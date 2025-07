Panta Rhei PR AG

Mercanto laut Carpathia-Ranking umsatzstärkster Schweizer Online-B2B-Marktplatz

Rothenburg, 16. Juli 2025 - Im jüngsten Digital-Commerce-Ranking von Carpathia, das die umsatzstärksten Schweizer B2B-Onlineshops und digitalen Plattformen listet, liegt Mercanto mit einem geschätzten Umsatz von 662 Mio. Franken im Jahr 2024 auf dem ersten Platz. Als unabhängiger B2B-Marktplatz für Verkauf, Marketing und effiziente Geschäftsabwicklung in der Schweiz bringt Mercanto auf seiner digitalen Plattform Anbieter und Abnehmer aus Food, Non-Food und Healthcare zusammen. An der nächsten IGEHO, die vom 15. bis 19. November in Basel stattfindet, präsentiert sich Mercanto Interessenten aus Gastronomie, Hotellerie und Hospitality mit einem Stand.

Der Schweizer Online-Marktplatz Mercanto blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: 2024 lag Mercanto gemäss Schätzungen des Digital-Commerce-Rankings von Carpathia an der Spitze der umsatzstärksten Schweizer B2B-Onlineshops und digitalen Plattformen. Aktuell zählt Mercanto über 7000 Kunden, darunter Hotels, Restaurants, Bäckereien, Spitäler und Pflegeeinrichtungen, die aus einem Sortiment von derzeit 60'000 Artikeln wählen können. Die Bandbreite an Anbietern und Produkten reicht dabei vom regionalen Bäcker bis zum Lebensmittelgrosshändler und von Getränken über Lebensmittel bis hin zu Verpackungsmaterialien. Unterstützt von einem 25-köpfigen Team werden täglich über 1000 Transaktionen abgewickelt.

«Der Spitzenplatz im neusten Digital-Commerce-Ranking ist für uns eine Bestätigung, dass der Online-Marktplatz Mercanto einem echten Bedürfnis entspricht. Nicht zuletzt motiviert uns dieses positive Ergebnis, weiter an unserem Produkt und unseren Dienstleistungen zu feilen», sagt Tobias Felbecker, Geschäftsführer von Mercanto.

Präsenz an der IGEHO

Für Interessenten aus Gastronomie, Hotellerie und Hospitality präsentiert sich Mercanto dieses Jahr live am grossen B2B-Branchentreffen, der IGEHO in Basel vom 15. bis 19. November 2025. Mercanto verfolgt ambitiöse Ziele: «Wir wollen einem breiten Fachpublikum aufzeigen, welches Geschäftspotenzial für jeden einzelnen Marktteilnehmer in unserem digitalen Marktplatz steckt», erklärt Tobias Felbecker. Das Mercanto-Team zeigt in Live-Demos, wie niederschwellig und effizient Partner die Digitalisierung ihres Geschäfts und Bestellwesens vorantreiben können. Mercanto ist in der Halle 1.1 mit Standnummer B.140 zu finden.

Mercanto auf einen Klick: grosse Vielfalt, neue Möglichkeiten, maximale Datensicherheit

Mercanto bringt auf seinem digitalen Marktplatz Anbieter und Abnehmer aus Food, Non-Food und Healthcare effizient zusammen. Kunden haben mit einem einzigen Login die Sortimente, Marktinformationen und Kampagnen aller Lieferanten übersichtlich vor sich und profitieren von einem vereinfachten Bestellvorgang. Wollen sie neue Geschäftsbeziehungen eingehen, können sie direkt Anfragen an Lieferanten senden. Anbietern eröffnet Mercanto einen Absatzkanal, der ihnen einen direkten Zugang zu einem breiten Kundenkreis aus verschiedenen Branchen erschliesst. Sie gestalten ihren Auftritt auf Mercanto nach ihren Wünschen und profitieren von unterstützenden Marketingaktivitäten. Dabei bleibt die Sortiments- und Preisgestaltung jederzeit in ihren Händen. Zudem können Abnehmer selbst zu Anbietern werden, wodurch sich ihnen zusätzliche Sales-Möglichkeiten erschliessen. Mercanto agiert zukunftssicher und garantiert maximale Datensicherheit.

Kontakt für Fragen Michael Drebes, Leitung Marketing & Academy Telefon: +41 41 289 85 60, E-Mail: michael.drebes@mercanto.ch www.mercanto.ch