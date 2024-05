ESTHER BECK Public Relations

«Die 101 besten Hotels»: Park Hotel Vitznau erhält Auszeichnung in der Kategorie «Luxury Hotels in Historical Architecture»

Das Fünfsterne-Deluxe-Hotel Park Hotel Vitznau freut sich über die Auszeichnung als «Luxury Hotels in Historical Architecture». Als eines der führenden und historischen Luxushotels in der Schweiz vereint es historischen Charme mit modernem Luxus und bietet seinen Gästen eine einzigartige Erfahrung.

«Wir sind stolz und geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten», sagt Urs Langenegger, CEO der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, zu welcher das Park Hotel Vitznau gehört. «Die Anerkennung für unser Engagement, die historische Architektur unseres Hotels zu ehren und gleichzeitig luxuriösen Komfort und herausragenden Service zu bieten, ist äusserst ermutigend. Ein grosses Dankeschön geht auch an all unsere Mitarbeitenden, denn ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Hingabe wäre diese herausragende Platzierung nicht möglich gewesen.»

«Die 101 besten Hotels Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland»

Das Hotelranking «Die 101 besten Hotels Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland» kürt in zehn verschiedenen Kategorien die Spitzenreiter ihres Fachs. Ab 2025 lösen «Die 101 besten Hotels Schweiz» das grosse und seit mehr als 25 Jahren bestehende Hotelranking von Karl Wild in der Sonntagszeitung ab. Die Wertung basiert auf drei Säulen: Gästestimmen von Bewertungsportalen wie TripAdvisor und Booking.com, Auszeichnungen von renommierten Publikationen sowie Urteile von Expert:innen vor Ort. Die Daten aller drei Säulen werden von der Internationalen Hochschule München zusammengeführt, um grösstmögliche Objektivität sicherzustellen.

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Park Hotel Vitznau

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (2 Michelin-Sterne, 18 Punkte Gault&Millau), das Grill Restaurant & Seeterrasse unter der Leitung von Felix Kattchin (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt.

Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m2) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsternehotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES und LES GRANDES TABLES DU MONDE.

Im Frühling 2023 wurde das Park Hotel Vitznau von der renommierten «NZZ am Sonntag» als bestes Grandhotel der Schweiz ausgezeichnet.

