Legere Reisen unter vollen Segeln / Sea Cloud Cruises legt Katalog 2026/2027 vor - Luxuriöse Großsegler feiern Geburtstag

Sea Cloud Cruises legt Katalog 2026/2027 vor - Luxuriöse Großsegler feiern Geburtstag

Hamburg (ots)

Sea Cloud Cruises hat im kommenden Jahr doppelten Grund zum Feiern - ihre beiden luxuriösen Großsegler nehmen Kurs auf runde Geburtstage. Die Sea Cloud II wird 25 Jahre alt; ihre größere Schwester Sea Cloud Spirit ergänzt seit fünf Jahren die Flotte der Hamburger Reederei. Neben zwei besonderen Geburtstagsangeboten gehören Segelreisen zu den Azoren sowie eine Neuauflage des Musikformats "Songs' N' Sail" zu den Highlights des gerade vorgelegten Katalogs für die Saison 2026/2027.

Für ihr neues Programm hat Sea Cloud Cruises insgesamt 81 Reisen in ihren klassischen Fahrtgebieten Mittelmeer, Kanaren, Atlantik, Karibik und Mittelamerika entwickelt. So unterschiedlich die Routen und Themen der einzelnen Reisen auch sind, haben sie doch eine große Gemeinsamkeit: "Wir bieten unseren Gästen Erlebnisse, die in der gesamten Kreuzfahrtbranche als einzigartig gelten", betont Petra Quasdorf, die als Senior Vice President Product Management für die Programm-Planung verantwortlich ist. Zu den besonderen Merkmalen der Reisen auf einer Sea Cloud gehören Entspannung und Entschleunigung im Kreis von höchstens 136 Gästen. Das legere Reisen unter vollen Segeln haben die Hamburger mit Programmen aus Kulinarik, Kunst und Kultur sowie exklusiven Ausflugszielen an Land kombiniert.

"Songs 'N' Sail": Hommage an die beste Musik der Pop- und Rockgeschichte

Seit der Indienststellung der Sea Cloud Spirit im September 2021 hat die Reederei kontinuierlich neue Destinationen und Themen entwickelt. Nach dem "Premieren"-Erfolg mit "Songs'n'Sail im vergangenen Dezember baut Sea Cloud Cruises dieses Angebot für eine jüngere Zielgruppe nun aus. Das von dem Musikjournalisten und Radiomoderator Uwe Bahn entworfene Format knüpft an die beliebten Reisen unter dem Motto "Lifestyle und entspannte Beats" an.

Neben der Karibik-Reise zu den schönsten Yacht-Spots der Virgin Islands (4. bis 11. Dezember 2025) wird jetzt auch der Mittelmeertörn von Palma de Mallorca nach Olbia/Sardinien (22. August bis 1. September 2026) mit Hilfe hochkarätiger Cover-Bands zu einer Hommage an die besten Alben der 80er und 90er Jahre. Wenn der Dreimaster vor Anker geht, setzt sich das fröhlich-entspannte Geschehen an Land mit exklusiven Gigs in angesagten Yacht-Clubs und Jetset-Spots fort. Overnight-Aufenthalte unter anderem auf Ibiza und in Porto Cervo runden das Erlebnis ab.

Exklusive Ausflüge zu den schönsten Inseln der Welt

Auch in 2026 werden die Sea Clouds wieder kleine und feine Inseln, Buchten und Häfen anlaufen, die andere Schiffe schon allein wegen ihrer Größe nicht erreichen können. Während der Wintermonate in Europa wird die Sea Cloud II solche exklusiven Destinationen auf insgesamt 16 Reisen zwischen den Kleinen und Großen Antillen, den British Virgins und den Grenadines anlaufen. Für die Sea Cloud Spirit stehen neben den Karibik-Reisen in der Wintersaison 2025/2026 und 2026/2027 zusätzlich noch sieben Fahrten von und nach Panama und durch der Panamakanal nach Costa Rica sowie nach Belize, Honduras und Mexiko auf dem Kursplan.

