Panta Rhei PR AG

KLM vervollständigt Dreamliner-Flotte mit der Ankunft der ”Krokus”

Ein Dokument

KLM vervollständigt Dreamliner-Flotte mit der Ankunft der ”Krokus”

Am 30. Januar hat KLM ihre 28. Boeing 787 Dreamliner in Empfang genommen. Mit der Ankunft der ”Krokus” ist die Dreamliner-Flotte nun komplett.

Seit der Einführung der ersten 787-9 ”Zonnebloem” vor mehr als zehn Jahren ist die Dreamliner-Flotte von KLM auf dreizehn 787-9 und fünfzehn 787-10 angewachsen. Die erste 787-10, ”Oranjebloesem”, kam 2019 zum Einsatz, nur hundert Tage vor dem hundertjährigen Jubiläum von KLM. Diese grössere Maschine zeichnet sich durch ihr intelligentes Design, grosszügige Fenster und einen geräumigen Innenraum aus – allesamt Merkmale, die den Passagieren mehr Komfort und Platz bieten. Seit 2016 ist im Miniaturpark Madurodam auch ein Miniatur-Dreamliner zu sehen.

Seit dem vergangenen Winter sind alle KLM-Dreamliner mit der Premium Comfort Class ausgestattet, die Reisenden zusätzliche Beinfreiheit, mehr Komfort und ein spezielles Catering-Konzept bietet.

Mit der Ankunft dieses letzten Flugzeugs verfügt KLM nun über eine moderne und effiziente Dreamliner-Flotte, die den Passagieren noch jahrzehntelang zur Verfügung stehen wird.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch