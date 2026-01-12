Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg

Sehnsuchtsorte im Süden: Erleben, wo Baden-Württemberg berührt

Märchenhafte Schlösser, moderne Architektur, Lost Places mit Geschichte und spektakuläre Landschaften: Baden-Württemberg bietet eine Vielfalt an Schauplätzen, die das Land zu einer Leinwand für unvergessliche Geschichten machen. 2026 entführt die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) auf eine Reise zu den "Sehnsuchtsorten im Süden". Den Auftakt für das Themenjahr bildet die Urlaubsmesse CMT, die vom 17. bis 25. Januar in Stuttgart stattfindet.

"Unser Jahresthema ist diesmal so emotional wie individuell", sagte TMBW-Geschäftsführerin Christine Schönhuber im Vorfeld der CMT. "Ein Sehnsuchtsort kann alles sein: Für die einen ist es der Lieblings-Urlaubsort der Kindheit, für die anderen ein urbaner Feelgood-Spot oder ein Kraftort im Grünen."

Der Stuttgarter Fernsehturm ist für viele Einheimische einer dieser besonderen Orte, denn er ist nicht nur ein Aussichtspunkt, der die Landeshauptstadt mit dem Umland verbindet, sondern auch ein Heimatsymbol. Und Gäste erkennen an dem markanten Gebäude, das in diesem Jahr schon seinen 70. Geburtstag feiert, dass sie mitten im Urlaubsland angekommen sind.

Wer dem Trubel der Großstadt entfliehen möchte und sich nach Landidylle sehnt, findet im württembergischen Allgäu beschauliche Dörfer, grüne Wiesen und herzliche Gastgeberinnen, erholt sich beim Glamping am Bodensee oder schöpft beim Streuobstwiesenbaden auf der Schwäbischen Alb neue Kraft.

Für Familien bietet der Schwarzwald eine echte Märchenlandschaft, in der man das Rotkäppchen, die sieben Zwerge oder das Rumpelstilzchen zuhause wähnt. Zwischen hohen Tannen und bemoosten Felsen kann man sich auf die Suche nach ihnen begeben und dabei auch in die Fantasiewelten der regionalen Geschichten eintauchen.

Aktive auf der Suche nach dem Besonderen schließen bei der Freiwilligenarbeit im Markgräfler Weinberg neue Freundschaften mit Einheimischen und Co-Workern aus der ganzen Welt, schnuppern auf dem Lembergturm im Donaubergland Höhenluft oder erkunden in der Laichinger Tiefenhöhle die Unterwelt.

Und Kulturfans sind dazu eingeladen, zum 60. Jubiläum an der Oberschwäbischen Barockstraße eine Zeitreise in die Vergangenheit zu unternehmen oder im Garten von Schloss Weikersheim in ein Blumenmeer einzutauchen.

"Bei uns in Baden-Württemberg sind die Möglichkeiten so vielfältig, dass jeder Gast einen ganz besonderen Ort für sich finden kann", so Christine Schönhuber. "Ganz egal, ob es sich dabei um eine unserer berühmten Sehenswürdigkeiten handelt oder um ein abgelegenes Hideaway."

Zahlreiche Inspirationen zu den Sehnsuchtsorten in Baden-Württemberg liefert das frisch erschienene Urlaubsmagazin "SÜDEN", das über den Link visit-bw.com/de/broschuerenbestellung kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden kann.

Das Magazin und viele weitere Angebote aus Baden-Württemberg präsentiert die TMBW vom 17. bis 25. Januar auch auf der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT in Halle 6 und online unter visit-bw.com.

Umfangreiche Presseunterlagen zum Themenjahr "Sehnsuchtsorte im Süden - Wo Baden-Württemberg berührt" und zu anderen Themen stehen hier bereit: visit-bw.com/de/presse