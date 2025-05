Ekinops

Ekinops übernimmt Olfeo, einen Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Unternehmen

Olfeo ist ein französischer Anbieter von SSE-Software ( Security Service Edge ) zur Sicherung von Internetzugängen vor Cyberattacken

Über 500 Kunden – Annual Recurring Revenue (ARR) von 6,3 Mio. € im Jahr 2024

Ekinops wird in Kombination mit seiner SD-WAN-Lösung zu einem führenden europäischen Anbieter von SASE-Lösungen (Secure Access Service Edge) für die Cybersicherheit von Netzwerken und steht damit im Einklang mit dem Strategieplan Bridge

Die Übernahme ist vollständig in bar finanziert

EKINOPS (Euronext Paris: FR0011466069) (Euronext Paris: EKI), ein führender Anbieter von Telekommunikationslösungen für Telekommunikationsbetreiber und Unternehmen, gibt bekannt, dass er mit den Anteilseignern von Olfeo, einem französischen Anbieter von Software für Cybersicherheit im Bereich Secure Service Edge (SSE) für Unternehmen, eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % des Kapitals des Unternehmens unterzeichnet hat. Olfeo ist ein langjähriger Partner von Ekinops und trägt bereits als Technologiepartner zu dessen SD-WAN-Lösung bei.

Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein führender europäischer Wettbewerber auf den schnell wachsenden Märkten für SSE (Security Service Edge) und SASE (Secure Access Service Edge), der diese herausragende französische Expertise für Cybersicherheit von Netzwerken nun auch auf europäischer und internationaler Ebene einbringt.

Olfeo, französischer Marktführer im Bereich SSE, Web-Sicherheit für Unternehmen

Olfeo, mit Sitz in Paris, wurde 2003 gegründet und ist ein Anbieter von Software für Cybersicherheit, die die Informationssysteme von Unternehmen vor Cyberattacken und Risiken im Zusammenhang mit der Internetnutzung durch Mitarbeiter schützt.

Die Lösungen für Web-Sicherheitsgateways von Olfeo werden über ein Abonnementmodell vertrieben und sind entweder als SaaS (Software as a Service) oder „On-Premise" (vor Ort) verfügbar.

Olfeo ist ein europäischer Marktführer im Bereich SSE (Security Service Edge) und bietet eine Web-Sicherheitslösung, die mehrere Sicherheitsebenen (SWG, CASB, DNS, DLP usw.)[1] kombiniert, um die IT-Systeme von Unternehmen zu schützen.

Mit 60 Mitarbeitern, davon die Hälfte im Bereich F&E, sichert Olfeo den Netzwerk- und Webzugang von mehr als 500 Kunden und Partnern (Unternehmen, Gebietskörperschaften, Gesundheitseinrichtungen, Dienstleister oder Infrastrukturbetreiber des französischen Staates – Betreiber von systemrelevanten Diensten und Betreibern wesentlicher Dienste – usw.).

Olfeo erzielte 2024 einen einen wiederkehrenden Umsatz von 6,3 Mio. € (ARR – Annual Recurring Revenue) bei einer EBITDA-Marge[2] von über 20 %.

Dank der globalen Präsenz von Ekinops und seiner Expertise im Management kritischer Netzwerke

eröffnet dieser Zusammenschluss neue Wachstumsperspektiven in Europa und weltweit für die innovativen Lösungen von Olfeo, die nun mit denen von Ekinops kombiniert werden können.

Ekinops wird europäischer Marktführer im Bereich Secure Access Service Edge (SASE) und verfolgt eine gemeinsame Vision für eine sichere Cloud

Die Verflechtung der Netzwerkkonnektivität mit den Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit steht heute im Mittelpunkt der digitalen Transformation von Unternehmen.

Betreiber haben einen enormen Bedarf an souveränen Netzwerksicherheitslösungen aus einer Hand, die sofort verfügbar sind und Leistung, Sicherheit, einfache Bereitstellung sowie regulatorische Compliance vereinen.

Der globale SASE (Secure Access Service Edge) Markt für die Cybersicherheit von Netzwerken wird bis 2025 auf über 9 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über +13 % in den kommenden Jahren[3].

Ab 2026 beabsichtigt Ekinops, sich im Segment „Unified SASE" zu positionieren, mit einer vollständig integrierten Lösung, die insbesondere auf mittelständische Unternehmen abzielt (SMB und SME (Small Medium Businesses/Enterprises).

