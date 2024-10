Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: CO2-armes Green Aluminium neu in ausgewählten Fensterläden

Das kürzlich vom europaweit führenden Sonnenschutzhersteller vorgestellte Green Aluminium setzt ab November beim Fensterladen-Sortiment neue Nachhaltigkeits-Massstäbe. Durch den Einsatz des nachhaltigeren und in Europa hergestellten Aluminiums in ausgewählten Klappladen-Modellen wird der CO2-Fussabdruck stark reduziert. Produziert werden die Green Aluminium-Fensterladenprodukte in der eben erweiterten State-of-the-Art-Produktionsstätte in Nenzing, wo auch das weitere Fensterladensortiment entsteht.

