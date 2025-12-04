ESTHER BECK Public Relations

Neuer Ayurveda-Therapeut bei Aerni Bern: Valerio Tonet bringt ayurvedische Heilkunst mit moderner Leichtigkeit nach Bern

Im Concept Store Aerni Bern – dem 4-in-1-Konzept aus Coiffeur, Spa, Bar und Fashion Boutique – erhält ganzheitliche Schönheit eine neue Dimension: Der Ayurveda-Therapeut Valerio Tonet bereichert das Spa-Team mit fundiertem Wissen, feinem Gespür und einer tiefen Begeisterung für die traditionelle indische Heilkunst.

Valerio Tonet, geboren 1999 und aufgewachsen in Olten, befindet sich in Ausbildung zum Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom in Ayurveda-Medizin. Seine Philosophie verbindet das uralte Wissen des Ayurveda mit modernen Lebensstilen – sanft, individuell und nachhaltig. Neben seiner therapeutischen Ausbildung absolvierte er ein 200-Stunden-Yoga-Teacher-Training und ist seit mehreren Jahren in der Praxis für Manualtherapie selbstständig tätig. Seine Behandlungen sind auf das harmonische Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele ausgerichtet.

Im Aerni Spa bietet Valerio eine Auswahl authentischer Ayurveda-Therapien an: von der klassischen Abhyanga-Ganzkörpermassage mit warmem Kräuteröl über entlastende Rücken- oder Gesichtsmassagen bis hin zum Shirodhara-Stirnguss-Ritual, das tiefe Entspannung und innere Balance fördert. Auch persönliche Beratungen inklusive Dosha-Analyse, Ernährungsempfehlungen und Kräuterplan gehören zu seinem integrativen Therapieansatz.

Dazu Marc Riedo, Geschäftsführer von Aerni Bern: «Ayurveda ist bei uns kein neues Thema. Wir haben diese ganzheitliche Heilkunst schon seit Längerem im Aerni Spa verankert. Neu ist jedoch, dass wir mit Valerio Tonet einen Therapeuten im Team haben, der über eine fundierte Ausbildung und tiefes Verständnis für Ayurveda-Medizin verfügt. Ayurveda steht für Achtsamkeit, Prävention und Lebensfreude. Werte, die sich perfekt in unsere Philosophie und das Aerni-Konzept einfügen. Mit Valerio erweitern wir unser Spa-Angebot um eine wohltuende Verbindung von fernöstlicher Heiltradition und moderner Spa-Kultur.»

Ganzheitliche Ayurveda-Erstbehandlung mit persönlicher Anamnese

Individuelle Behandlung inklusive 15 Minuten Anamnesegespräch mit Dosha-Bestimmung, Ernährungsplan, Kräuterempfehlungen und Therapieplan als idealen Start in eine längerfristige Behandlung. Ab CHF 175.– / 75 Minuten.

Behandlungen sind ab sofort im Aerni Spa Bern buchbar.

Terminvereinbarung: www.aernibern.ch oder telefonisch unter 031 311 24 68.

Spa-Menü zum Downloaden finden Sie hier .

Aerni Bern vereint unter einem Dach Coiffure, Mode, Bar und Spa: ein einzigartiges 4‑in‑1‑Konzept im Herzen der Hauptstadt, das Stil, Genuss und Erholung harmonisch verbindet. Auf über 650 Quadratmetern finden sich im denkmalgeschützten ehemaligen Jugendstilhotel ein preisgekrönter Coiffuresalon, ein einladendes Spa, eine stilvolle Bar und eine Fashion Boutique mit exklusiv kuratierten internationalen Modelabels. Alles unter einem Dach – vier in einem. Ein Concept Store: einmalig für Bern, einzigartig in der Schweiz.

Auch in Interlaken ist Aerni vertreten – unter den Dächern des renommierten VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa. Mit über 180 Jahren gemeinsamer Erfahrung der Coiffeurfamilien Aerni und Riedo steht das Haus bis heute für Handwerk, Innovation und ganzheitliches Wohlbefinden.

Für weitere Informationen AERNI Bern Marc Riedo Aarbergergasse 60 3011 Bern

Telefon +41 31 311 24 68 mail@aernibern.ch www.aernibern.ch

PR- und Medienkontakt ESTHER BECK Public Relations Esther Beck / Monika Buchser Bim Zytglogge 1 3011 Bern