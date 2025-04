Covation Biomaterials

Covation Biomaterials kündigt die Einführung von BioPTMEG auf der Chinaplas 2025 an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Covation Biomaterials LLC („CovationBio®"), ein Unternehmen für Biomaterialien mit fortschrittlicher Technologie in der biobasierten Materialindustrie, kündigt stolz seine neueste Innovation an, CovationBio® bioPTMEG, das fortschrittliche, nachhaltige Polytetramethylenetherglykol (PTMEG), das eine hohe Leistung bei deutlich geringerer Umweltbelastung bietet.

BioPTMEG ist eine biobasierte Alternative zu erdölbasiertem PTMEG und hilft Kunden, ihre Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Materialien zu verringern und die Haltbarkeit und Elastizität zu erhalten, die von Hochleistungsanwendungen wie Elasthan, Polyurethanen und thermoplastischen Elastomeren erwartet wird.

Einige der überragenden Nachhaltigkeitsvorteile von CovationBio® bioPTMEG sind:

eine beträchtliche Verringerung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Energieträgern;

ein Produkt, das zu 100 % biobasiert ist und aus jährlich erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird;

die Verwendung von Rohstoffen wie Maiskolben, die nicht in Konkurrenz zu primären Nahrungsquellen stehen;

eine geringere Abhängigkeit von der Nutzung nicht erneuerbarer fossiler Brennstoffe.

Drop-in-Leistung, die eine Umstellung auf biobasierte Rohstoffe ohne größere Prozessänderungen ermöglicht

Herr Feifeng You, Vorsitzender von CovationBio, erklärte: „Die Vision von CovationBio als Naturgewalt ist es, eine nachhaltige, dekarbonisierte Materialindustrie aufzubauen. Zu diesem Zweck sind wir stolz darauf, CovationBio® bioPTMEG auf den Markt zu bringen. Sie nutzt den von den Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommenen Kohlenstoff zur Herstellung von Materialien und verbessert so die Lebensqualität. Wir erhöhen die Produktion, um den CO2-Fußabdruck zu verringern. Dies ist unsere Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Durch kontinuierliche Innovation und Zusammenarbeit streben wir den Aufbau einer nachhaltigen und regenerativen Werkstoffindustrie an. Wir laden alle Beteiligten ein, sich uns anzuschließen, um eine grünere, sauberere und wohlhabendere Welt zu schaffen".

Dieser „Drop-in"-Ersatz kann nahtlos in bestehende Fertigungsprozesse integriert werden und erfordert keine umfangreiche oder gar keine Produktentwicklung", fügte er hinzu.

Der Bau einer Anlage in der Provinz Jiangsu, Qidong, wird voraussichtlich Ende 2025 mechanisch abgeschlossen sein. Die kommerzielle Produktion soll im ersten Quartal 2026 beginnen.

Die Besucher der Chinaplas können den Stand von CovationBio® in Halle 20, Stand H21 vom 15. bis 18. April 2025 besuchen.

In Anlehnung an das diesjährige Thema „Transformation, Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit" wird das Team aufzeigen, wie CovationBio® bioPTMEG in Kundenmaterialien integriert werden kann und Nachhaltigkeitsstrategien fördert.

Am 14. April 2025 werden der Global Marketing Director für die C4 Platform, Dr. Mosha Zhao, und der Global Technology Director von CovationBio, Dr. Dan Slanac, die erste offizielle Vorstellung von CovationBio® bioPTMEG auf dem Medientag der Chinaplas 2025 vornehmen, um das globale Nachhaltigkeitsengagement von CovationBio und die Auswirkungen dieser neuen Technologie zu erläutern. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte bioPTMEG@covationbio.com.

Haftungsausschluss: Die obigen Aussagen zur Lebenszyklusanalyse (LCA) des Produkts und zur Produktleistung beruhen auf Tests von CovationBio und True North, einer maßgeblichen dritten Partei in den USA. Da es sich bei den betreffenden Daten um Geschäftsgeheimnisse handelt, werden sie nur auf rechtliches Ersuchen in Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren weitergegeben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

About CovationBio ®

Covation Biomaterials LLC wurde 2022 in Newark, Delaware, gegründet und ist ein Unternehmen für Biomaterialien mit fortschrittlicher Technologie in der biobasierten Materialbranche, das ein Produktportfolio mit leistungsstarken, nachhaltigen Lösungen anbietet.

Das Unternehmen baut auf dem reichen Erbe der bahnbrechenden wissenschaftlichen Innovationen von DuPont auf und liefert weiterhin neuartige Lösungen in großem Maßstab für verschiedene Branchen, darunter Bekleidung, Teppichböden, Kosmetika, Lebensmittel und Verpackungen. Mit Produktlinien wie Sorona®, Susterra® und Zemea® hat es sich Covation Biomaterials zur Aufgabe gemacht, Bausteine zu liefern, die es den Kunden ermöglichen, biobasierte Produkte für jedermann zugänglich zu machen. Covation, Covation Biomaterials, Sorona, Susterra und Zemea sind Marken von Covation Biomaterials™ oder seinen verbundenen Unternehmen. Für weitere Informationen über Covation Biomaterials besuchen Sie bitte CovationBio.com und folgen Sie uns auf WeChat, LinkedIn, Instagram und Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2664085/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/covation-biomaterials-kundigt-die-einfuhrung-von-bioptmeg-auf-der-chinaplas-2025-an-302427773.html