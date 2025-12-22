ESTHER BECK Public Relations

Hotel Bernerhof Gstaad: Nach 30 Jahren geht die Mehrheit an neue Eigentümer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Nach nahezu 30 Jahren an der Spitze des Hotel Bernerhof Gstaad haben Brigitte und Thomas Frei entschieden, ihre Mehrheitsbeteiligung an der Hotel Bernerhof AG an neue Eigentümer zu übertragen. Diese stehen Gstaad und der Region seit Langem nahe und verfolgen eine langfristige Vision für das traditionsreiche Haus im Herzen des Dorfes. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit drei Jahrzehnten prägten Thomas und Brigitte Frei den «Bernerhof Gstaad» mit Passion, Weitsicht und persönlichem Engagement. Unter ihrer Leitung entwickelte sich der «Bernerhof» zu einem der führenden Genuss- und Gourmet-Hotels der Schweiz – ausgezeichnet für herausragende kulinarische Qualität, Nachhaltigkeit und authentische Herzlichkeit. Brigitte und Thomas Frei betonen, wie wichtig ihnen eine verantwortungsvolle Übergabe war: «Nach all den Jahren als Inhaber und in der Direktion des ‘Bernerhofs’, sind wir glücklich, dieses lebendige Erbe einer Gruppe zu übergeben, die von einer positiven und ambitionierten Vision für den ‘Bernerhof’ und für Gstaad getragen ist». Besonders freut es sie, dass François Grohens die operative Leitung übernimmt.

Neue Eigentümer mit klarer Vision für ein lebendiges Dorfzentrum

Die neuen Eigentümer, RMG, The Risk Management Group SA mit Sitz in Genf sowie Holdingstone AG, eine Investitions- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Zug, beabsichtigen den «Bernerhof» behutsam weiterzuentwickeln. Ziel ist es, das Dorfzentrum von Gstaad ganzjährig zu beleben – im Sinne einer klaren Warmbettstrategie — und das Angebot auf die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gästegruppe auszurichten. Jean‑Guillaume Pieyre, Gründer und CEO von RMG, der seit seiner Kindheit eine besondere Verbundenheit zum Berner Oberland pflegt, erklärt: «Ich bin Brigitte und Thomas Frei sehr dankbar für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Es freut mich besonders, gemeinsam mit Emmanuel Kilchenmann ein Projekt voranzubringen, das Gstaad und der Region mit Respekt begegnet und die Vision eines lebendigen Dorfzentrums das ganze Jahr über teilt.»

Auch Emmanuel Kilchenmann, CEO der Holdingstone AG, unterstreicht den langfristigen Ansatz: «Im Zentrum unseres Engagements steht eine nachhaltige Entwicklung, die den Dorfkern von Gstaad stärkt und dem Wohl der gesamten Region dient. Die zentrale Lage und die historische Verankerung des Hotels bringen Verantwortung mit sich und erfordern Bescheidenheit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jean‑Guillaume Pieyre bei der Realisierung dieses Projekts. Entscheidend ist dabei eine Umsetzung in enger Abstimmung mit den Behörden, der lokalen Bevölkerung sowie dem lokalen Gewerbe.»

François Grohens übernimmt die Direktion des Hotel Bernerhof Gstaad

Per Anfang Dezember hat François Grohens (55) die operatie Leitung des Hotel Bernerhof Gstaad übernommen. Für den erfahrenen Hotelier ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: Bereits von 2002 bis 2011 war er im «Bernerhof» tätig, bevor er ins «Park Gstaad» wechselte, wo er zuletzt während sechs Jahren als Direktor amtete. Der gebürtige Franzose ist seit seiner Ausbildung im Maison Kammerzell in Strassburg in der internationalen Hotellerie zu Hause. Stationen in den USA und auf Kreuzfahrtschiffen führten ihn 1997 in die Schweiz und im Jahr 2000 nach Gstaad. Dort begann er im Hotel Le Grand Chalet, bevor ihn sein Weg in den «Bernerhof Gstaad» führte – zunächst als Restaurant Manager, später als F&B Manager / HR. Nun übernimmt Grohens die Gesamtverantwortung für das 46-Zimmer Hotel und seine vier prämierten Restaurants. «Ich bin stolz und hoch motiviert, die Leitung des ‘Bernerhof’ zu übernehmen und die grossartige Arbeit von Brigitte und Thomas Frei gemeinsam mit dem engagierten Team fortzuführen», sagt er. Sein Fokus liegt darauf, «den ‘Bernerhof’ für Stammgäste als herzlichen, vertrauten Ort zu bewahren und gleichzeitig neue Gäste mit der Qualität des Service, der Restaurants und der lebendigen Atmosphäre zu begeistern.»

Hinweis an die Redaktionen:

Anzahl Zeichen: 4071 Zeichen inkl. Leerschlägen.

Das Hotel Bernerhof, Gstaad

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1904 ist das Hotel Bernerhof Gstaad ein zentraler Bestandteil des Dorflebens von Gstaad. Dank seiner starken Verankerung in der lokalen Bevölkerung und seiner Offenheit gegenüber einer internationalen Gästeschaft hat sich das Haus über mehr als 120 Jahre weiterentwickelt, ohne seine Identität zu verlieren. Heute verfügt der «Bernerhof» über 46 Zimmer und Suiten in unterschiedlichen Kategorien. Zum kulinarischen Angebot gehören vier hauseigene prämierte Restaurants: das chinesische Restaurant Blun-Chi (14 Punkte GaultMillau), das regionale Restaurant La Gare (13 Punkte GaultMillau), die italienisch-mediterrane Locanda Dalsass (15 Punkte GaultMillau) sowie das Restaurant Pizza.Basta., ergänzt durch die Lounge und die Cigar-Lounge. Seit 1996 wurde das Hotel von der Familie Frei geführt, die bislang die Mehrheitsbeteiligung hielt.

RMG – The Risk Management Group (Suisse) SA

RMG ist ein Finanzunternehmen mit Sitz in Genf, gegründet 2004 von Jean‑Guillaume Pieyre. Das Unternehmen berät eine ausgewählte Kundschaft in Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen und Private‑Equity‑Investitionen. RMG verfügt über ausgewiesene Expertise in der Entwicklung aussergewöhnlicher Immobilien- und Hotelprojekte in der Schweiz und im Ausland und tritt dabei als Investor, Entwickler und Betreiber auf.

Holdingstone AG

Die Holdingstone AG ist eine Investitions- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Zug. Holdingstone AG fokussiert sich auf ausgewählte, komplexe Investitionsprojekte in den Bereichen Immobilien sowie Agrarwirtschaft. Die Investitionspolitik ist konsequent langfristig ausgerichtet und umfasst die Entwicklung, das Halten sowie die nachhaltige Bewirtschaftung von Beteiligungen und deren Aktiven. Dabei tritt Holdingstone AG als strategischer Investor und aktiver Eigentümer auf und verfolgt einen wertorientierten Ansatz mit Fokus auf Substanz, Stabilität und nachhaltige Entwicklung.

Medienkontakt: Esther Beck ESTHER BECK PR Telefon +41 31 961 50 14 Mail: esther.beck@estherbeck.ch www.estherbeck.ch