Premiere im Kammermusiksaal Vitznau: Erster «Herbstball Vitznau» am 18. Oktober 2025

Vitznau, 2. September 2025 . Mit dem ersten «Herbstball Vitznau» feiert der goldene Kammermusiksaal am Vierwaldstättersee ein gesellschaftliches Debüt der besonderen Art. Unter dem Motto «Märchen aus Licht und Gold» lädt der Ball am 18. Oktober 2025 zu einem unvergesslichen Abend voller Eleganz, Kultur und Lebensfreude ein.

Der Kammermusiksaal, ein akustisches und architektonisches Meisterwerk im Campus Kultur Kulinarik Vitznau, ist erstmals Kulisse für ein solch festliches Ereignis. Mit seiner einmaligen Atmosphäre bietet der Saal den perfekten Rahmen, um die europäische Balltradition in einem neuen Glanz aufleben zu lassen.

Ein Abend voller Höhepunkte

Der Ball beginnt mit einer feierlichen Eröffnung durch Debütant:innen, die den Abend traditionell einläuten. Auf der 140 m² grossen Parkettfläche sorgt das junge Ensemble Antarés für ein unvergleichliches Klangerlebnis, das die beeindruckende Akustik des Saals in Szene setzt. Darüber hinaus ergänzt DJ Vladi die musikalische Vielfalt mit modernen Rhythmen und sorgt so ebenfalls für schwungvolle Tanzmomente. Für Ballbesucher:innen, die ihre Tanzschritte auffrischen möchten, wird um 17 Uhr ein kostenloser Tanz-Crashkurs im «Das Morgen» angeboten. So können Gäste perfekt vorbereitet in den Abend starten.

Gesellschaftlicher Höhepunkt des Abends ist die Mitternachtsquadrille, ein gemeinschaftlicher Tanzmoment, der alle Gäste verbindet. Kulinarisch wird der Abend durch ein elegantes Dinner begleitet, während zwei Galerien zum Flanieren und Beobachten bei einem Glas Champagner einladen.

Der Besuch des Herbstballs in Vitznau lässt sich ideal mit einem Aufenthalt in einem der drei erstklassigen Hotels vor Ort verbinden. Ballgäste profitieren sogar von einem exklusiven Rabatt bei der Buchung des Balltickets für das elegante Fünf-Sterne-Deluxe Park Hotel Vitznau, das charmante Campus Hotel Hertenstein oder das moderne Neuro Campus Hotel Das Morgen, welches sich auf demselben Gelände befindet. Gäste können die Magie des Balls verlängern und den Abend in einem komfortablen und stilvollen Ambiente ausklingen lassen.

Herbstball Vitznau: Eine Hommage an Tradition und stilvolle Begegnungen

«Mit diesem Ball wollen wir dem Gesellschaftstanz sprichwörtlich wieder einen Raum geben – und zwar in einem ganz besonderen, einzigartigen Ambiente», so die Motivation für Karola Mayr, diesen besonderen Anlass zu organisieren.

Weitere Informationen und Tickets

Tickets für den Ball sind online erhältlich und kosten ab CHF 319.– pro Ticket. Im Ticketpreis enthalten sind Eintritt zum Ball, Begrüssungssekt oder Orangensaft, das Drei-Gang-Abendessen, ein Kaffee oder Espresso und 47cl Wasser.

In Verbindung mit dem Ballbesuch profitieren Gäste von einem Preisnachlass von 15 Prozent auf Übernachtungen, um den besonderen Anlass in vollen Zügen zu geniessen.

www.dasmorgen.ch/veranstaltungen

Hinweis an die Redaktionen:

Anzahl Zeichen: 2894 Zeichen inkl. Leerschlägen, ohne Boilerplate.

KKV - Campus Kultur Kulinarik

Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau (KKV) ist ein Begegnungsort am Vierwaldstättersee, der Verbindung schafft. Wie sich im menschlichen Gehirn ständig neue neuronale Netzwerke bilden, so entstehen im KKV Verbindungen, Konzepte, Ideen und Werke. Der Kammermusiksaal mit 279 Plätzen und der dazugehörige Multimediasaal, der zugleich als Konzert-Foyer dient, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN, das einzigartige Themenhotel, welches sich der Neurologie widmet sowie die Forschungsstätte Lake Lucerne Institute AG bilden zusammen den Campus Kultur Kulinarik Vitznau. «KKV» steht für eine neue Form der Kultur, Gastronomie und Kulinarik.

Pühringer Foundation Group

Unter dem Dach der Hospitality Visions Lake Lucerne AG (HVLL AG) betreibt die Gruppe vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Ein weiterer Bestandteil der Gruppe ist das Zentrum cereno, eine anerkannte Rehabilitationsklinik für neurologische Erkrankungen. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

