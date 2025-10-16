PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Sonderanlass: AlpSonntag (26.10.2025)

Am 26. Oktober 2025 lädt das Kunstmuseum Bern zum AlpSonntag ein, einem festlichen Tag voller Alpenfeeling. Inspiriert von Ernst Ludwig Kirchners monumentalem Gemälde Alpsonntag. Szene am Brunnen feiern wir mit geselligem Beisammensein bei einem bäuerlichen Brunch, mit Live-Musik und einem vielseitigen Programm für Gross und Klein.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Veranstaltung in Ihre Berichterstattung aufnehmen. Die Medienmitteilung sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Cédric Zubler

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern
 press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93
 kunstmuseumbern.ch
