Miiro The Mansard

Miiro lanciert Mood Boost: das ultimative Gegenmittel gegen den Winterblues

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Miiro lanciert Mood Boost:

das ultimative Gegenmittel gegen den Winterblues

Miiro spannt mit Anima Mundi Apothecary zusammen und hat seit Neujahr ein funktionelles Getränkemenü in allen Häusern der Kette eingeführt. The Mansard Gstaad by Miiro setzt diese beflügelnde Idee kreativ um – auf der einzigen Rooftop-Bar des Ortes

Gstaad, Januar 2026: Die Lifestyle-Hotelgruppe Miiro, zu der auch The Mansard gehört, lanciert in Zusammenarbeit mit Anima Mundi Apothecary ein neues Mood-Boost-Getränkemenü, das dem Winterblues zum Jahresstart entgegenwirkt. Serviert werden die Drinks im hauseigenen Restaurant, der Mansard Lounge & Bar, sowie auf der einzigen Rooftop-Terrasse Gstaads – kuratiert vom jungen Chef de Bar Nicolas Ulm.

Das Menü ist bereits erhältlich und bietet den Gästen speziell komponierte Getränke, welche die ganzheitliche Gesundheit unterstützen und einen erholsamen und achtsamen Start ins neue Jahr ermöglichen. Es umfasst alkoholfreie Tonics, die von der klassischen Pflanzenmedizin inspiriert sind.

Anima Mundi Apothecary hat in Zusammenarbeit mit führenden Mixologen der Miiro-Hotelgruppe sorgfältig ausgewählte Drinks zusammengestellt, die jeweils auf ein bestimmtes Gefühl abgestimmt sind und pflanzliche Inhaltsstoffe enthalten, die Körper, Geist und Stimmung anregen. Die Karte umfasst sechs verschiedene “Mood”-Drinks, mit Optionen für Gäste, die einen Muntermacher brauchen, sich entspannen möchten oder nach emotionaler Ausgeglichenheit suchen. Der “Gluscht” kommt beim Geniessen – in Gstaad mit Aussicht auf die Berglandschaft.

HAPPINESS

Eine sanfte Aufmunterung für Tage, die ein wenig Helligkeit brauchen. Leicht, blumig und still aufmunternd.

Anima Mundi Happiness Tonic, Holunderblütensirup, Zitrone, Soda.

RELAX

Entschleunigen Sie und kommen Sie zur Ruhe. Am besten ohne Eile geniessen.

Anima Mundi Relax Tonic, Ahornsirup, Zitrone, heißer Aufguss.

EUPHORIA

Kurz, spritzig und wärmend. Für ein Gefühl der Verbundenheit, Präsenz und Vollkommenheit.

Anima Mundi Euphoria, frische Chili, Limette, Agave.

GROUNDED

Ein erdendes Tonikum mit Tiefe und Wärme. Ruhe im Glas.

Anima Mundi Adaptogenic Tonic, Martini Vibrante, 0 % Prosecco, Tonic.

CLEAR HEAD

Hell, scharf und konzentriert. Wenn Sie ein wenig Klarheit wünschen.

Anima Mundi Cerebrum Tonic, 0 % Gin, frische Erdbeeren, Balsamico-Essig, Zuckersirup, Cayennepfeffer, Soda.

BELLY LOVE

Wohltuend und sanft gewürzt. Ein Freund Ihrer Verdauung.

Anima Mundi Belly Love Tonic, frischer Ingwer, Paprika, Limette, Ananassaft.

Drinks mit Wirkung

Nicolas Ulm, Chef de Bar im The Mansard, ist verantwortlich für die Umsetzung des Mood-Boost-Getränkemenüs in Gstaad. Gemeinsam mit seinem Team bringt er die pflanzenbasierte Idee von Anima Mundi Apothecary in die Barkarte des Hauses ein. Die Kreationen entfalten ihre Wirkung sowohl im hauseigenen Restaurant, der Mansard Lounge & Bar, als auch einige Etagen höher – auf der einzigen Rooftop-Terrasse Gstaads. «Das Menü verbindet funktionelle Zutaten mit moderner Barkultur und richtet sich an Gäste, die bewusst geniessen möchten», erklärt Chef de Bar Ulm. «Gerade die Rooftop-Bar bietet mit ihrer Lage und dem Ausblick den passenden Rahmen dafür. Frische Luft und erfrischende Getränke sorgen für gute Laune und gesunden Genuss».

