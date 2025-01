Hisense Group

Hisense stellt auf der CES 2025 bahnbrechende TV-Innovationen vor und bietet in Zusammenarbeit mit Pantone und Devialet herausragende audiovisuelle Qualität

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute auf der CES 2025 seine neuesten Fortschritte in der Displaytechnologie vorgestellt und unter anderem spannende Kooperationen mit Pantone und Devialet bekannt gegeben. Die Partnerschaften werden die Premium-TV- und Laser-TV-Produktlinien von Hisense bereichern, indem sie in den kommenden Monaten eine außergewöhnliche Bildqualität mit Pantone-Validierung liefern und das renommierte Audio-Know-how von Devialet für ein unvergleichliches, immersives Unterhaltungserlebnis integrieren.

Von den neuesten TriChroma LED-Fernsehern bis hin zu den revolutionären MicroLED-Displays und Laser-TV-Innovationen definiert Hisense die Grenzen des visuellen und akustischen Erlebnisses neu und bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt ein unvergleichliches neues TV-Erlebnis.

RGB Local Dimming Display-Technologie zeigt die Zukunft der Display-Innovation

Hisense hat seinen 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher vorgestellt, der mit der fortschrittlichen RGB Local Dimming Display-Technologie mit unabhängigen roten, grünen und blauen LED-Chips ausgestattet ist und eine überragende Farbpräzision und eine bis zu 97%ige Abdeckung des BT.2020-Farbraums bietet. Eine Spitzenhelligkeit von 10.000 Nits bietet lebendige Farben, tiefen Kontrast und außergewöhnliche Klarheit. Der Fernseher ist mit der Hi-View AI Engine X von Hisense ausgestattet und optimiert jedes Bild mit KI-gesteuerten Funktionen wie AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming und AI Banding Smoother und sorgt so für dynamische Kontrast-, Helligkeits- und Farbanpassungen in Echtzeit für ein lebendiges, lebensechtes Bild.

Der 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher ist mit einem 6.2.2-Mehrkanal-Surround-Sound-System ausgestattet, das Dolby Atmos- und DTS Virtual X-Technologien für ein beeindruckendes Klangerlebnis integriert. AI Sound Optimization passt den Klang an den Inhalt an, egal ob es sich um klare Dialoge oder dynamische Actionszenen handelt, und setzt damit neue Maßstäbe für Heimkinoerlebnisse, die sowohl kinoreife Bilder als auch hochgradig beeindruckenden Klang bieten.

Neudefinition der Display-Innovation durch MicroLED-Technologie

Hisense stellte außerdem das weltweit erste verbraucherfreundliche 136-Zoll-MicroLED-Display vor und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der zugänglichen, hochmodernen Display-Technologie. Mit über 24,88 Millionen selbstleuchtenden LEDs bietet dieser Fernseher unglaubliche Klarheit und Farbpräzision mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einer Helligkeit von bis zu 10.000 Nits. Außerdem deckt er 90 % des BT.2020-Farbraums ab und sorgt so für eine lebendige, naturgetreue Darstellung.

Der Fernseher ist mit der Hi-View AI Engine X ausgestattet und nutzt KI-gesteuerte Algorithmen zur Verbesserung der Farbgenauigkeit, zur Verwaltung dynamischer 3D-Farben und zur Optimierung von Anzeigedetails. Schwarze Nanokristalle reduzieren die Reflektion und sorgen auch in hellen Räumen für außergewöhnliche Klarheit. Der ultraschlanke Formfaktor wurde für moderne Wohnungen entwickelt und fügt sich nahtlos in jeden Raum ein. Mit der Unterstützung von Dolby Vision IQ, HDR10+ und Filmmaker Mode sowie Dolby Atmos und DTS Virtual X, die für immersiven Sound sorgen, setzt das 136-Zoll-MicroLED-Display neue Maßstäbe im Home Entertainment.

Pionierarbeit bei der Farbgenauigkeit von Laser-TVs

Als erster Laser-TV-Partner, der sowohl die „Pantone Validated"- als auch die „SkinTone Validated"-Auszeichnung erhalten hat, setzt Hisense einen neuen Maßstab für Farbtreue und Authentizität.

Der Ultra-Bright Laser TV wird durch einen 4000-lm-Projektor und eine High-Gain-Leinwand unterstützt und bietet eine Vollbild-Helligkeit von bis zu 1500 Nits. Der Fernseher ist mit einem 0,18 Ultra-Short-Throw-Objektiv ausgestattet, das den Projektionsabstand um 20 mm verringert und so einen 100-Zoll-Bildschirm auf kleinerem Raum ermöglicht. Die „Master of Light"-Bildschirmtechnologie kann das dreifarbige Laserlicht des Laserfernsehers und das ungültige Licht der Umgebung genau unterscheiden und die Lichttrennungsfähigkeit verbessern.

Erhöhtes Laser-TV für Gaming-Fans

Der Gaming-Laser-Fernseher von Hisense zeichnet sich durch eine Bildreaktionsverzögerung von nur 2 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 4 K 60 Hz und 2 K 240 Hz aus, was ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay als bei herkömmlichen 144Hz-LCD-Panels ermöglicht. Die Funktion für niedrige Latenzzeiten, die bereits auf dem „Designed for Xbox" PX3-PRO getestet wird, wird in zukünftige Modelle, einschließlich der PX4- und C3-Serie, im Jahr 2025 integriert.

Ein weiteres Highlight ist der C2 Ultra 4K Laser Mini Projektor, der ebenfalls „Designed for Xbox" ist und eine flexible Bildschirmgröße von 65 bis 300 Zoll bietet. Sie verfügt über ein drehbares Gimbal-Design für eine einfache Einrichtung und umfasst automatische Trapezkorrektur, Autofokus und Hindernisvermeidung für eine problemlose Installation. Die TriChroma-Technologie bietet eine große Farbskala ohne schädliches blaues Licht, während der integrierte Subwoofer, 2.1-Kanal-JBL-Audio und DTS Virtual:X-Surround-Sound für ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis sorgen – perfekt für Filme und Spiele.

Besucher der CES 2025 können die bahnbrechenden Innovationen von Hisense in der Central Hall – Stand 16625 – aus erster Hand erfahren.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 bei den TV-Lieferungen insgesamt und auf Platz 1 bei TV-Geräten mit 100 Zoll und mehr. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594469/image_1.jpg

Foto https://mma.prnewswire.com/media/2594470/image_2.jpg

Foto https://mma.prnewswire.com/media/2594471/1.jpg

Foto https://mma.prnewswire.com/media/2594472/2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-auf-der-ces-2025-bahnbrechende-tv-innovationen-vor-und-bietet-in-zusammenarbeit-mit-pantone-und-devialet-herausragende-audiovisuelle-qualitat-302347535.html