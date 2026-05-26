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Mediterrane Leichtigkeit trifft auf Tradition: Gstaad Palace zelebriert Italianità

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Mediterrane Leichtigkeit trifft auf Tradition:

Gstaad Palace zelebriert Italianità

Pünktlich zum Saisonstart am 19. Juni 2026 eröffnet das Traditionshaus einen neuen kulinarischen Fixpunkt: «Gildo’s al Fresco». Die locker-luftige Sommerversion von «Gildo’s» mischt italienisches Trattoria-Ambiente mit frischer Bergluft. Klassisch schweizerisch bleibt es in der Walig Hütte, wo den Palace-Gästen ein authentisches Alperlebnis hoch über Gsteig geboten wird. Das sportliche Sommer-Highlight sind im Gstaad Palace die «Roy Emerson Tennis Weeks». In diesem Jahr spielt der grösste Grand Slam-Gewinner aller Zeiten nun zu seinen 52. und letzten Tennis-Wochen auf.

Italien liegt in der Luft: Mit «Gildo’s al Fresco» erhält das bekannte Winterrestaurant des Gstaad Palace erstmals eine sommerliche Bühne. Das neue Konzept bringt die Farben, Düfte und die entspannte Stimmung eines italienischen Sommertags nach Gstaad. In stilvollem Trattoria-Ambiente unter freiem Himmel treffen Gelbtöne, sattes Grün und natürliche Materialien auf Gstaader Bergluft. Das frische Design stammt von Raffi Otto, Atelier 72 in Zürich, der mit seinem feinen, kreativen Gespür das neue Outdoor-Restaurant zum Leben erweckt hat. Ganz im Zeichen des mediterranen Lebensstils liegt eine entspannt-sommerliche Atmosphäre in der Luft – ohne spezifischen Dresscode und mit Platz für die vierbeinigen Begleiter. «Mit dem ‘Gildo’s al Fresco’ holen wir südliches Flair in unseren Garten – mit der unverwechselbaren Leichtigkeit und Fröhlichkeit, für die ‘Gildo’s’ seit jeher steht», freut sich Andrea Scherz. Kulinarisch stehen leichte italienische Sommergerichte im Mittelpunkt – von frischen Antipasti und klassischen Pastagerichten bis hin zu ausgewählten Fleisch- und Fischspezialitäten. Ein besonderer Leckerbissen sind auch die im traditionellen Holzofen gebackenen Pizzen. Der Pizzaiolo hat in Neapel sein Handwerk gelernt und bringt damit die südländische Leichtigkeit nach Gstaad.

52 Jahre Roy Emerson im Gstaad Palace

Sein Übername ist «Emmo»: Und seit über fünf Jahrzehnten ist der Name Programm. In diesem Sommer findet nun die 52. und zugleich letzte Ausgabe der legendären «Roy Emerson Tennis Weeks» statt. Der australische Grand‑Slam‑Sieger, aufgewachsen auf einer Farm in Queensland, brachte nicht nur sportliche Exzellenz nach Gstaad, sondern auch Werte wie Fairness, Kameradschaft und Beständigkeit. Was als sportliche Woche begann, entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der Sommersaison, geprägt von Traditionen abseits des Courts, langjährigen Freundschaften unter Tennisfans und der engen Beziehung zur Besitzerfamilie. «Was wir mit Roy und Joy Emerson über die letzten 52 Jahre aufbauen konnten, sucht seinesgleichen. Die ‘Roy Emerson Tennis Weeks’ haben uns viele spannende Matches auf den Palace-Courts sowie noch mehr lustige Stunden bis spätnachts beschert. Sie werden stets ein fester Teil der Geschichte des Gstaad Palace bleiben», erklärt Andrea Scherz.

Hoch über Gstaad: die Walig-Hütte

Die Walig-Hütte ist seit Jahrhunderten Teil der alpinen Kulturlandschaft oberhalb von Gsteig. Erbaut im Jahr 1783 diente sie ursprünglich als einfache Alphütte für Bauern und ihr Vieh. Stein, wetterfestes Holz und ursprüngliche Zweckmässigkeit sind ihr Fundament. Die urchige Hütte ist seit Jahren fester Bestandteil des Gstaad Palace. Schon die Anreise ist ein Erlebnis – der Weg führt durch Wälder und Weiden hinauf auf 1'700 m ü. M., wo Ruhe, Weite und Aussichten auf das Diablerets-Massiv sowie das sanfte Saanenland warten. Kulinarisch orientiert sich das Angebot ebenfalls an alpinen Traditionen: Mittags wie abends stehen regionale Produkte und klassische Schweizer Gerichte wie ein währschaftes Moitié-Moitié-Fondue auf offenem Feuer im Mittelpunkt. Während der Sommersaison können zudem bis zu vier Personen in der Alphütte übernachten – einfach, authentisch und mit maximalem Erlebniswert.

Erlebnisreicher Bergsommer in Gstaad

Der Gstaad Palace-Sommer verbindet Natur, Kulinarik und Tradition in allen Facetten. Wanderungen ins Turbachtal oder zum Bergsee Arnensee, Ausflüge zum Glacier 3000 mit dem atemberaubenden Skywalk, Begegnungen mit den Wispile‑Ziegen oder ein entspanntes Picknick im weitläufigen Palace-Garten. Kulinarische Fixpunkte sind unter anderem der Schweizer Nationalfeiertag am 1. August. Heiss geliebt ist dabei der Fondueplausch unter dem Sternenhimmel. Gleiches gilt für die Seafood Night, ebenfalls open-air. Eine Gstaader Institution ist unterdessen der wöchentliche Sunday Brunch mit saisonalen Produkten und Live‑Cooking‑Stationen.

Die Sommer-Highlights 2026 auf einen Blick:

Schweizer Nationalfeiertag, 1. August 2026: Mit traditioneller Schweizer Küche, entspannter Atmosphäre und Live-Volksmusik den 735. Geburtstag der Schweiz feiern.

Mit traditioneller Schweizer Küche, entspannter Atmosphäre und Live-Volksmusik den 735. Geburtstag der Schweiz feiern. Open Air Palace Brunch: Jeden Sonntag zwischen dem 26. Juli und 16. August 2026 wird auf der «La Grand Terrasse» oder im «Le Grand» der Sunday Brunch aufgetischt.

Jeden Sonntag zwischen dem 26. Juli und 16. August 2026 wird auf der «La Grand Terrasse» oder im «Le Grand» der Sunday Brunch aufgetischt. Palace Spa: Ein Training für sämtlichen Zellen bietet das Cellgym im Palace Spa. Das wissenschaftlich fundierte Gesundheitskonzept fördert mit Hilfe von Sauerstoffintervalltraining gezielt die Zellregeneration – ideal zur Stressreduktion, Leistungssteigerung und als wirkungsvoller Anti-Aging-Impuls. Ergänzt wird das Angebot durch Healing Sessions mit Master Anand M. Kambli – auch als dreitägiger Wellbeing-Retreat buchbar. Zudem: Yoga-Angebote für alle Altersklassen, inklusive Kids Yoga.

Ein Training für sämtlichen Zellen bietet das Cellgym im Palace Spa. Das wissenschaftlich fundierte Gesundheitskonzept fördert mit Hilfe von Sauerstoffintervalltraining gezielt die Zellregeneration – ideal zur Stressreduktion, Leistungssteigerung und als wirkungsvoller Anti-Aging-Impuls. Ergänzt wird das Angebot durch Healing Sessions mit Master Anand M. Kambli – auch als dreitägiger Wellbeing-Retreat buchbar. Zudem: Yoga-Angebote für alle Altersklassen, inklusive Kids Yoga. Gstaad Palace Challenge: Vom 28. bis 30. August 2026 treffen sich auch in diesem Jahr Connaisseurs zur Rallye mit klassischen Sportwagen der Jahrgänge 1950 bis 1990, begleitet von freundschaftlichen Gesprächen und einem alpinen Fahrerlebnis der besonderen Art .

Vom 28. bis 30. August 2026 treffen sich auch in diesem Jahr Connaisseurs zur Rallye mit klassischen Sportwagen der Jahrgänge 1950 bis 1990, begleitet von freundschaftlichen Gesprächen und einem alpinen Fahrerlebnis der besonderen Art Kids Grand Prix: Ein Wettrennen für die jungen Gäste. Am 2. August 2026 findet der 12. Mini-Grand-Prix mit Kettcars statt. Dazu gibt’s feine Snacks, Drinks, und natürlich steht auch die Palace-Hüpfburg bereit.

Ein Wettrennen für die jungen Gäste. Am 2. August 2026 findet der 12. Mini-Grand-Prix mit Kettcars statt. Dazu gibt’s feine Snacks, Drinks, und natürlich steht auch die Palace-Hüpfburg bereit. Sammy’s World: Der Kids Club punktet mit Filmeabenden, frischen Crêpes oder einem Spaziergang mit Lamas und Alpakas. Für Palace-Gäste ist das Programm kostenlos.

Der Kids Club punktet mit Filmeabenden, frischen Crêpes oder einem Spaziergang mit Lamas und Alpakas. Für Palace-Gäste ist das Programm kostenlos. GreenGo’s Open Air: Resident DJ, Jim Leblanc bringt die GreenGo-Vibes nach draussen. Erfrischende Drinks mit guter Musik an der Bar beim «PISCINE». Jeweils samstags und sonntags ab dem 27. Juni bis Ende August 2026.

Resident DJ, Jim Leblanc bringt die GreenGo-Vibes nach draussen. Erfrischende Drinks mit guter Musik an der Bar beim «PISCINE». Jeweils samstags und sonntags ab dem 27. Juni bis Ende August 2026. Magic Pass: Gstaad ist seit letztem Jahr Teil des Magic Pass. Das Ticket bietet Zugang zu 48 Sommerdestinationen und insgesamt fast 100 Skigebieten in der Schweiz, Frankreich und Italien – ein Pass auch für unlimitiertes Sommer-Abenteuer.

Gstaad ist seit letztem Jahr Teil des Magic Pass. Das Ticket bietet Zugang zu 48 Sommerdestinationen und insgesamt fast 100 Skigebieten in der Schweiz, Frankreich und Italien – ein Pass auch für unlimitiertes Sommer-Abenteuer. Top-Events in Gstaad: Swatch Beach Pro vom 1. bis 5. Juli 2026 Menuhin Festival vom 16. Juli bis 5. September 2026 EFG Swiss Open Gstaad vom 11. bis 19. Juli 2026 Hublot Polo Gold Cup Gstaad vom 20. bis 23. August 2026

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Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz. Damit gehört es zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit eindrücklichem Panorama auf die Gstaader Bergwelt vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Die Familie Scherz und das Gstaad Palace-Team begrüssen ihre Gäste im Sommer vom 19. Juni bis zum 6. September 2026. Medienkontakt Stéphanie Myter, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch