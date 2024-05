ESTHER BECK Public Relations

375‘000 Abfallsäcke weniger – dank Mehrwegsystem von reCIRCLE

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Die reCIRCLE AG, Schweizer Marktleaderin für Mehrwegverpackungen in der Gastronomie, hat im vergangenen Jahr dank ihrer umweltfreundlichen Lösung Einsparungen von mehr als 1400 Tonnen CO2 ermöglicht. Die Berner Firma, setzt ihre Expansion in Europa fort und führt zurzeit Verhandlungen zur Kapitalerhöhung.

Nicht weniger als 20,5 Millionen Mal haben Schweizer Konsument:innen 2023 einen reCIRCLE-Behälter genutzt. Sie haben so dazu beigetragen, Plastikabfall zu vermeiden, der fast 375‘000 35-Liter-Säcke gefüllt hätte. Zudem konnten 1425 Tonnen CO2 eingespart werden.

Das System von reCIRCLE ist bestechend und effizient: Statt der üblichen Einwegverpackungen für Take-away verwenden die Partnerbetriebe abwaschbare Lunch- und Pizzaboxen und isolierende Mehrwegbecher sowie wiederverwendbares Besteck.

Unternehmen, die reCIRCLE nutzen, tragen nicht nur zur Entlastung der Umwelt bei; sie erzielen auch ökonomische Vorteile: Rechnet man mit 20 Rappen für eine Einwegverpackung, so haben die Schweizer Partnerbetriebe 2023 dank reCIRCLE rund vier Millionen Franken für Einwegverpackungen eingespart.

Einfacher Einstieg in die reCIRCLE-Welt

«Immer mehr Betriebe sind auf der Suche nach umweltfreundlichen Verpackungen und schliessen sich dem Netzwerk an», freut sich Geschäftsleiterin Jeannette Morath: «Im August 2016 starteten 24 Gastrobetriebe das reCIRCLE Netzwerk mit damals drei unterschiedlichen Behältern. Mittlerweile wurden zwölf weitere Behälter und Becher co-entwickelt, immer unter dem Aspekt von höchster Qualität und Langlebigkeit. reCIRCLE ist nicht nur ein innovatives Produkt, es ist auch die Vielfalt der Partnerbetriebe und das dichte Netzwerk, das reCIRCLE ausmacht», so Jeannette Morath weiter.

Vision eines internationalen Netzwerks

«Unsere Vision umfasst ein dichtes, europäisches Netzwerk», sagt Jeanette Morath und erklärt, was bisher erreicht worden und was in nächster Zukunft geplant ist: «reCIRCLE hat sich erfolgreich als Schweizer Marktleaderin etabliert. Das brachte zahlreiche Anfragen aus dem Ausland mit sich. Deshalb haben wir, basierend auf unserem umfassenden Know-how, ein Businessmodell für die Etablierung unseres Systems auf dem europäischen Markt entwickelt.» Teilweise betreut reCIRCLE die Märkte selber, so seit kurzem jenen in Deutschland und ebenso in Frankreich. In den Niederlanden und Dänemark steht nach ersten Tests der definitive Markteintritt bevor. In Belgien, Italien und Estland kooperiert reCIRCLE mit Franchisenehmern. «Das reCIRCLE-Businessmodell funktioniert und ist bereit für die nächste Etappe», sagt Jeannette Morath. «Für die Erschliessung europäischer Länder, Effizienzsteigerung, Digitalisierung, Automatisierung und den Kundendienst läuft gerade eine Kapitalrunde mit strategischen Investoren.»

Das Sortiment

reCIRCLE bietet eine breite Palette an Mehrwegverpackungen für den Takeaway-Bereich an, sowohl für Gastronomiebetriebe, die Teil des reCIRCLE-Netzwerks sind, als auch für Unternehmen, die ihr Abfallaufkommen reduzieren möchten. Die Netzwerkprodukte sind auberginefarben/transparent und das Sortiment umfasst BOXen für verschiedene Menus in diversen Formaten, zum Beispiel auch für Pizza, ein Besteckset und doppelwandige Becher für Getränke, Suppen und vieles mehr. reCIRCLE bietet zudem Produkte in anderen Farben zum Verkauf an, unter anderen den neuen wiederverwendbaren Automatenbecher OTY, um auch ausserhalb der Gastronomie Verpackungsabfall zu reduzieren.

Über reCIRCLE

reCIRCLE ersetzt Einwegverpackungen durch wiederverwendbare, hochwertige, ökologischere Mehrwegverpackungen und vertreibt diese im Pool-System. Hergestellt werden die Produkte in der Schweiz. Im August 2016 startete reCIRCLE mit 24 Partnerbetrieben, acht Jahre nach Markteintritt machen bereits rund 2‘000 Unternehmen im Schweizer Netzwerk mit. Konsumierende bestellen ihr Takeaway-Essen in reCIRCLE-BOXen oder ihr To-Go-Getränk in ISY Cups und kaufen diese, oder sie leihen das Geschirr pfandfrei über die reCIRCLE-App aus. Die reCIRCLE-Produkte können immer wieder befüllt, bei den Partnerbetrieben im Netzwerk getauscht oder zurückgegeben werden.

Hinweis für die Redaktionen: 3218 Zeichen inkl. Leerschlägen

Für weitere Informationen: Jeannette Morath CEO reCIRCLE AG Telefon +41 31 352 82 82 jeannette.morath@recircle.ch www.recircle.eu / www.recircle.ch

Medienkontakt Esther Beck ESTHER BECK PR Telefon +41 31 961 50 14 contact@estherbeck.ch www.estherbeck.ch