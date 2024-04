ESTHER BECK Public Relations

Erfolgreiche Weiterbildung: Drei Mitarbeiterinnen verstärken das Make-up Artist-Team bei AERNI Bern nach Abschluss ihrer Ausbildung an der La Biosthétique Academy

AERNI Bern investiert in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter:innen und stärkt damit nicht nur deren Fähigkeiten, sondern auch das Serviceangebot für die Kundinnen: Vom passenden Haarschnitt über schonende Colorationsmethoden bis hin zum individuellen Styling und einem Make-up, das perfekt auf den jeweiligen Typ abgestimmt ist.

Mit einer klaren Vision, die Förderung der Mitarbeiter:innen zu unterstützen, legt AERNI Bern grossen Wert auf Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um das Team zu stärken und die Freude am Job zu fördern.

«Wir freuen uns umso mehr, dass drei unserer Mitarbeiterinnen erfolgreich die Ausbildung zur Make-up Artistin an der renommierten La Biosthétique Academy in Pforzheim absolviert haben. Diese Seminare bieten eine intensive Schulung in verschiedenen Make-up-Techniken, angefangen von Braut-Make-up über festliche Abend-Looks bis hin zu Show-Make-up und typgerechten Tages-Make-ups», sagt Geschäftsführer Marc Riedo.

Durch die Teilnahme an drei intensiven Seminaren haben die Mitarbeiterinnen ein profundes Fachwissen über Schminktechniken erlangt, das auf Gesichtsanalysen und einem fundierten Verständnis der Farbenlehre basiert. Dies ermöglicht es ihnen, individuelle und massgeschneiderte Looks zu kreieren, die die Persönlichkeit und die natürliche Schönheit jeder Kundin unterstreichen.

«Die Investition in die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie», so Marc Riedo. «Wir glauben daran, dass gut ausgebildete Mitarbeiterinnen nicht nur zu einer höheren Zufriedenheit im Team führen, sondern auch dazu beitragen, ein noch besseres Angebot für unsere geschätzten Kundinnen zu schaffen. Durch die Partnerschaft mit La Biosthétique können wir sicherstellen, dass unser Team stets auf dem neuesten Stand der Techniken und Trends im Bereich Make-up ist.»

Die Mitarbeiterinnen von AERNI Bern sind nun bereit, ihr erweitertes Wissen und ihre Fähigkeiten einzusetzen, um Kundinnen ein noch anspruchsvolleres und individuelleres Make-up-Erlebnis zu bieten. Interessierte Kundinnen können sich gerne an das Team von AERNI Bern wenden, um einen Termin für eine professionelle Beratung und ein umwerfendes Make-up zu vereinbaren.

Hinweis an die Redaktionen:

Aerni Bern «Haar Kleid Bar Spa»

New York, Mailand, Paris und Berlin sind pulsierende Metropolen. Mode, Wellness, trendige Bars und Clubs sowie exklusive Haarstylisten gehören zum urbanen Lebensstil, der sie auszeichnet. Das gibt es auch in Bern: bei Aerni «Haar Kleid Bar Spa» an der Aarbergergasse 60. Auf über 650 Quadratmetern finden sich im denkmalgeschützten ehemaligen Jugendstilhotel ein preisgekrönter Coiffuresalon, ein Spa, eine Bar und eine Boutique mit exklusiv ausgewählten internationalen Modelabels. Alles unter einem Dach, vier in einem. Ein Concept Store – einmalig für Bern, einzigartig in der Schweiz. In Interlaken befindet sich AERNI unter den Dächern vom VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel und SPA.

Für weitere Informationen: Marc Riedo AERNI Bern Aarbergergasse 60 3011 Bern

Telefon +41 31 311 24 68 E-Mail: mail@aernibern.ch

Medienkontakt: ESTHER BECK Public Relations

Telefon +41 31 961 50 14 E-Mail: contact@estherbeck.ch