The Mansard Gstaad

The Mansard befindet sich im Herzen von Gstaad an der Promenade – ein gemütlicher, zentral gelegener Ort, wo sich Einheimische, Zweitheimische und Gäste aus aller Welt niederschwellig treffen und austauschen können. Das 4-Stern-Hotel ist ganzjährig geöffnet, beherbergt 29 Zimmer und Suiten, ein charmant eingerichtetes Restaurant und Gstaads einzige Rooftop-Bar. Die Inneneinrichtung verbindet traditionelle alpine Architektur mit modernen Chalet-Design-Elementen. Die Preise im The Mansard Gstaad beginnen bei 230 Schweizer Franken pro Nacht. Weitere Informationen finden sich hier.

Über Miiro

Miiro ist eine neue Lifestyle-Hotelmarke, die eine charaktervolle Kollektion von individuell gestalteten Hotels im Herzen der interessantesten Viertel Europas auf den Markt bringt. Jedes Hotel ist von seiner Umgebung inspiriert, von den Menschen, die dort leben, und den Geschichten, die sie erzählen. Abgeleitet vom lateinischen Wort «miro», was so viel wie ich «wundere» bedeutet, und mit dem Doppelvokal, der für Reflexion steht, ermutigt Miiro seine Gäste, innezuhalten, sich umzusehen und jeden Moment zu geniessen. Weitere Informationen finden sich unter www.miirohotels.com .

Miiro ist ein Unternehmen von InterGlobe Enterprises, Indiens führendem Luftfahrt- und Gastgewerbekonglomerat, das führende Positionen in den Bereichen Luftfahrt, Gastgewerbe und reisebezogene Dienstleistungen einnimmt und über seine verschiedenen Geschäftsbereiche weltweit mehr als 65’000 Fachkräfte beschäftigt.

Über Anima Mundi

Anima Mundi Apothecary ist eine Kräuterapotheke, die sich der Herstellung wirksamer Heilmittel verschrieben hat, die den Prinzipien der Harmonie und alten Rezepturen folgen. Unsere Rezepturen basieren auf alten Pflanzentraditionen und globalen Heilmethoden und werden aus verantwortungsvoll bezogenen, biologischen und wildwachsenden Pflanzenstoffen handgefertigt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, altes Kräuterwissen mit modernen Wellness-Bedürfnissen zu verbinden und pflanzliche Arzneimittel herzustellen, die Körper, Geist und Seele mit Absicht, Wirksamkeit und Ehrfurcht vor der Intelligenz der Natur unterstützen. Weitere Informationen finden sich unter https://animamundiherbals.com/

Über InterGlobe Enterprises

InterGlobe Enterprises ist ein indisches Reisekonglomerat, das in den Bereichen Luftfahrt (IndiGo), Gastgewerbe, Logistik, Technologie, Airline-Management, Pilotenausbildung und Flugzeugwartungstechnik tätig ist. InterGlobe beschäftigt in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen mehr als 65’000 Fachleute in über 135 Städten weltweit. Seit 1989 baut die Gruppe Unternehmen auf und arbeitet mit globalen Marken zusammen, um Qualität und Werte zu liefern. Sie hat die Kluft zwischen Menschen und Märkten durch Innovation und Serviceführerschaft überbrückt. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat InterGlobe seine Vision, seinen Beitrag und seine Präsenz weiter ausgebaut und sich zu einem der führenden indischen Mischkonzerne entwickelt. Weitere Informationen finden sich unter www.interglobe.com

Medienkontakt: Miiro The Mansard, Gstaad Stefan Ludwig General Manager Miiro - InterGlobe Enterprises (Gstaad) AG s.ludwig@the-mansard.ch +41 33 748 40 00