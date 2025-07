Panta Rhei PR AG

Patrik Grandits erweitert Verwaltungsrat von Vaccentis

Entwicklung von Krebs-Impfung und internationale Expansion im Fokus

Bei der Vaccentis AG – einem Schweizer Biotech-Unternehmen mit Fokus Krebs-Immuntherapie mit Sitz in Zürich – wurde Patrik Grandits als neues Mitglied in den Verwaltungsrat berufen. Diese Ernennung vergrössert bei Vaccentis, das gerade eine individualisierte therapeutische Impfung gegen Krebs entwickelt, die strategische Expertise in den Bereichen internationale Geschäftsentwicklung und Onkologie. Mit Grandits erweitert sich der Vaccentis-Verwaltungsrat auf fünf kompetente Persönlichkeiten, Verwaltungsratspräsident Dr. Matthias Oertle sowie Subhasis Roy, Marcel Frei und der Delegierte des Verwaltungsrats Martin Munte, wurden mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

„Mit der Verstärkung durch Patrik Grandits ist Vaccentis optimal aufgestellt, um die Pipeline im Bereich individualisierter Krebsimmuntherapien weiter voranzutreiben und neue Partnerschaften auf internationaler Ebene zu erschliessen. Mit ihm gewinnen wir einen ausgesprochen versierten Strategen, dessen Erfahrung in globalen Märkten und exzellentes Netzwerk dazu beitragen wird, unser Wachstum und unsere internationalen Ambitionen weiter voranzutreiben “, freut sich Vaccentis-CEO Martin Munte.

Zwei Jahrzehnte Erfahrung

Patrik Grandits verfügt über rund zwei Jahrzehnte an Führungserfahrung in der internationalen Pharma- und Biotechnologieszene. Aktuell bringt er seine operative und strategische Erfahrung als Vice President und General Manager Germany für Crinetics Pharmaceuticals ein. Weiters war Patrik Grandits zwei Jahre für die Novartis Gruppe tätig. Dabei leitete er von 2015 bis 2016 bei Sandoz das globale Onkologie-Geschäft. Weitere Stationen in seiner Karriere waren bei AstraZeneca, Allergan, Alpha Future Technologies, Hospira, Daiichi Sankyo Europe und Apellis Pharmaceuticals. Grandits ist auch bestens im Bereich Venture Capital vernetzt.

Zudem ist der gebürtige Österreicher seit 2020 im Advisory Board des Biotech-Start-ups Vigeneron tätig und hat hier diverse Partnerschaften und Lizenzverträge mit namhaften internationalen Pharmaunternehmen mitermöglicht. Der 47-Jährige hat an der Universität Wien Biologie und Naturwissenschaften (Schwerpunkt Human-/Molekularbiologie) studiert und ein Post Graduate-Studium am IFF Wien absolviert.

Neuer Ansatz der Krebstherapie

Vaccentis hat sich auf einen neuen Ansatz in der Krebstherapie spezialisiert: Individualisierte Medizin. Das Unternehmen entwickelt gerade einen auf Proteinen basierenden Krebs-Impfstoff. Die Krebsimpfung VCC-001 wird derzeit für das Nierenzellkarzinom entwickelt, weitere Indikationen sollen folgen – die Marktzulassung in der EU und den USA soll in den kommenden fünf Jahren folgen.

Über Vaccentis

Die Vaccentis AG ist eine auf den Biotech- und Pharma-Bereich fokussierte Gesellschaft mit Sitz in Zürich. Das Schweizer Pharmaunternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von individuellen Krebsimpfstoffen spezialisiert. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von therapeutischen Impfstoffen, die aus dem eigenen Tumor der Patient:innen hergestellt werden – im ersten Schritt gegen Nierenzellkrebs, weitere Indikationen sollen folgen. Die Zulassung für den EU- und US-Markt soll in den kommenden Jahren erfolgen. An der Spitze von Vaccentis steht mit CEO Martin Munte und Forschungsleiterin Ingrid Rauter ein Führungsteam mit langjähriger Erfahrung.

Weitere Informationen unter vaccentis.com