Ekinops plant, diesen Markt in Erweiterung seiner bestehenden installierten Basis bei großen Telekommunikationsanbietern zu adressieren.

Dieses Marktsegment des Unified SASE wird für 2025 auf über 600 Millionen US-Dollar geschätzt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über +27 % in den kommenden Jahren.

Gemeinsam werden Ekinops und Olfeo nun den wachsenden Anforderungen öffentlicher und privater Organisationen hinsichtlich der Sicherheit des Cloud-Zugangs und agiler Netzwerkinfrastrukturen gerecht werden können, indem sie leistungsstarke und wirkungsvolle Technologie aus Europa bereitstellen.

Eine Übernahme im Einklang mit den Zielen des Strategieplans Bridge, um die Führungsposition von Ekinops in den dynamischsten Marktsegmenten auszubauen

Dieser transformative Schritt ist eine wichtige erste Etappe in der Umsetzung des Strategieplans Bridge von Ekinops, mit dem die Gruppe sich in stark wachsenden Märkten positionieren will.

Mit Bridge strebt Ekinops eine rasche Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten an, wobei bis 2028 mehr als 30 % des Jahresumsatzes aus dem Bereich Software & Dienstleistungen stammen sollen, davon mehr als 50 % aus ARR (Annual Recurring Revenue – wiederkehrende Jahresumsätze).

Mit Olfeo, erzielt Ekinops 22 % seines Umsatzes im Bereich Software & Dienstleistungen (Pro-forma-Angabe für 2024).

Modalitäten der Übernahme

Die Übernahme umfasst den Erwerb von 100 % des Kapitalanteils von Olfeo über die Holdinggesellschaft Oscar SAS von den Gründungsgesellschaftern, Finanzinvestoren und Mitarbeitern.

Diese Übernahme wird vollständig in bar finanziert – dank der syndizierten Kreditlinie für externes Wachstum, über die Ekinops bei seinen Bankpartnern verfügt. Der endgültige Abschluss der Übernahme unterliegt bestimmten marktüblichen Bedingungen. Die Pro-forma-Bilanz[4] des kombinierten Unternehmens bleibt weiterhin sehr solide, mit einer auch nach der Transaktion positiven Netto-Cash-Position[5]. Zur Erinnerung: Ekinops wies zum Jahresende 2024 eine positive Netto-Cash-Position von 29,5 Mio. € aus

Die Übernahme unterliegt marktüblichen Rahmenbedingungen und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen.

Das Managementteam von Olfeo steht voll und ganz hinter dem Zusammenschluss. In diesem Zusammenhang werden Alexandre Souillé, Gründer und Präsident von Olfeo, und sein Team die Entwicklung des Cybersicherheitsgeschäfts innerhalb von Ekinops weiter vorantreiben.

„Dieser Zusammenschluss mit Ekinops ist eine hervorragende Gelegenheit für Olfeo, seine Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig seinen Grundwerten treu zu bleiben: Souveränität, Innovation und Kundennähe. Durch den Zusammenschluss mit einem renommierten französischen Technologieunternehmen im Bereich Telekommunikationsnetze stärken wir unser Angebot für SSE- und SASE-Lösungen und setzen gleichzeitig unsere Mission fort, den Internetzugang und die Cloud unter Einhaltung der europäischen Vorschriften zu sichern", erklärt Alexandre Souillé, Präsident und Mitbegründer von Olfeo.

„Olfeo ist ein Technologie-Juwel, das mit Ekinops starke Werte teilt wie Innovation und Kundenorientierung. Mit diesem strategischen Zusammenschluss wollen wir unser Angebot im Bereich der Cybersicherheit für Netzwerke erweitern, unsere Position auf dem SASE-Markt durch die Bereitstellung einer souveränen europäischen Lösung stärken und neue Anforderungen im Zusammenhang mit der Transformation der Cloud-Nutzung erfüllen. Gemeinsam sind wir ein führender europäischer Akteur, der internationalen Betreibern und ihren Unternehmenskunden End-to-End-Lösungen für Konnektivität und Sicherheit anbieten kann", sagt Didier Brédy, Geschäftsführer von Ekinops.

