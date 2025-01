Hisense Group

Hisense ConnectLife bringt mit KI-Innovationen auf der CES 2025 ein intelligentes Erlebnis für das Smart Home der Zukunft

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellt heute das Smart Home der Zukunft vor und präsentiert auf der CES 2025 seine bahnbrechenden KI-gesteuerten Innovationen auf Basis der ConnectLife-Plattform.

ConnectLife vereinheitlicht das Smart Home der Zukunft

Hisense erweitert die Funktionalität von ConnectLife für intelligente Häuser. Durch die Integration mit Google Home steuert ConnectLife alle Ihre intelligenten Geräte, von Hisense-Geräten bis hin zu Matter-zertifizierten Thermostaten, in einer einzigen App. Sie bietet eine 3D-Ansicht für die Echtzeitüberwachung, personalisierte Automatisierung und Energiesparen auf Knopfdruck mit dem AI Eco-Modus. Die KI-Funktionen von ConnectLife, darunter der Dish Designer, die KI-Lebensmittelerkennung und der KI-Mahlzeitenplaner, vereinfachen die Planung von Mahlzeiten, erstellen personalisierte Einkaufslisten und leiten sogar Ihre Kochkünste an.

Revolutionieren Sie das Waschen mit den Waschtrocknern der Serie 7S von Hisense

Die Hisense Waschtrockner der Serie 7S bringen KI in den Waschraum und bieten eine nahtlose Integration mit der ConnectLife-App zur Fernüberwachung und -steuerung. Mit seinem 6,86-Zoll-TFT-Touchscreen kombiniert der Waschtrockner elegantes Design mit modernster Technologie. AI Super Wash optimiert die Waschparameter auf der Grundlage von Stoffart, Wassermenge und Temperatur, während AI Super Dry für eine perfekte Trocknung sorgt, indem es sich dem Feuchtigkeitsgehalt anpasst. Die auf Energieeffizienz ausgelegte Serie 7S mit einer EU-Einstufung von A-20% spart sowohl Energie als auch Kosten. Darüber hinaus bietet der einstündige Schnellwasch- und Trockenzyklus (*Standardbeladung von 1 kg) eine platz- und zeitsparende Lösung für ein komfortables modernes Leben.

Verwandeln Sie Ihre Küche mit dem Kühlschrank BCD-780W

Hisense stellt den innovativen, ConnectLife-fähigen Kühlschrank BCD-780W mit 21-Zoll-TFT-Touchscreen vor, der dem Benutzer eine intuitive Steuerung und eine beeindruckende Grafik bietet. Dieser fortschrittliche Kühlschrank bietet eine Vielzahl von KI-gestützten Funktionen, darunter die Verwaltung des Lebensmittelbestands, Erinnerungen an das Verfallsdatum, Rezeptempfehlungen, Sprachsteuerung und personalisierte Rezeptvorschläge auf der Grundlage von gespeicherten Zutaten und Gesundheitsprofilen des Benutzers. In der vakuumversiegelten Schublade bleibt das Fleisch bis zu fünf Tage lang frisch und ist zu 99,99 % bakterienfrei. Die VersaTemp+ Schublade bietet eine flexible Temperaturregelung, ideal für Weine und Getränke. Das elegante Design und die fortschrittliche Technologie des BCD-780W definieren die moderne Kühlung völlig neu.

Komfort der nächsten Generation mit den Klimaanlagen der Hisense Uni-Serie

Die Klimageräte der Hisense Uni-Serie kombinieren modernste AI Smart-Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design. Mit dem Smart Eye und dem TMS-Steuersystem kontrolliert das Gerät Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung für optimalen Komfort. Der Follow/Avoid-Modus von Smart Eye passt den Luftstrom anhand von Bewegungen an, während das TMS-Steuersystem für das perfekte Raumklima sorgt. Das All Easy Design macht die Installation, Reinigung und Wartung mühelos, bietet eine hervorragende Leistung und fügt sich dank des anpassbaren IMR-Designs nahtlos in jede Wohnungseinrichtung ein. Darüber hinaus sterilisiert die HI-NANO-Funktion Keime und Bakterien, indem sie Doppel-Ionengruppen freisetzt, die Schadstoffe in der Luft abtöten und entfernen, darunter 60,07 % von PM2,5, 92,6 % von H1N1 und 88,5 % von E.coli innerhalb von zwei Stunden, und schafft so eine gesunde und hochwertige Luftumgebung.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 bei den TV-Lieferungen insgesamt und auf Platz 1 bei TV-Geräten mit 100 Zoll und mehr. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.

