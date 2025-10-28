Panta Rhei PR AG

Air France verbindet ab April 2026 Paris-Charles de Gaulle mit Las Vegas

Air France hat das erste neue Ziel ihres Flugplans für die Sommersaison 2026 (April bis Oktober 2026) bekannt gegeben.

Ab dem 15. April 2026 bietet die Fluggesellschaft eine Direktverbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Las Vegas (Nevada) an, die dreimal pro Woche – montags, mittwochs und samstags – durchgeführt wird. Für diese Flüge kommen Flugzeuge des Typs Airbus A350-900 zum Einsatz.

Flugplan (Ortszeit):

AF56: Abflug in Paris-Charles de Gaulle um 13:40 Uhr, Ankunft in Las Vegas um 15:35 Uhr.

AF57: Abflug in Las Vegas um 17:50 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 13:05 Uhr am Folgetag.

Las Vegas wird neben Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver und Washington D.C. das 19. Ziel von Air France in den Vereinigten Staaten und das 26. in Nordamerika.

Las Vegas wird ebenfalls ganzjährig von KLM angeflogen, mit bis zu sieben Flügen pro Woche ab Amsterdam-Schiphol.

Las Vegas, eine Oase der Extravaganz im Herzen der Wüste

Eingebettet in die Mojave-Wüste Nevadas – und an der Schnittstelle zwischen Kalifornien, Arizona und Utah gelegen – gilt Las Vegas als die Unterhaltungshauptstadt der Welt. Die Stadt fasziniert Besucherinnen und Besucher mit ihrer Energie, ihren extravaganten Casino-Resorts und spektakulären Shows. Darüber hinaus bietet sie eine einzigartige Kulturszene – von interaktiven Ausstellungen über renommierte Museen bis hin zu zahlreichen familienfreundlichen Aktivitäten. Dank seiner Lage ist Las Vegas der ideale Ausgangspunkt, um legendäre Sehenswürdigkeiten wie den Grand Canyon oder das Death Valley zu erkunden - ein Reiseziel, wo Stadtentdeckung auf Outdoor-Abenteuer trifft.

Die vollständigen Flugpläne und Tarife gibt es unter airfrance.ch

