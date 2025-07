Panta Rhei PR AG

Twerenbold Reisen Gruppe stärkt Visibilität in Zürich

Neue Twerenbold Travel Lounge eröffnet – alle Marken unter einem Dach

Die Twerenbold Reisen Gruppe rückt näher zu den Kundinnen und Kunden im Grossraum Zürich und stärkt damit ihre Präsenz als Ganzes. In der neuen Twerenbold Travel Lounge an gut erschlossener Lage im aufstrebenden Stadtteil Zürich-Altstetten nehmen Ferienträume Form an. In inspirierendem Lounge-Ambiente nehmen sich kompetente Beraterinnen und Berater Zeit für die individuellen Reiseinteressen der Besuchenden. Das passende Arrangement lässt sich hier bequem unter einem Dach entdecken und gleich buchen. Die beiden unternehmenseigenen Flotten eröffnen einzigartige Möglichkeiten: Die Busflotte von Twerenbold gehört zu den modernsten Europas und die zehn Flussschiffe von Excellence Cruises repräsentieren Schweizer Qualität auf Europas Wasserwegen. Mit dem Reisebüro Mittelthurgau, Vögele Reisen und Imbach Reisen erweitern drei spezialisierte Reiseveranstalter das breitgefächerte Angebot.

Im Familienunternehmen Twerenbold steht der persönliche Kontakt mit den Kundinnen und Kunden seit der Firmengründung um 1895 im Vordergrund. Einst entdeckten Gäste mit Twerenbold in der Kutsche die mondäne Kurstadt Baden, heute bereisen sie per Bus, Schiff oder Flugzeug aus der Schweiz Europa und die Welt. Echte Begegnungen unterwegs sind das Versprechen aller Veranstalter der Twerenbold Reisen Gruppe. Ab sofort bietet die neue Twerenbold Travel Lounge in Zürich bereits vor der Reise Raum für den persönlichen Austausch. Reisefreudige finden im behaglichen Lounge-Ambiente kostenlos und unverbindlich Inspiration zu Angeboten der fünf führenden Spezialisten Twerenbold Reisen, Excellence Cruises, Reisebüro Mittelthurgau, Vögele Reisen sowie Imbach Reisen.

Kompetenz aller Marken gebündelt

Kompetente Beraterinnen und Berater, die mit dem Portfolio der Twerenbold Reisen Gruppe vertraut sind, nehmen sich Zeit und gehen individuell auf die Interessen und Vorlieben der Besuchenden ein. Die Palette reicht von Erlebnisreisen mit Vögele Reisen oder Wanderferien mit Imbach Reisen über Flussreisen mit Excellence Cruises und weltweite Schiffsreisen mit Reisebüro Mittelthurgau bis zu Bus-, Velo- und Musikreisen mit Twerenbold Reisen. Privat- und Mietwagenreisen erweitern das Spektrum mit dem Rundreisespezialisten Vögele Reisen. Alle Reise-Arrangements lassen sich bequem direkt vor Ort buchen.

Multimediale Infrastruktur

Gäste tauchen in der Twerenbold Travel Lounge multimedial in die Reisewelten der Twerenbold Reisen Gruppe ein. Neben den aktuellen Katalogen aller Veranstalter steht für die Beratung auch ein 110-Zoll-Bildschirm zur Verfügung. Dieser soll Reise-Impressionen im Grossformat zum Leben erwecken. Mit ihrer Multimedia-Infrastruktur und behaglichen Einrichtung eignet sich die Travel Lounge auch für kleine, feine Events rund ums Thema Reisen.

Einfach erreichbar vereint

Die verkehrstechnisch gut erschlossene Twerenbold Travel Lounge empfängt reiseinteressierte Gäste auf Voranmeldung. Sie befindet sich direkt neben den neuen, lichtdurchfluteten Büroräumlichkeiten von Vögele Reisen, die sich im 4. Stock des Baslerparks an der Baslerstrasse 60 im Stadtteil Zürich-Altstetten befinden. Die Twerenbold Reisen Gruppe profitiert im Baslerpark von einer modernen Business-Infrastruktur und einem vielseitigen Angebot an verfügbaren Räumlichkeiten für Anlässe mit bis zu hundert Teilnehmenden.

Visibilität im Grossraum Zürich schaffen

Anlässlich des Eröffnungsevents der Twerenbold Travel Lounge am 1. Juli 2025 freute sich Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe, über den neuen starken Auftritt: «Mit der Twerenbold Travel Lounge haben ab sofort alle unsere Marken in der grössten Stadt der Schweiz einen Begegnungsort für die massgeschneiderte, persönliche Beratung unserer Kundinnen und Kunden im Verbund.» Während die einzelnen Veranstalter der Twerenbold Reisen Gruppe eigene Auftritte pflegen und an unterschiedlichen Standorten zuhause sind, präsentieren sie sich in der Twerenbold Travel Lounge in Zürich gemeinsam. «Wir stärken damit die Visibilität der Twerenbold Reisen Gruppe und damit unseres vielseitigen Reiseunternehmens als Ganzes», erklärt Karim Twerenbold.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence Cruises und Reisebüro Mittelthurgau als führende Anbieter von Flussreisen und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, zehn Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

Informationen für die Medien

Medienstelle Twerenbold Reisen Gruppe c/o Panta Rhei PR, Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20