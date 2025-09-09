ESTHER BECK Public Relations

«Sonnenalp» feiert 10 Jahre «Fässler & Salomon – Private Selection by Dr. Anna-Maria Fässler» und wagt mit eigenem Weinberg einen Blick in die Zukunft

Das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp im Allgäu setzt einen weiteren Meilenstein in seiner Genussgeschichte: Die exklusive Weinlinie Fässler & Salomon – Private Selection by Dr. Anna-Maria Fässler feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Passend dazu wurden zwei neue Weinsorten in die Linie aufgenommen und die «Sonnenalp» wagt einen visionären Schritt: Ein hauseigener Weinberg dient als Ausbildungsprojekt für junge Talente und stärkt das Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation.

10 Jahre gelebte Weinbegeisterung

Die Erfolgsgeschichte der Fässler & Salomon – Private Selection by Dr. Anna-Maria Fässler begann vor einem Jahrzehnt mit einem glücklichen Zufall: Anna-Maria Fässler, Hoteldirektorin der «Sonnenalp» und Winzertochter aus dem Kremstal, und der renommierte österreichische Winzer Bertold Salomon trafen sich nach Jahren der beruflichen Trennung wieder.

Aus ihrer gemeinsamen Passion für Wein entstand 2015 die erste Abfüllung – 500 Flaschen Grüner Veltliner und 250 Flaschen Winzersekt. Was damals als Herzensprojekt begann, hat sich heute zu einer Weinlinie entwickelt, die mit zwei neuen Weinsorten mittlerweile sieben exquisite Sorten umfasst – darunter Riesling, Cabernet Sauvignon, Cuvée Aestatis und Secco Rosé. «Unsere Weine sind Botschafter von Heimat und Hingabe», sagt Anna-Maria Fässler. «Es ist wundervoll, diese Linie mit Bert weiterzuentwickeln, und wir freuen uns, dass unsere Gäste sie so begeistert geniessen. Im letzten Jahr wurden in der Sonnenalp über 4600 Flaschen getrunken.»

Pünktlich zum Jubiläum wird die Weinlinie um zwei neue Sorten erweitert:

Cuvée Light «Fünferl» 2024 : Ein leichter, frischer Weisswein mit nur 11,5 % Alkohol. Eine harmonische Komposition aus fünf Rebsorten, die gemeinsam gelesen und gekeltert wurden.

: Ein leichter, frischer Weisswein mit nur 11,5 % Alkohol. Eine harmonische Komposition aus fünf Rebsorten, die gemeinsam gelesen und gekeltert wurden. Cuvée Rosé 2024: Ein eleganter Rosé mit zarter Lachsfarbe, der durch feine Fruchtnoten und Leichtigkeit beeindruckt.

Ein junger Weinberg – Wurzeln für die Zukunft

Neben dem Rückblick auf eine erfolgreiche Partnerschaft setzt die «Sonnenalp» auf Zukunft und Nachhaltigkeit. Mit 199 Rebstöcken der pilzwiderstandsfähigen PIWI-Rebsorte Sauvignac entsteht ein hauseigener Weinberg, der als Ausbildungsprojekt für vier ausgewählte Lernende dient.

«Unser Ziel ist es, nicht nur Wein zu kultivieren, sondern auch Wissen und Verantwortung zu vermitteln», erklärt Anna-Maria Fässler. «Die jungen Lernenden lernen die Prozesse von der Wurzelbindung bis zur ersten Ernte, die frühestens in drei Jahren möglich ist. Es ist ein Projekt, das Geduld, Begeisterung und Respekt für die Natur erfordert.»

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der drei Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

Die Weine können im Onlineshop der «Sonnenalp» bestellt werden, Lieferung in die Schweiz ist möglich. Zudem sind die edlen Tropfen des Weinguts Salomon in der Schweiz über Collection Markus Nauer erhältlich.

