproliferation, die für die Geweberegeneration unerlässlich ist", sagte Prof. Hong, Hauptautor der Studie. "Diese Biomimikry ist bei synthetischen Alternativen weniger ausgeprägt, was die einzigartigen Vorteile biologischer Matrizen für die klinischen Ergebnisse unterstreicht."

Jason Gugliuzza, Senior Vice President & Head of MedCare Division bei MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, kommentierte: "Diese Veröffentlichung stärkt die Position von MatriDerm® als überlegene Lösung für den Dermisersatz und bietet Vorteile gegenüber synthetischen Wettbewerbern, die derzeit auf dem Markt sind. Unser Engagement für die Förderung der regenerativen Medizin zeigt sich in kontinuierlicher Forschung und Innovation."

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse dieser Studie die klinische Praxis beeinflussen werden, indem sie evidenzbasierte Unterstützung für den Einsatz biologischer dermaler Matrizen in der Wundversorgung bietet. Gesundheitsfachkräfte werden ermutigt, die vollständige Veröffentlichung zu lesen, um die Auswirkungen auf die Patientenversorgung zu verstehen.

Für weitere Informationen und Zugriff auf die vollständige Studie besuchen Sie bitte: https://doi.org/10.1111/iwj.70108

Über MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG ist ein führender Experte für biotechnologische Lösungen in der Geweberegeneration und Hautgesundheit. Unter Verwendung proprietärer Technologien entwickelt das Unternehmen wissenschaftlich fundierte Behandlungen, die effektive und einfach anzuwendende Lösungen in der regenerativen Medizin, der fortschrittlichen Wundversorgung und der professionellen Hautpflege bieten.

