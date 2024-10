Oehler Web

Authentigg® am Suisse Caravan Salon in Bern – Komfort neu erleben

Authentigg® lädt Sie herzlich ein, uns in Halle 1.2 am Stand E001 auf dem Suisse Caravan Salon in Bern zu besuchen. Entdecken Sie unsere vielseitigen Produkte und lassen Sie sich inspirieren! Im Fokus steht das komfortable Carambola® Reisebett, das sich ideal als Gästebett, Camping- oder Outdoorbett eignet.

Ruswil, Schweiz - Oktober 2024: Wenn die Blätter fallen und die Tage kürzer werden, beginnt die Messezeit – die perfekte Gelegenheit, um sich über die neuesten Trends und Innovationen zu informieren. Authentigg® bietet eine spannende Vielfalt an Produkten, die Outdoor-Abenteuer, Wohnkomfort und Nachhaltigkeit vereinen. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, um neue Ideen zu sammeln und sich von unserer Produktwelt begeistern zu lassen.

Carambola® Reisebett – Für erstklassigen Schlaf, wo immer Sie ihn brauchen!

Das Carambola® Reisebett von Authentigg® verbindet Komfort und Flexibilität auf einzigartige Weise. Egal, ob als Campingbett, Gästebett oder Outdoorbett – das durchdachte Design macht es zur perfekten Wahl für alle, die auch unterwegs oder zu Hause bequem schlafen möchten.

Dank seiner leichten und kompakten Bauweise lässt sich das Carambola® Reisebett mühelos transportieren und verstauen. Ob im Urlaub, beim Camping oder als zusätzliches Bett für Gäste – es ist in wenigen Handgriffen einsatzbereit. Die stabilen, hochwertigen Materialien garantieren festen Halt, auch auf unebenem Untergrund. Trotz seiner Mobilität kommt der Komfort nicht zu kurz: Die ergonomische Liegefläche passt sich Ihrem Körper perfekt an und sorgt für erholsame Nächte, egal wo Sie sind.

In echter Authentigg®-Manier setzen wir auf nachhaltige, langlebige Materialien und robuste Konstruktionen, um Ihnen ein Bett zu bieten, das viele Jahre zuverlässigen Komfort bietet.

Carambola® Van-Klappmatratze – Aufklappen, hinlegen und erholsam schlafen!

Ein weiteres Highlight ist die Carambola® Van- Klappmatratze, speziell für die VW California 2er Klappbank entwickelt. Diese Matratze bietet höchsten Schlafkomfort auf Reisen, ohne Kompromisse bei Flexibilität oder Platz zu machen. Die ergonomische Liegefläche passt sich optimal Ihrem Körper an, egal ob für kurze Wochenendausflüge oder längere Abenteuer.

Dank ihres praktischen und platzsparenden Designs lässt sich die Carambola® Van-Klappmatratze einfach auf- und wieder zusammenklappen, sodass Sie auch in Ihrem Van nicht auf Komfort verzichten müssen.

Exklusive Messeangebote und Hüsler Nest-Produkte

Erleben Sie ausserdem die aussergewöhnliche Qualität und den Komfort der Hüsler Nest-Produkte – bekannt für ergonomische Schlafsysteme, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Profitieren Sie vor Ort von unseren exklusiven Messe-Sonderangeboten und gönnen Sie sich den Luxus, erholsamen Schlaf sowohl zu Hause als auch unterwegs zu genießen.

Besuchen Sie uns auf dem Suisse Caravan Salon 2024 und tauchen Sie ein in die Welt des komfortablen Schlafens – egal, wo Sie sich befinden.

Authentigg® – Ihr Partner für besten Schlafkomfort.