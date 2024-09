Semper idem Underberg AG

Kleines Ritual - Große Freundschaft: UNDERBERG x DIE FANTASTISCHEN VIER

Bild-Infos

Download

Rheinberg/Stuttgart (ots)

Kampagne thematisiert die besondere Verbindung zwischen Underberg und DIE FANTASTISCHEN VIER

Auf die Freundschaft: Seit über 30 Jahren ist Underberg ein Teil des Band-Rituals

Das Herzstück der Partnerschaft ist der Spot "4 Sekunden Stille: Kleines Ritual - Große Freundschaft"

Underberg aktiviert Konzerte der "Long Player"-Tour

Endlich kommt zusammen, was zusammengehört. Seit Jahren besitzen das Haus Underberg und DIE FANTASTISCHEN VIER eine enge Verbundenheit, die jetzt in einer einzigartigen Kooperation Ausdruck findet. Das Herzstück der außergewöhnlichen Partnerschaft ist der Spot "4 Sekunden Stille: Kleines Ritual - Große Freundschaft".

"Das Video ist mehr als eine Werbung", sagt Vera Donner-Sander, Brand Director der Semper idem Underberg AG, bei der Vorstellung der Kooperation im Underberg Stammhaus. "Der Spot zelebriert nicht nur das gemeinsame Verständnis von maßvollem Genuss und gemeinschaftlichen Ritualen, sondern auch eine Partnerschaft, die auf Vertrauen beruht."

Seit Bestehen der Band gibt es diese schon fast heilige Tradition: Die vier Hip-Hop-Legenden kommen zusammen und stoßen mit Underberg auf sich und ihre Freundschaft an. Die Beziehung zwischen dem legendären Kräuter-Bitter und den vier Musikern aus Stuttgart reicht bis in die 90er Jahre zurück. Ob nach einem langen und erfolgreichen Tag im Tonstudio oder während der Konzerttournee - die ikonischen Portionsflaschen haben ihren Stammplatz im sogenannten "Band-Schrein".

Hubertine Underberg-Ruder: Sie sind perfekte Markenbotschafter

Diese Verbindung, die für die vier so selbstverständlich ist, wurde vom Haus Underberg zum 25-jährigen Jubiläum der Band in besonderer Weise gewürdigt: Emil Underberg schenkte den Musikern eine Torte aus 100 Underberg-Fläschchen (Vier x 25), überreicht von Dr. Hubertine Underberg-Ruder im Rahmen der Jubiläumstournee 2014. "Das war ein unvergesslicher Abend - die haben sich unglaublich über das Geschenk gefreut", erinnert sich die engagierte Familienunternehmerin und vierfache Mutter. "Über die Jahre ist eine sehr persönliche Beziehung entstanden. Sie sind sehr authentische und unter dem Strich perfekte Markenbotschafter."

Dr. Ludwig Ruder, Sohn von Hubertine Underberg-Ruder, der im Februar 2024 die Nachfolge seiner Großmutter Christiane Underberg im Aufsichtsrat angetreten hat, ergänzt: "Ich bin sehr angetan von dieser Partnerschaft, die sich mehr wie eine Freundschaft anfühlt. Als ich Smudo beim OMR Festival getroffen habe, hat er mir beispielsweise voller Begeisterung erzählt, wie sehr er den neuen Underberg Espresso Herbtini feiert."

So sind bei den FANTASTISCHEN VIER aus viermal Underberg mittlerweile drei-plus-eins geworden. "Für mich als Espresso-Aficionado ist der Herbtini einfach nur gelungen", sagt Smudo.

Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper Idem Underberg AG: "DIE FANTASTISCHEN VIER zelebrieren Underberg als ihre Lovebrand auf so sympathische und authentische Weise - das geht einfach unter die Haut. Was die vier machen, ist immer echt und voller Leidenschaft. Sie sind ein Original und erfinden sich trotzdem immer wieder neu: Sie passen perfekt zu Underberg und haben wie wir eine sehr treue Fan-Community."

Sampling, Promotion, Meet-and-Greet-Verlosungen & Verlängerungen am POS

Underberg und die Fans der Band: Dass auch das passt, wird sich bei der nächsten Tour erweisen. In 16 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Luxemburg präsentiert die Band im Dezember 2024 Songs aus dem neuen Album "Long Player", das am 4. Oktober erscheint. Immer mit dabei: der Kräuter-Bitter aus Rheinberg. Für einige ausgewählte Konzerte wird es Sampling vor Ort geben, Promotion-Aktionen und Meet-and-Greet-Verlosungen via Social Media. Zudem wird die Kampagne "Kleines Ritual - Große Freundschaft" durch verschiedene Displays am POS im Handel verlängert.

Der Spot zur Zusammenarbeit von Underberg und DIE FANTASTISCHEN VIER ist ab Oktober im Rahmen einer Online-Kampagne zu sehen. Der in Schwarz-Weiß gehaltene Film zeigt die vier Musiker, die beim Boule-Spiel am Strand oder in den Katakomben einer Großraumarena ihre tiefe Freundschaft feiern und dies mit Original Underberg sowie Underberg Espresso Herbtini krönen.

Die Kreation zu dem Film stammt von der langjährigen Vermarktungsagentur der Band, Radar Media aus Bochum (CCO Oliver Ihrens); die Produktion übernahm "Tape in a nutshell" aus Köln, unter der Leitung des Regisseurs Oliver Berberich.

Interview mit dem Fantastischen Vier auf https://semper-idem-underberg.com: Es begann im Rahmen eines Workshops in Österreich in den 90er Jahren: Die Fantastischen Vier entdeckten Underberg für sich. Seitdem ist der Kräuter-Bitter aus dem Bandleben der Hip-Hop-Legenden aus Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Im Interview sprechen Smudo, Thomas D und Michi Beck über "das Ritual" und seine Relevanz, die besondere Beziehung zur Familie Underberg und warum der Underberg Espresso Herbtini so gut zum "Angeber" passt. Hier geht es zum Interview: https://ots.de/ijQOdQ.

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS, Linie Aquavit und Ouzo of Plomari.

Marke Underberg: 1846 wählte Hubert Underberg die aus seiner Sicht besten Kräuter aus 43 Ländern für seinen Underberg aus. Der Firmengründer entwickelte das bis heute angewendete und geheim gehaltene Verfahren "Semper idem", um die besonders schonende Extraktion der Kräuter-Wirkstoffe und eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren. Underberg enthält seit jeher keinen zugefügten Zucker oder Zuckercouleur. Der Bitter ist gentechnikfrei, vegan und glutenfrei. Noch heute reift der Kräuter-Bitter in den historischen Räumen unter dem Stammhaus in Rheinberg in Fässern aus slowenischer Eiche, bevor er in die legendäre 20ml-Portionsflasche abgefüllt wird.