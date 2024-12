Hisense Group

Hisense belegt den 2. Platz weltweit im High-End-TV-Markt im 3. Quartal 2024

Hisense, eine führende Marke im Bereich der globalen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, erntet die Früchte seiner Premium-TV-Strategie und belegt laut neuen Daten des führenden internationalen Marktforschungsinstituts Counterpoint Research im dritten Quartal mit einem weltweiten Marktanteil von 24 % im Bereich der High-End-Fernseher den zweiten Platz und in China die Nummer 1.

Im 3. Quartal verzeichnete der gesamte Markt für High-End-Fernseher ein historisches Wachstum von 51 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Versandvolumen von Mini-LED-Fernsehern verzeichnete einen atemberaubenden Anstieg von 102 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf damit das Versandvolumen von OLED-Fernsehern. Das Liefervolumen für OD-LCD-Fernseher wuchs ebenfalls um mehr als 50 %, wobei das vierteljährliche Liefervolumen zum ersten Mal die 4-Millionen-Grenze überschritt.

Hisense ist unter den chinesischen Marken führend mit seiner erfolgreichen Premium-TV-Strategie, die den ausländischen Markt für hochwertige Laser-Fernseher mit Preisen zwischen 3.000 und 5.000 USD erschließt. Die in diesem Jahr angekündigte Xbox-Zertifizierung ist ein weiterer Beweis für die technischen Fähigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der High-End-Produktlinien von Hisense.

Als weltweite Nummer 1 auf dem Markt für 100-Zoll-Fernseher hat Hisense den Trend bei Großbildfernsehern gesetzt, indem es den Verbrauchern ein immer besseres Erlebnis bietet. Dazu gehört auch, dass die Marke durch ihre Zusammenarbeit mit dem bahnbrechenden „Black Myth Wukong" immersive Spielerfahrungen ermöglicht. Das Unternehmen wird offizieller TV-Partner des Spiels und liefert maßgeschneiderte Spielmodi. So war Hisense zwischen Januar und September in rund 20 Ländern, darunter Japan, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien, beim Absatz von TV-Geräten mit einer Größe von 100 Zoll und mehr führend in der Branche.

Darüber hinaus hat Hisense seine Markenbekanntheit und die Anerkennung seiner Technologie und Produktstärke durch das Sponsoring globaler Sportereignisse wie die Partnerschaft mit der FlFA Club World Cup 2025™ deutlich erhöht. Die KI-TV-Technologie von Hisense bietet Nutzern ein unvergleichliches visuelles HD-Vergnügen und liefert gleichzeitig inhaltsreiche Informationen über die Sportereignisse selbst.

Hisense setzt seine Erforschung von Innovationen als führendes Unternehmen im Bereich KI-TV-Technologie fort, unterstützt personalisierte Inhalte und informationsbasierte Interaktionen und steht an der Spitze der Verfolgung neuer Trends, um die Zukunft des intelligenten Home Entertainment zu gestalten.

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

