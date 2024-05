ESTHER BECK Public Relations

«Die 101 besten Hotels»: Sonnenalp Resort erhält Auszeichnung in der Kategorie «Luxury-Family-Resort»

Das Sonnenalp Resort wurde soeben in der Kategorie «Luxury-Family-Resort» mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, was seine Position als führendes Familienresort in der Luxuskategorie weiter stärkt. Anna-Maria und Michael Fässler, die Besitzerfamilie des Resorts, zeigen sich zutiefst erfreut über die Anerkennung.

«Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten», sagt Michael Fässler. «Es bestätigt unseren fortwährenden Einsatz, um das Sonnenalp Resort zu einem Ort zu machen, an dem Familien Luxuserlebnisse der Spitzenklasse geniessen können.» Anna-Maria Fässler, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael das Resort leitet, fügt hinzu: «Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für das Engagement unseres Teams, erstklassigen Service und herausragende Einrichtungen zu bieten, die den anspruchsvollen Bedürfnissen von Familien gerecht werden. Wir sind stolz, dass unser Resort diese Anerkennung erhalten hat und möchten unseren Gästen für ihre Unterstützung danken.»

Das Sonnenalp Resort bleibt in seinem Bestreben konsequent, den Gästen erstklassige Einrichtungen und besondere Erlebnisse zu bieten, die den höchsten Standards entsprechen. Diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg des Resorts, sich als führender Anbieter im Bereich Luxus-Resorts zu etablieren.

«Die 101 besten Hotels Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland»

Das Hotelranking «Die 101 besten Hotels Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland» kürt in zehn verschiedenen Kategorien die Spitzenreiter ihres Fachs. Ab 2025 lösen «Die 101 besten Hotels Schweiz» das grosse und seit mehr als 25 Jahren bestehende Hotelranking von Karl Wild in der Sonntagszeitung ab.

Die Wertung basiert auf drei Säulen: Gästestimmen von Bewertungsportalen wie TripAdvisor und Booking.com, Auszeichnungen von renommierten Publikationen sowie Urteile von Expert:innen vor Ort. Die Daten aller drei Säulen werden von der Internationalen Hochschule

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

