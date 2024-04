DeepL

DeepL von Forbes zu einem der innovativsten Technologieunternehmen der Welt gekürt

Köln (ots)

DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, hat einen Platz auf der diesjährigen Forbes AI 50-Liste ergattert. In diesem Jahr stehen vor allem Anbieter im Fokus, die Unternehmen und Verbrauchern mehr Produktivität ermöglichen, denn die Nachfrage nach der neuesten KI-Technologie für optimierte Geschäftsabläufe und mehr Wachstum nimmt weiterhin stetig zu. Mit dieser Anerkennung festigt DeepL seine Position als zuverlässiger und bewährter Partner im KI-Bereich. Bereits jetzt unterstützt DeepL über 100.000 globale Unternehmen dabei, Kommunikations- und Sprachbarrieren im Geschäftsalltag zu überwinden.

Die jährliche Forbes AI 50-Liste zeichnet die vielversprechendsten Unternehmen der KI-Branche aus. Der rapide Vormarsch von KI führt zu enormen Produktivitätssteigerungen und ermöglicht gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen für Unternehmen. Die Produktpalette von DeepL basiert auf fortschrittlichster KI-Sprachtechnologie und hilft Unternehmen dabei, über Sprachen und Grenzen hinweg effizient zu kommunizieren und so schneller neue Märkte zu erschließen. Etablierte globale Unternehmen können mit präzisen KI-Übersetzungen ihre Marktposition festigen, neue Kunden gewinnen und sowohl die Bekanntheit ihrer Marke als auch die Kundenbindung steigern.

DeepL hat sich in den letzten Jahren immer wieder als Spitzenreiter im KI-Bereich hervorgetan und konnte sich so bereits einen Platz auf der Cloud 100-Liste von Forbes für das Jahr 2023 sichern. Die Aufnahme von DeepL in die diesjährige Forbes AI 50-Liste zeigt, dass das Unternehmen mit seinem steilen Wachstumskurs und seinen KI-Innovativen auf dem richtigen Pfad ist. DeepL nutzt sorgfältig kuratierte Daten und menschlichen Input, um seine KI-Modelle zu trainieren und die Qualität seiner Produktpalette weiter zu verbessern. Als Basis für seine Produkte betreibt das Unternehmen den Supercomputer DeepL Mercury, der Platz 34 auf der Liste der schnellsten Supercomputer der Welt einnimmt. Das Unternehmen vereint das Fachwissen von Forschungs- und Technologieexperten mit der Kompetenz erfahrener Linguisten, um höchste Übersetzungsgenauigkeit zu erreichen, die selbst die Genauigkeit von Tools großer Tech-Giganten übertrifft.

DeepL hat sich bereits als erste Wahl für viele Unternehmen auf der ganzen Welt bewährt, die mithilfe von KI ihre Position auf dem globalen Markt festigen möchten. Dank eigener Rechenzentren und höchster Sicherheitsstandards ist DeepL zudem ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, für die der Schutz ihrer vertraulichen Geschäftsdaten an erster Stelle steht.

Wenn auch Sie mit DeepL die Kommunikation in Ihrem Team verbessern möchten, besuchen Sie bitte www.deepl.com für weitere Informationen.