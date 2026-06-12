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Eintauchen in verschiedene Welten – vom luxuriösen Chalet bis zum geschichtsträchtigen Maiensäss

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BelArosa Chalet neu mit heimeligem Schwesterbetrieb verbunden

Eintauchen in verschiedene Welten – vom luxuriösen Chalet bis zum geschichtsträchtigen Maiensäss

Das Hotelkonzept BelArosa Chalet steht für den neuen, stillen Luxus: statt Pomp, sorgfältig kuratierte Details und Nischenbrands, statt «Sehen und Gesehenwerden», die Möglichkeit von absoluter Privatsphäre und Zurückgezogenheit in purer Natur. Mit der Akquisition des Gasthauses «Heimeli» durch die Besitzerfamile Kasper entsteht ein noch einzigartigeres Ferienerlebnis. Heute startet das Flaggschiff BelArosa Chalet in seine zweite Sommersaison.

Familie Kasper führt eine feine Klinge: Zu ihrer informellen Hotelgruppe, dem «BelArosa Chalet» und dem «BelArosa Suiten & Wellness» fügt sie das schweizweit bekannte Berggasthaus «Heimeli» im Sapün oberhalb von Langwies hinzu. Dazu gehört auch ein hochwertig ausgebautes Maiensäss. Das über 300 Jahre alte Walserhaus zählt zu den bekanntesten Berggasthäusern in Graubünden und blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte als Herberge und Gastbetrieb zurück. Ursprünglich als einfache Unterkunft von den Säumern auf dem Weg nach Davos genutzt, entwickelte sich das «Heimeli» ab 1907 zu einem offiziellen Gasthaus. Vom BelArosa Chalet führt eine rund viereinhalbstündige Wanderung zu der historischen Gaststätte.

Charakter bewahren, Geschichte weitertragen

Inhaber Urs Kasper, der letztes Jahr im Rating der Wirtschaftszeitung «Bilanz» als «Hotelunternehmer des Jahres» ausgezeichnet wurde, sieht in der Übernahme eine konsequente Weiterentwicklung der BelArosa-Gruppe: «Das Heimeli ist weit mehr als ein Gasthaus. Es ist ein Ort mit Geschichte, Seele und einer aussergewöhnlichen Ausstrahlung. Wir freuen uns sehr, dieses einzigartige Haus in die BelArosa-Familie aufzunehmen und seinen besonderen Charakter für kommende Generationen zu bewahren.»

Heute 12. Juni 2026 geht das BelArosa Chalet in die zweite Sommersaison und bietet seinen Gästen ein «heimliges» Kombipaket an: zwei Nächte im BelArosa Chalet-Luxus und eine Übernachtung im urigen Maiensäss im «Heimeli».

Es geht um die Wurst

Auch sonst hat sich das BelArosa Chalet wieder einiges an sommerlichen Überraschungen einfallen lassen. Beispielsweise der BelArosa Chalet Hotdog. Küchenchef Daniel Burghardt hat ihn gemeinsam mit der Hofmetzgerei «Sonnenrüti» in Langwies entwickelt: eine eigens kreierte Bratwurst, serviert als Hotdog mit Gurkenrelish und Safran-Aioli.

Neu werden auch Drink-Mixer von Mikks angeboten, damit sich die Gäste in ihrem Chalet im Handumdrehen und ohne Vorkenntnisse Cocktails und Mocktails mixen können. Das Label Mikks wurde 2017 von drei jungen Zürchern gegründet und unterstreicht die Philosophie des BelArosa Chalet, primär lokale Brands mit einer Geschichte anzubieten.

Erinnerungen, die bleiben

Wer kennt’s nicht: Man hat dutzende von Ferienbilder auf dem Smartphone, aber der Vorsatz ein Fotoalbum damit zu gestalten bleibt meist unerfüllt. Deshalb stellt das BelArosa Chalet in jedem Chalet eine Polaroidkamera inklusive Film und Fotoalbum zur Verfügung. So gehen die schönen Momente nicht im digitalen Bilddschungel unter, sondern werden verewigt und können als fertiges Fotoalbum nach Hause genommen werden.

Die Sommersaison im BelArosa Chalet dauert vom 12. Juni 2026 bis zum 18. Oktober 2026 (ab CHF 800/Nacht).

«Echt Heimelig»: das Sommerpaket im BelArosa Chalet und im Maiensäss

Zwei Nächte im BelArosa Chalet (Lakeview Chalet) mit Frühstück, eine Nacht im Maiensäss «Heimeli» Sapün inkl. Wanderrucksack mit Picknick, 3 Gang Menü, Wein, Plättli, privater Hottub, und Chauffeur-Service vom Bahnhof Arosa zum Chalet.

Angebot «Echt Heimelig»: ab CHF 1'470 pro Person

Medienkontakt:

Meike-Cathérine Bambach, Direktorin BelArosa Chalet m.bambach@belarosa-chalet.ch * T 081 378 89 89

Medienstelle c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm, r.wilhelm@pantarhei.ch * T 044 365 20 20

Jesca Li Wyss jl.wyss@pantarhei.ch * T 044 365 20 20