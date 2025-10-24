Panta Rhei PR AG

Romantik® Hotels und Miles & More ermöglichen ab sofort das Einlösen von Meilenguthaben online

Romantik® Hotels und Miles & More ermöglichen ab sofort

das Einlösen von Meilenguthaben online

Reisen, geniessen und Meilen einlösen – exklusiver und einfacher als je zuvor: Die Romantik® Hotels & Restaurants AG hebt ihre erfolgreiche Partnerschaft mit Miles & More, dem Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group, auf ein neues Level. Als erste Hotelmarke ermöglichen die Romantik® Hotels ab sofort bei jeder online getätigten Buchung das Einlösen der gesammelten Meilen auf www.romantikhotels.com – ohne Umwege, ohne Gutscheine, ohne Wartezeit.

Bereits seit 2019 können Teilnehmende von Miles & More in den Romantik® Hotels Meilen sammeln. Ab sofort können nicht nur Meilen gesammelt, sondern direkt bei der Online-Buchung in wertvolle Übernachtungserlebnisse verwandelt werden. Damit öffnen sich Romantik® Hotels für neue, reisefreudige Zielgruppen – und Miles & More Teilnehmende profitieren von der Möglichkeit, für exklusive Premium-Hotel-Aufenthalte in den schönsten Regionen Europas Meilen einzulösen.

Next Level Travel Experience

Kunden von Miles & More sammeln bei jeder Übernachtung in einem teilnehmenden Romantik® Hotel 1 Meile pro Euro Umsatz bei Buchungen über www.romantikhotels.com. Und jetzt kommt der entscheidende Vorteil: Bereits beim Buchen können Meilen auch direkt eingelöst werden. So wird aus jeder Reiseplanung ein sofort erfüllter Traum.

«Von der Möglichkeit, Meilen direkt bei der Buchung einlösen zu können, erhoffen wir uns eine noch stärkere Frequenz und Akzeptanz bei den Miles & More Kunden. Die Implementierung dieser Lösung zeigt einmal mehr, dass Romantik® Hotels digitale Lösungen für traditionsreiche, privatgeführte Häuser ermöglicht», betont Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Romantik® Hotels. «Mit Romantik® Hotels bieten wir unseren Teilnehmenden nicht nur unvergessliche Aufenthalte, sondern jetzt auch ein Maximum an Flexibilität bei der Einlösung ihrer Meilen. Die direkte Integration in den Buchungsprozess ist ein echter Meilenstein und ein klarer Mehrwert für alle Vielflieger und Genussreisenden», sagt Katrin Jüttner, Head of Partner Sales & Ambient der Miles & More GmbH.

Die Marke Romantik®

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik® Hotels & Restaurants in elf Ländern Europas. Das Romantik® Portfolio umfasst fantastische Wellnesshäuser, Luxushotels von PEARLS by Romantik, ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, moderne Townhouses in pulsierenden Metropolen und elegante Suiten. Die Romantik® Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen Slowenien, Griechenland und Spanien willkommen. Dank Partnerschaften mit Teritoria in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik® Reisenden ein Premium-Netzwerk aus über 500 exklusiven Adressen. Seit über 50 Jahren vereinen ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik®.

Im Romantik® Travel Podcast verraten die Romantik® Gastgeberfamilien persönliche Geschichten und geben unterwartete Einblicke in ihre Hotels. Hören Sie hier rein.

Weitere Informationen:

www.romantikhotels.com

Über die Miles & More GmbH

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Loyalty-Bereich sowie über 25 Jahren im Retail-Business und Finanz-Umfeld ist die Miles & More GmbH ein absoluter Experte für individuelle und erfolgreiche Kundenansprache und -bindung. Geschäftsführer des 100-prozentigen Tochterunternehmens der Deutschen Lufthansa AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist Gerald Schlögl.

Als Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group bietet Miles & More den mehr als 36 Millionen Teilnehmenden Zugang zu einer exklusiven Welt bei über 175 internationalen Partnern entlang der gesamten Reisekette und im täglichen Leben. Der Kern dieser vielfältigen Programm- und Angebotswelt mit attraktiven Vorteilen und exklusiven Reiseprivilegien ist das Sammeln und Einlösen von Meilen für Prämien und das Sammeln von Points zum Erhalt eines Vielfliegerstatus. Darüber hinaus bietet das Programm zahlreiche Angebote im Finanz-Bereich, allen voran das erfolgreiche Miles & More Kreditkarten-Portfolio in Kooperation mit unterschiedlichen Banken in über 20 Ländern. Zudem verantwortet die Miles & More GmbH als Betreiber des Worldshop den Online-Shop worldshop.eu mit über 400 Premium-Marken und mehr als 6.500 Artikeln und ist mit insgesamt zehn Worldshop Stores an den Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Wien vertreten.

Weitere Informationen:

Miles & More GmbH: https://miles-and-more.company/de/

Miles & More: https://www.miles-and-more.com/de/de.html

Informationen für Medien: Romantik Hotels & Restaurants Daniela Lichtwark E-Mail: presse@romantikhotels.com Miles & More Pressestelle Tel.: +49 69 719168-159 E-Mail: presse@miles-and-more.com