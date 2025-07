Panta Rhei PR AG

1219 erfolgreiche Kaufleute der Wirtschaftsschule KV Zürich erhalten ihr Fähigkeitszeugnis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Erfreuliches Gesamtresultat und glänzende Einzelleistungen beim QV 2025

1219 erfolgreiche Kaufleute der Wirtschaftsschule KV Zürich

erhalten im Hallenstadion ihr Fähigkeitszeugnis

10. Juli 2025 * * * Am Montag, 7. Juli 2025, erhielten 1219 erfolgreiche KV-Absolvierende nach dreijähriger Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). Höchstnoten erzielten Janis Gauggel (EFZ 5.8 / BM 5.6) und Sarah Melina Beereuter (BM 5.7 / EFZ 5.6). Insgesamt erreichten 81 angehende Kaufleute einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang.

Von den 1276 Lernenden, die dieses Jahr zu den Qualifikationsprüfungen (QV) angetreten sind, waren 1219 erfolgreich. 81 Lernende erreichten einen Notendurchschnitt von 5.3 oder mehr und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang. Mit Bestnoten glänzten Janis Gauggel (EFZ 5.8 / BM 5.6) sowie Sarah Melina Beereuter (BM 5.7 / EFZ 5.6). Beide haben die Kaufmännische Grundbildung mit Berufsmaturität (M-Profil) abgeschlossen.

Rektor Christian Wölfle freute sich über die erneut hohe Bestehensquote von 95.5 Prozent. In seiner Begrüssung hob er hervor, dass unter den anwesenden frisch gebackenen Kaufleuten über 40 Nationalitäten vertreten seien. Auf diese kulturelle Vielfalt und Werte wie Toleranz, die an der Schule gelebt würden, dürfe man nicht nur stolz sein, davon könne man auch auf vielfältige Art und Weise profitieren.

4200 Gäste vor Ort, weitere per Livestream in aller Welt

Gefeiert wurden die frisch gebackenen Kaufleute traditionsgemäss im Zürcher Hallenstadion. 4200 Gäste – darunter Familien, Freund:innen, Lehrpersonen sowie Berufs- und Praxisbildner:innen – waren vor Ort dabei. Zahlreiche weitere Zuschauer:innen in aller Welt verfolgten die Feier per Livestream. Gratulationen für die jungen Kaufleute überbrachte Gastredner Michel Ducommun, Co-Leiter von Velafrica. Die Non-Profit-Organisation engagiert sich für nachhaltige Mobilität und für den Aufbau der Berufsbildung in verschiedenen afrikanischen Ländern. Immer wieder liess er in seiner Ansprache über Videoeinspieler Mariam zu Wort kommen. Die junge Frau aus Burkina Faso konnte dank Velafrica eine Lehre als Velomechanikerin absolvieren. «Mit jedem Rad, das ich zum Rollen bringe, komme auch ich im Leben ein Stück vorwärts», sagte sie an die Absolvierenden gerichtet. Schliesslich nimmt auch deren Berufslaufbahn mit der abgeschlossenen KV-Lehre erst richtig Fahrt auf.

Für Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung: Wirtschaftsschule KV Zürich Bettina Staub, Verantwortliche Public Relations bstaub@kvz-schule.ch; Tel.: 044 444 66 38 www.kvz-schule.ch