Während der Mittelmeer-Saison nimmt die Sea Cloud II Kurs auf die vielen kleinen griechischen Inseln. Zwischen Ende Juni und Mitte August segelt die Bark entlang der Küste des Peloponnes' und durch die Ägäis und wird unter anderem vor Milos und Amorgos den Anker fallen lassen. Außerdem ist Venedig auf vier Adria-Reisen Start- oder Endpunkt abwechslungsreicher Routen durch die kroatische Inselwelt. Der 2001 in Dienst gestellte Großsegler gehört zu den wenigen Schiffen, die die Lagunenstadt noch direkt anlaufen dürfen.

Zur attraktivsten Jahreszeit vor den Azoren segeln

Vom 26. Juli bis zum 9. August 2026 nimmt die Sea Cloud Spirit Kurs auf die Azoren. Diese Jahreszeit gilt als die schönste Saison auf den Inseln mitten im Atlantik - die Temperaturen sind sommerlich warm und die Natur zeigt sich prachtvoll grün. Gleich fünf der spannendsten Inseln des Archipels - Faial, Terceira, Graciosa, Sao Jorge und Sao Miguel - werden angelaufen. Die An-/Abreise zu den Azoren erfolgt mit der Lufthansa ab/bis Deutschland.

Doppelter Anlass zum Feiern

Dass die Gäste die beiden Schiffe wegen der offenen und persönlichen Atmosphäre an Bord ins Herz geschlossen haben, spiegelt sich unter anderem in der hohen Wiederholerrate von rund 50 Prozent. In 2026 wird Sea Cloud Cruises die beiden Schiffe aber nicht nur deshalb feiern - die Sea Cloud II wird 25 Jahre und die Sea Cloud Spirit fünf Jahre alt. Die Reederei hat der Sea Cloud II die Fahrt von Livorno/Italien nach Nizza/Frankreich (2. Mai bis 11. Mai 2026) als Geburtstagsreise mit einem exklusiven Sonderprogramm gewidmet. Den Geburtstag der Sea Cloud Spirit feiert die Reederei mit einem ähnlich exklusiven Programm zwischen dem 13. und 23. August 2026. Die Reise führt von Lissabon nach Palma de Mallorca, wo der Neubau genau fünf Jahre zuvor getauft worden war.

Unter Segeln über den Atlantik: Beliebte Reise um zusätzliche Attraktion bereichert

In dem ab sofort buchbaren Programm für den Zeitraum von Dezember 2025 bis März 2027 hat Sea Cloud Cruises beliebte Reisen um neue Attraktionen bereichert. Unter anderem zeigen dies die Atlantik-Überquerungen, mit denen die beiden luxuriösen Großsegler jeweils Ende November von Europa in die Karibik und nach Mittelamerika aufbrechen. So wird die Saxophonistin und Sängerin Stephanie Lottermooser (www.stephanielottermoser.com) die Gäste der Sea Cloud Spirit mit einfühlsamen Konzerten zum Beispiel während der goldenen Abendstunden auf dem Atlantik begleiten.

Extra-Anreiz mit Treueprogramm und Bordguthaben

Auch außerhalb der Geburtstagsreisen hält die Reederei Besonderes für ihre Gäste bereit. Ergänzend zum gestaffelten Frühbucherrabatt von bis zu 20 Prozent hat Sea Cloud Cruises ein Treueprogramm eingeführt, das Wiederholer bereits ab der zweiten Buchung belohnt. Auf der Sea Cloud II gibt es ab Programm 2026 außerdem in den Kabinen-Kategorien A und B ein Bordguthaben von 500 Euro pro Person. Soloreisende auf den Atlantikrouten beider Schiffe können sich zudem über einen um 50 Prozent reduzierten Zuschlag für die Nutzung einer Doppelkabine freuen.