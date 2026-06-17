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KLM bringt niederländische Meisterwerke in die Luft

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KLM bringt niederländische Meisterwerke in die Luft

Der erste Airbus A350 der KLM wird den Namen „Die Nachtwache“ tragen, benannt nach dem berühmten Gemälde von Rembrandt. Mit diesem Flugzeug führt KLM ein neues Bennenungskonzept für ihre Airbus-A350-Flotte ein, das von berühmten niederländischen Kunstwerken inspiriert ist. KLM rechnet damit, ihren ersten Airbus A350 Ende August in Empfang nehmen zu können.

Niederländische Meisterwerke als Namensgeber

Seit mehr als einem Jahrhundert verbindet KLM die Niederlande mit dem Rest der Welt. Für ihre Airbus-A350-Flotte hat sich KLM dafür entschieden, ihre Flugzeuge nach ikonischen niederländischen Kunstwerken zu benennen. „Die Nachtwache“ von Rembrandt van Rijn ist eines der bedeutendsten Gemälde der Niederlande und wohl das bekannteste Kunstwerk des Landes. Besucher aus aller Welt reisen ins Rijksmuseum, um es zu sehen. Das erste Flugzeug trägt daher einen Namen, der tief in der niederländischen Kultur verwurzelt und weltweit einen grossen Wiedererkennungswert hat.

Erster Linienflug im September

Der Airbus A350 ist Teil der laufenden Flottenerneuerung der KLM. Das Flugzeug ist leiser und treibstoffeffizienter als die Vorgängergeneration, die es ersetzen wird. Das Flugzeug wird in Toulouse gebaut und ist mittlerweile vollständig in der charakteristischen Lackierung von KLM lackiert. In den kommenden Monaten wird es die letzten Vorbereitungen durchlaufen, bevor es Ende des Sommers an KLM ausgeliefert wird. Der erste Passagierflug des Flugzeugs ist für September geplant, mit Toronto als erstes Reiseziel.

Zertifizierung der Sitze in der World Business Class

Der Airbus A350 verfügt über insgesamt 331 Sitze: 34 Sitze in der World Business Class (WBC), 26 Sitze in der Premium Comfort und 271 Sitze in der Economy Class. Aufgrund einer geänderten Auslegung der behördlichen Anforderungen durch die Luftfahrtbehörden ist die Zertifizierung der Sitze in der World Business Class noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund werden diese Sitze noch nicht verfügbar sein, wenn die ersten beiden Flugzeuge in den Linienbetrieb aufgenommen werden. Der Sitzhersteller arbeitet mit Hochdruck daran, den Zertifizierungsprozess schnellstmöglich abzuschliessen und die Kabinenklasse den Kundinnen und Kunden zum baldmöglichst zur Verfügung zu stellen. Die Premium Comfort, die zusätzliche Beinfreiheit, erhöhten Komfort und ein exklusives kulinarisches Erlebnis an Bord bietet, wird vom ersten Tag an verfügbar sein.

Flottenerneuerung

In den kommenden Jahren wird KLM sieben Milliarden Euro in die Flottenerneuerung investieren. Neben der Einführung des Airbus A350 und des Airbus A350F umfasst diese Investition neue Embraer 195-E2-Flugzeuge für KLM Cityhopper, die neuesten Airbus A321neo-Flugzeuge für europäische Strecken, von denen KLM derzeit sechzehn betreibt, sowie neue Boeing 787-Flugzeuge für den Interkontinentalverkehr.

Über KLM Royal Dutch Airlines

Seit 106 Jahren verbindet KLM Menschen miteinander und mit der Welt. Jedes Jahr entscheiden sich Millionen von Kundinnen und Kunden für KLM – sei es für Geschäftsreisen, Ferienreisen, Besuche bei Freundinnen und Freunden oder der Familie, ein Auslandsstudium und vieles mehr. Die über 160 Ziele im KLM-Streckennetz verbinden die Niederlande mit allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt und sind ein starker Wirtschaftsmotor. Gleichzeitig will KLM sauberer, leiser und effizienter fliegen. Jeden Tag unternimmt die Airline grosse und kleine Schritte, um dieses Ziel zu erreichen und auch in den kommenden Jahrhunderten eine grossartige Fluggesellschaft für die Kundschaft zu bleiben.

KLM Royal Dutch Airlines ist Teil der Air France-KLM-Gruppe und Mitglied der globalen SkyTeam-Allianz. Weitere Informationen über KLM finden Sie unter klm.ch, KLM Newsroom, Facebook, Instagram oder LinkedIn.

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