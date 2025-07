Panta Rhei PR AG

Air France-KLM und Qantas verlängern Partnerschaft für noch bessere Verbindungen zwischen Europa und Australien

Air France-KLM und Qantas, die nationale Fluggesellschaft Australiens, haben gestern 10. Juli 2025 eine Ausweitung ihrer bestehenden Partnerschaft bekannt gegeben. Diese zielt darauf ab, die Verbindungen zwischen Europa und Australien zu verbessern und das Reiseerlebnis zu steigern. Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Air France, KLM und Qantas bietet Reisenden eine Vielzahl von Vorteilen, der Schwerpunkt liegt auf grösserem Komfort und verbesserten Bonusangeboten für treue Fluggäste.

Reisende aus der Schweiz und aus Europa generell werden von dieser Erweiterung der Partnerschaft erheblich profitieren, da Air France nun ebenfalls über einen Code für den Nonstop-Service von Qantas zwischen Paris-Charles de Gaulle (CDG) und Perth (PER) verfügt. Die Non-Stop-Verbindung, die in diesem Monat ihr einjähriges Bestehen feiert, ist die erste und einzige direkte Passagier-Flugverbindung zwischen Australien und Frankreich, sie verkürzt die derzeit schnellste Reisezeit zwischen den beiden Städten um rund drei Stunden. Darüber hinaus ist Air France damit die einzige Fluggesellschaft, die ihrer Kundschaft ein Codesharing-Angebot für eine Direktverbindung zwischen Europa und Australien anbietet.

Seit 1. Juli fügte Air France auch den Flughafen Tokio-Haneda (HND) als neuen Umsteigehub für Air France- und Qantas-Flüge hinzu und ergänzt damit die bestehenden Transferpunkte am Flughafen Singapur-Changi (SIN) und am Flughafen Hongkong International (HKG). Passagiere, die über einen der drei Umsteigepunkte fliegen, profitieren von nahtlosen Anschlussverbindungen mit Qantas nach Sydney (SYD), Brisbane (BNE), Melbourne (MEL), Darwin (DRW) und Perth (PER). Ausserdem werden sowohl Air France als auch KLM Royal Dutch Airlines ihre Codes auf Qantas-Flügen zwischen Singapur (SIN) und Darwin (DRW) hinzufügen. Dadurch bietet die erweiterte Partnerschaft mehr Möglichkeiten, auf Flügen mit Air France und KLM Qantas-Punkte zu sammeln und einzulösen, wobei eine verbesserte Treuekooperation in Kürze folgen wird.

Zum ersten Mal haben Flying Blue-Mitglieder von Air France und KLM die Möglichkeit, ihre Meilen für Reisen in der ersten Klasse von Qantas einzulösen. Flying Blue-Mitglieder mit “Ultimate“-Status erhalten Zugang zu den Qantas First Class Airport Lounges. Die Partnerschaft bedeutet für australische Reisende eine bessere Anbindung an ein breiteres Spektrum von Reisezielen in Frankreich und darüber hinaus. Dabei können sie sowohl das umfangreiche inländische und europäische Netz von Air France als auch jenes von KLM nutzen.

Diese erweiterte Partnerschaft zwischen Air France, KLM und Qantas läutet eine neue Ära des internationalen Reisens ein und bietet Kunden und Kundinnen, die zwischen den beiden Kontinenten unterwegs sind, mehr Konnektivität, Bequemlichkeit und Komfort.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken europäischen Basis, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagier- und Frachtbeförderung sowie die Wartung von Luftfahrzeugen sind. Air France-KLM ist eine führende Akteurin im internationalen Flugverkehr ab Europa. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu einem weltweiten Streckennetz, das dank Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia mehr als 320 Destinationen abdeckt, hauptsächlich von ihren Drehkreuzen in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Amsterdam-Schiphol. Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe mit mehr als 26 Millionen Mitgliedern. Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das grösste transatlantische Joint Venture mit mehr als 375 täglichen Flügen. Air France-KLM ist auch Mitglied der SkyTeam-Allianz, die 19 Fluggesellschaften umfasst und die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fluggästen in ihrem globalen Netzwerk ein nahtloses Reiseerlebnis auf jeder Etappe der Reise zu bieten. Die Air France-KLM-Gruppe ist seit 20 Jahren als Branchenführerin im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und ist entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen.

