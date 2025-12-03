Constantin Film

HBO Max und Constantin Film starten exklusive Content-Partnerschaft für Deutschland

München (ots)

HBO Max und Constantin Film, einer der führenden Produzenten im deutschen Kino- und TV-Markt, haben eine exklusive Partnerschaft für die Pay-Auswertung von Kinoproduktionen im deutschsprachigen Raum geschlossen. Die Vereinbarung umfasst nationale und internationale Eigen- und Co-Produktionen sowie Filme, die für das Kino oder Direct-to-Video (DTV) akquiriert werden. Die Filme werden den Abonnenten auf HBO Max, dem Premium-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhält HBO Max im Rahmen der Partnerschaft Zugang zum bestehenden Filmkatalog von Constantin Film. Der Output-Deal gilt ab dem 1. Januar 2026.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden deutsche und internationale Kinoproduktionen in den nächsten Jahren bereits 10 Monate nach dem Start der Kinoauswertung im SVOD-Angebot für HBO-Abonnenten verfügbar sein. Unter die Vereinbarung fallen auch geplante Produktionen von herausragenden Filmemachern wie Bora Dagtekin und Florian David Fitz. Damit können Zuschauer in den deutschsprachigen Regionen Inhalte von Constantin Film neben Titeln von HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe sowie Max Originals und mehr auf HBO Max streamen.

Karola Bayr, Geschäftsführerin Constantin Film Distribution: "Mit HBO Max betritt ein großer Player den deutschen Streaming-Markt. Mit diesem wunderbaren Partner haben unsere Filme in den nächsten Jahren das perfekte Zuhause. Davon profitieren am Ende alle, die gute Geschichten lieben."

Andreas Meissner, Director Acquisitions HBO Max: "Constantin Film steht seit jeher für tolles Kino - in Deutschland und darüber hinaus. Die Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, unseren Abonnentinnen und Abonnenten herausragende deutsche Produktionen zu bieten sowie unser Angebot an hochwertigen internationalen Filmen zu erweitern. Für Filmfans sind das großartige News."