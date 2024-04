ESTHER BECK Public Relations

Meet your Taste: Eine Revolution der Sinne mit Food Experte Sebastian Lege

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Eine noch nie dagewesene kulinarische Expedition findet am 20. April im Herzen von Vitznau statt: Das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN präsentiert in Zusammenarbeit mit der Klinik cereno und dem Lake Lucerne Institut AG (LLUI) « Meet your Taste» ein kulinarisches Spektakel, das die Kunst der personalisierten Ernährung neu definiert. Das Event ist ein Fest der Sinne und ein Lehrstück der Geschmacksbildung, bei dem jeder Bissen von Innovation und Forschung inspiriert ist.

« Das Morgen» öffnet seine Türen für alle Liebhabenden von Kulinarik, die nicht nur Nahrung für den Körper, sondern auch Nahrung für den Geist suchen.

Die Veranstaltung «Meet your Taste» ist gefüllt mit Erlebnissen, die es bisher noch nicht gegeben hat – und kulinarischen Kreationen, die nicht nur den Geschmackssinn der Gäste herausfordern, sondern auch ihr Verständnis für Textur, Aroma und Harmonie.

Die Gäste durchlaufen einen multisensorischen Sinnesparcours, der den Gaumen herausfordert und den Geist anregt. Bei einem Walking Dinner, welches das traditionelle Konzept der Kitchenparty revolutioniert, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Speisen individuell zusammenzustellen und in Echtzeit von Spitzenköchen zubereiten zu lassen. «Meet your Taste» ist weniger ein klassisches Tasting als vielmehr ein Abenteuer. Die Botschaft dahinter: Lebensmittel sind nicht nur Zutaten, sondern eine Wissenschaft für sich.

Unter der fachkundigen Anleitung von Food Experte und Entertainer Sebastian Lege erleben die Gäste ein interaktives Ernährungserlebnis. Lege ist bekannt für seine prägnanten Fernsehauftritte, in denen er die Tricks der Lebensmittelindustrie aufdeckt – und er versteht es, die Verbindung zwischen Genuss und Wissenschaft verständlich zu machen.

Als Moderator von «Meet your Taste» zeigt der passionierte Fernsehkoch spannende Werkzeuge und verblüffende Wege, um die unzähligen Geschmacksnerven zu stimulieren. Die Veranstaltung ist also ideal für abenteuerlustige Gourmets, die sich alles wünschen – ausser ein klassisches Abendessen.

«Das Event Meet your Taste soll aber nicht nur den geschmacklichen Horizont erweitern, sondern auch den Weg weisen, wie wir das Thema Ernährung in Zukunft erleben werden. In einer Podiumsdiskussion lernen die Gäste viel dazu: Wie lässt sich das Wohlbefinden durch neue Ernährungsansätze steigern? Und welche Trends gibt es im Bereich der personalisierten Ernährung? Ausserdem haben die Gäste die Möglichkeit, bei der Prämierung der besten Food-Startups dabei zu sein und sich von Spitzenköchen inspirieren zu lassen», erklärt Silvan Sutter, Gastgeber und Resident Manager.

«Das Neuro Campus Hotel Das Morgen ist das erste Themenhotel der Welt, das sich der Erforschung des menschlichen Bewusstseins verschrieben hat, und damit der perfekte Ort für Meet your Taste. Es ist dieser einzigartige Rahmen, der eine neue Dimension des Verständnisses von kulinarischem Genuss eröffnet», so Silvan Sutter weiter.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. April, von 16 bis 23 Uhr statt. Der Preis von CHF 199.– beinhaltet ein unvergessliches Erlebnis mit Speisen und Getränken, die die Grenzen des Geschmackserlebnisses ausloten und erweitern. Der Anlass findet in Zusammenarbeit mit der Klinik cereneo und dem Lake Lucerne Institut AG (LLUI) statt.

Hinweis an die Redaktionen:

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau und das klassizistische Palais Coburg in Wien. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Für das persönliche Wohlergehen

Die zwei Hotels am Vierwaldstättersee, das Neuro Campus Hotel Das Morgen und das Campus Hotel Hertenstein, werden von Tim Moitzi geleitet. Unterstützt wird er im «Das Morgen» von Gastgeber und Resident Manager Silvan Sutter. Dort vereinen sich Innovation und Forschung, Kulinarik und Musik und steigern so das persönliche Wohlergehen.

Seit Anfang 2023 sind dem «Das Morgen» zwei neue Säle angegliedert: Ein Kammermusiksaal mit herausragender Akustik für bis zu 275 Gäste ist der ideale Ort für Konzerte, Entertainment, Kunst und Wissensvermittlung. Sein Foyer kann als Multimediasaal für Präsentationen, Vorträge, Meetings und Workshops genutzt werden. «Das Morgen» verfügt über 54 Zimmer, ein Gastronomieangebot und ein Rooftop. Das breite Angebot richtet sich neben Hotel- und Restaurantgästen an Seminar- und Kongressteilnehmende.

Auch das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute, fungiert unter demselben Dach der Gruppe.

Die Klinik cereneo

«cereneo» ist eine Schweizer Neurorehabilitationsklinik, die innovative und individuell abgestimmte Behandlungen für Patient:innen anbietet, die einen Schlaganfall hatten, an Parkinson, traumatischen Hirnverletzungen oder weiteren neurologischen Erkrankungen leiden. «cereneo» unterstützt Patient:innen während des gesamten Genesungsprozesses von der stationären Behandlung bis zur Telerehabilitation. Dabei werden neueste Technologien und Behandlungsmethoden fortlaufend in das Therapieprogramm integriert.

www.dasmorgen.ch

www.hvll.ch

www.cereneo.ch

Meet your Taste Programm

Anzahl Zeichen: 3490 Zeichen inkl. Wortzwischenräume.

Für weitere Informationen

DAS MORGEN Silvan Sutter, Gastgeber und Resident Manager Telefon +41 41 399 73 73

Medienkontakt Schweiz, Deutschland und Österreich

ESTHER BECK Public Relations Esther Beck Telefon +41 31 961 50 14