Über Security Service Edge (SSE) und Secure Access Service Edge (SASE)

Security Service Edge (SSE) umfasst Sicherheitsdienste, die Netzwerke vor Cyberbedrohungen (Malware, Datendiebstahl, Phishing usw.) schützen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, deren Schutz hauptsächlich auf das zentrale Netzwerk ausgerichtet ist, verlagert die cloudbasierte SSE-Lösung seine Sicherheitsfunktionen dorthin, wo sich die Benutzer und Geräte verbinden. Dadurch wird das Netzwerk sowohl am Unternehmensstandort als auch remote geschützt.

Mit SSE können Unternehmen flexibler neue Dienste bereitstellen und sich viel einfacher an die Anforderungen ihrer Benutzer anpassen als mit einer zentralisierten Lösung.

Eine SSE-Lösung in Kombination mit einem fortschrittlichen SD-WAN bildet eine SASE-Architektur (Secure Access Service Edge), die Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen vereint.

SASE integriert SD-WAN, um den Datenverkehr mit SSE in einer einheitlichen Architektur zu verwalten und so Konnektivität und Sicherheit unabhängig vom Standort der Benutzer oder Geräte zu gewährleisten. Dadurch wird ein sicherer Zugang und eine gute Netzwerkleistung am Edge gewährleistet.

Über Olfeo

Olfeo ist ein französischer Anbieter von Lösungen für Web-Sicherheitsgateways und Security Service Edge (SSE) für den Internetzugang und die Cloud.

Die Olfeo-Lösungen werden im SaaS-Modell vertrieben, sind in der Cloud und On-Premise verfügbar und bieten durch die Kombination der Funktionen SWG, CASB sowie DNS- und DLP-Filterung ein Höchstmaß an Schutz.

Olfeo ist seit über 20 Jahren französischer Marktführer im Bereich Internetzugangssicherheit und wird von mehr als 500 Organisation (Kunden und Partner) eingesetzt, die Wert auf Compliance, Cybersicherheit und digitale Unabhängigkeit legen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.olfeo.com.

Über Ekinops

Ekinops ist ein Anbieter von offenen, zuverlässigen und innovativen Netzwerkverbindungslösungen für Dienstleister (Telekommunikationsbetreiber und Unternehmen) weltweit.

Die mit hochwertiger Software entwickelten Lösungen von Ekinops ermöglichen die schnelle und flexible Bereitstellung neuer optischer Übertragungsdienste mit hoher Bandbreite und Geschwindigkeit sowie von Unternehmensdiensten, insbesondere durch Netzwerkvirtualisierung.

Das Lösungs- und Dienstleistungsportfolio umfasst drei sich hervorragend ergänzende Marken:

Ekinops 360 für die Anforderungen von optischen Übertragungsnetzen in Ballungsräumen, Regionen und über große Entfernungen auf Basis der WDM-Technologie für eine einfache, kompakte und integrierte Architektur;

OneAccess, um eine große Auswahl an physischen und virtualisierten Bereitstellungsoptionen für die Sprach- und Datenübertragung anzubieten;

Compose, um Netzwerke mithilfe einer Vielzahl von Management-Tools und -dienstleistungen über Software zu definieren, darunter die skalierbare SD-WAN Xpress-Lösung und die Edge-to-Cloud-Lösungen von SixSq.

Da Dienstleister zunehmend SDN- (Software Defined Networking) und NFV-Modelle (Network Functions Virtualization) einsetzen, ermöglichen die Lösungen von Ekinops ihnen eine nahtlose Migration zu offenen und virtualisierten Architekturen.

Ekinops ist ein global tätiges Unternehmen und an der Euronext in Paris notiert.

Bezeichnung: Ekinops

ISIN-Code: FR0011466069

Tickersymbol: EKI

Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital zusammensetzt: 27.034.997

Weitere Informationen finden Sie unter www.ekinops.com.

1. SWG: Secure Web Gateway (sicheres Web-Gateway)

CASB: Cloud Access Security Broker (Sicherheitsinstanz für den Cloud-Zugang)

DNS: Domain Name System

DLP: Data Loss Prevention (Verhinderung von Datenverlust)

2. Das EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) entspricht dem laufenden Betriebsergebnis, bereinigt um (i) Zuweisungen und Auflösungen von Abschreibungen und Rückstellungen sowie (ii) Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen.

3. Quelle: Dell'Oro Group

4. auf Grundlage der Jahresabschlüsse der Unternehmen zum 31. Dezember 2024 5. Netto-Cash = Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten (ohne Bankverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Vorfinanzierung der französischen F&E-Steuergutschrift (CIR) sowie IFRS-16-Leasingverbindlichkeiten).

