Medienmitteilung: Marco Mettler ist neuer Geschäftsführer des STS

Marco Mettler übernimmt ab 1. Mai 2024 die Führung der Geschäftsleitung des Schweizer Tierschutz STS, die grösste nationale Organisation für Tierschutz und Tierwohl in der Schweiz. Mettler war zuletzt als Vize-Direktor bei Pro Juventute tätig. Eine seiner zentralen Aufgaben wird es sein, den Modernisierungskurs des STS gemeinsam mit dem Zentralvorstand sowie mit den Mitarbeitenden auf operativer Ebene fortzuführen und erfolgreich umzusetzen.

Marco Mettler (45) wurde am 25. März 2024 vom Zentralvorstand des STS einstimmig gewählt. Mettler war seit 2016 bei Pro Juventute tätig, zuerst als Abteilungsleiter, später als Leiter Programme und Mitglied der Geschäftsleitung. Ende 2023 war er nach einer Vakanz an der Spitze von Pro Juventute mehrere Monate lang Direktor ad Interim. Mettler besitzt unter anderem einen Executive MBA in Leadership und Management der Berner Fachhochschule BFH und einen Master in Sozialer Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW; zudem verfügt er über eine Weiterbildung in «Executive Presence and Influence» der Wharton School der Universität von Pennsylvania.

Weggang beim STS

Dr. sc. nat. Samuel Furrer (57), Geschäftsführer Fachbereich beim STS, nimmt eine neue Herausforderung ausserhalb des STS an und wird ab 1. Oktober Leiter des Hauses der Museen und des Naturmuseums Olten. Er tritt die Nachfolge des bisherigen Leiters an, der in Pension geht.

Seit über 160 Jahren setzt sich der Schweizer Tierschutz STS für das Wohl der Tiere ein – hartnäckig, glaubwürdig und wirkungsvoll. Seine starke Kompetenz nutzt der STS national auf fachlicher und politischer Ebene, um den Tierschutz zu verbessern und Menschen für Tierschutzthemen zu sensibilisieren. Die STS-Sektionen stellen mit ihren Tierheimen und Auffangstationen die Tierschutz-Basisarbeit in allen Kantonen und Sprachregionen der Schweiz sicher. Seine Aktivitäten finanziert der STS ausschliesslich mit Spenden.